Geparktes Fahrzeug beschädigt Fahrzeug beim Ausparken beschädigt

Großenlüder / Lauterbach / Ullrichstein (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt Großenlüder (P) Am 19. Juni gegen 15:15 Uhr parkte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin ihren weißen Fiat Panda auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Lauterbacher Straße. Als sie gegen 16:00 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass dieser an der linken Seite im hinteren Bereich, sowie der hinteren Stoßstange und der linken hinteren Beleuchtung beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Panda gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder die Onlinewache der hessischen Polizei. Am Wagen der 57-jährigen entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

Geparktes Fahrzeug beschädigt Lauterbach (P) Am 22. Juni gegen 08:30 Uhr parkte eine 65-jährige Pkw-Fahrerin ihren schwarzen VW Golf Plus in der Kirchstraße auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs. Als sie gegen 09:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der linken Fahrzeugseite im Frontbereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder über die Onlinewache der hessischen Polizei. Am Golf entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Fahrzeug beim Ausparken beschädigt Ulrichstein (P) Am 23. Juni gegen 11:30 Uhr wollte ein 90-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Toyota Verso auf dem Kundenparkplatz des Nahkauf-Marktes in der Schaubstraße ausparken. Dabei übersah er den schwarzen Opel Corsa einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher auf der anderen Seite des Parkplatzes geparkt war. Er stieß mit seiner hinteren Stoßstange gegen die rechte hintere Tür des Opels. Anschließend entfernte sich der 90-jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von 1.600 EUR.

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas gesehen?

Bebra – Am Dienstag (23.06.), zwischen 20:25 Uhr und 21:20 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug einen BMW, weiß ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Hersfelder Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich mit seinem Fahrrad den geparkten Pkw und beschädigte diesen im Bereich des vorderen rechten Kotflügels. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Dienstagmorgen (23.06.), gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Maserati aus Rotenburg und eine 31-jährige Fahrerin eines Pedelecs aus Bad Hersfeld den Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße/Hünfelder Straße. Innerhalb des Kreisels übersah der Pkw-Fahrer die seitlich neben ihm fahrende Radlerin und touchierte sie am Hinterrad. Sie kam zu Fall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Wiederholte Sachbeschädigung an Cafe in Rotenburg – Polizei sucht Zeugen – Schaufensterscheiben und Eingangstür beschädigt

Rotenburg a. d. Fulda – Am Mittwoch (24.06.), gegen 01:45 Uhr, warfen Unbekannte Steine gegen Schaufensterscheiben und die Eingangstür eines Cafés in der Brückengasse. Diese wurden hierdurch beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Bereits Anfang des Jahres kam es zu zwei ähnlich gelagerten Fällen. Bei diesen wurden ebenfalls die Schaufensterscheiben, sowie die Eingangstür durch Steinwürfe beschädigt. Ein möglicher Tatzusammenhang kann daher nicht ausgeschlossen werden. Der damals entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro.

Bei der Tat am vergangenen Mittwoch wurden die Täter durch einen Zeugen beobachtet. Dieser gab an, dass es sich bei den Tätern um drei junge Männer gehandelt haben soll, alle etwa 180 cm groß.

Einer der Täter trug ein orangefarbenes T-Shirt sowie eine rote Basecap. Ein weiterer soll ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Über die dritte Person liegt aktuell keine genaue Personenbeschreibung vor.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und / oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg unter der Nummer 06623/937-0 in Verbindung zu setzen. Auch über die Onlinewache www.polizei.hessen.de, sowie über jede andere Polizeidienststelle besteht die Möglichkeit, sich zu melden.

Pkw gegen Baum – Fahrer leicht verletzt

Am 23.06.2020 gegen 10.13 Uhr kam es auf der Bundesstraße 278 zwischen Tann-Günthers und der Landesgrenze zu Thüringen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Empfertshausen kam mit seinem Pkw aufgrund eines technischen Defektes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 2000,- und am Baum ein Schaden von ca. 300,-EUR.

Lack von grünem VW Golf zerkratzt

Dipperz – Zwischen Samstagnachmittag (20.06.) und Sonntagabend (21.06.) zerkratzten Unbekannte den Lack eines grünen VW Golf IV im Bereich der Beifahrerseite. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz im Knesheckenweg.

Flüchtiger Pkw-Fahrer nach Fahndung gefasst

Alsfeld – Am Dienstagmittag (23.06.) führten Polizeibeamte der Polizeistation Alsfeld mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Bereich der Grünberger Straße Verkehrskontrollen durch. Gegen 12 Uhr näherte sich ein grauer Mercedes Vito in Richtung Innenstadt, dessen Fahrer offensichtlich nicht angeschnallt war. Nachdem er kurz vor der Beamtin, die ihn mit einer Polizeikelle zur Kontrollstelle lotsen wollte, fast bis zum Stillstand abbremste, beschleunigte der Fahrer seinen Kleinbus und flüchtete. Die Polizisten wich zur Seite aus und konnte somit einen Zusammenstoß mit dem Mercedes vermeiden. Sie blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrzeug und dessen Fahrer, trafen die Beamten den 43-Jährigen kurze Zeit später in einem Alsfelder Wohnhaus an und nahmen ihn widerstandslos fest. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Da die Beamten den Verdacht hatten, dass der 43-Jährige bei seiner Autofahrt unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Alsfelder wieder entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Mittwoch (24.06.) stahlen unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen – HEF-OB 63 – von einem blauen Audi. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Lohmühlenweg abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35 Euro.

