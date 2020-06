Hoffenheim: Ehrmann hört als Trainer auf

Sinsheim – Zwölf Jahre stand Jürgen Ehrmann bei den Frauen der TSG Hoffenheim als Trainer an der Seitenlinie und führte das Team von der Oberliga bis in Deutschlands höchste Spielklasse. Nach der bisher mit Abstand erfolgreichsten Bundesligasaison der Klub-Geschichte wird der 59-Jährige sein Trainer-Amt niederlegen und in Zukunft als Sportlicher Leiter fungieren. Gabor Gallai übernimmt als Chef-Trainer.

Für Jürgen Ehrmann endet seine zwölfjährige Tätigkeit als Chef-Trainer des Frauenteams mit einer Rekord-Saison. Nach der laufendenden Bundesliga-Spielzeit, der bisher mit Abstand erfolgreichsten der Vereinsgeschichte, wird der Karlsruher sein Trainer-Amt niederlegen und als Sportlicher Leiter neue Aufgaben übernehmen. „Seit meinen Anfängen hat hier eine unglaubliche Entwicklung stattgefunden, die Professionalisierung ist weit fortgeschritten und die Mannschaft hat sich von Jahr zu Jahr verbessert“, erklärt Ehrmann. „Wir haben uns bis in die Top-3 Deutschlands vorgearbeitet und wollen in Zukunft auch international eine Rolle spielen. Mit unseren ehrgeizigen Zielen steigen auch die Anforderungen, denen ich mit meiner hauptamtlichen Tätigkeit als Berufsschullehrer leider nicht gerecht werden kann. Wir haben uns deshalb gemeinsam zu dem Schritt entschlossen, dass ich meinen Fokus in Zukunft auf neue Aufgaben lege, die ich mit viel Freude und Einsatz angehen werde.“ Als Sportlicher Leiter wird Jürgen Ehrmann insbesondere die Weiterentwicklung des Ausbildungsleitfadens übernehmen, außerdem soll die interne Fortbildung der Trainerinnen und Trainer im Juniorinnen-Bereich vorangetrieben werden und das Scouting im Frauen- und Mädchenbereich optimiert werden.

Jürgen Ehrmann prägte die Entwicklung des Frauenfußballs bei der TSG als Chef-Trainer so stark wie kein anderer. Im Sommer 2008 übernahm der 59-Jährige das Hoffenheimer Frauenteam, das damals in der Oberliga Baden-Württemberg spielte, und führte es über die Regionalliga und die 2. Bundesliga bis in Deutschlands höchste Spielklasse. „Jürgen ist mit seiner Arbeit als Trainer aus der Erfolgsgeschichte des Hoffenheimer Frauenfußballs nicht wegzudenken“, betont Ralf Zwanziger, Leiter des Frauen- und Mädchenförderzentrums der TSG. „Wir sind ihm für das Erreichte sehr, sehr dankbar. Jürgen ist ein klasse Typ und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er uns mit all seiner Kompetenz und Erfahrung in einer neuen Funktion erhalten bleibt.“ Ehrmann ergänzt: „Natürlich bin ich ein bisschen wehmütig. Aber wir wissen, dass das die richtige Entscheidung ist, um die Mannschaft und den Verein in den kommenden Jahren weiter voranzubringen. Die überragende Saison ist definitiv ein toller Abschluss meiner Trainer-Zeit.“

Mit Gabor Gallai steht bereits ein Nachfolger für die Position als Chef-Trainer fest. Der 40-Jährige gehört bereits seit 2015 zum Trainerteam der Bundesliga-Frauen, seit drei Jahren ist der A-Lizenz-Inhaber hauptamtlich als Trainer bei der TSG tätig. „Wir haben in Gabor Gallai einen sehr qualifizierten und engagierten Trainer gefunden, der die Entwicklung unserer jungen, talentierten und ehrgeizigen Mannschaft in den vergangenen Jahren bereits mit vorangetrieben hat“, so Zwanziger. „Wir sind uns sicher, dass er diesen Weg auch in seiner neuen Rolle fortsetzen wird und wir damit die optimalen Voraussetzungen haben, die Leistungen zu bestätigen und uns weiter zu verbessern.“ Auch Jürgen Ehrmann freut sich, dass sein langjähriger Trainerkollege im Sommer in seine Fußstapfen treten wird: „Ich bin mir sicher, dass Gabor seine Sache sehr gut machen wird und er der richtige Trainer für unser zielstrebiges Team ist.“