Kreis Bad Dürkheim: Schulabschlussprüfung erfolgreich bestanden

Bad Dürkheim – Zwölf junge Leute haben die Abschlussprüfung zum nachträglichen Erwerb der Berufsreife (früher Hauptschulabschluss) vor einer staatlichen Prüfungskommission in Bad Dürkheim bestanden. Die beiden besten Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen erreichten am 18. Juni 2020 einen Durchschnitt von 1,2 und 1,7.

Zehn Monate dauerte der Vorbereitungskurs der Kreisvolkshochschule (KVHS). Jeweils dienstags und donnerstags ging es abends zum Unterricht in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik, sowie in den Nebenfächern Biologie, Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde. Die schriftliche Prüfung fand in den Hauptfächern und in einem Nebenfach statt, mündlich wurden bis zu fünf Unterrichtsfächer geprüft. „Mit diesem Abschlusszeugnis in der Hand eröffnen sich nun für die erfolgreichen Prüflinge ganz neue berufliche Perspektiven“, weiß Dirk Wolk-Pöhlmann, Leiter der KVHS Bad Dürkheim, von den bisherigen Absolventinnen und Absolventen.

Ab 18. August beginnt bei der KVHS der nächste Kurs um diese Qualifikation nachzuholen. Er wird wieder in Bad Dürkheim in der Weinstraße Süd 2 stattfinden. Die Kosten belaufen sich auf 240 Euro für 240 Unterrichtsstunden. Informationen, Beratung und Anmeldung erfolgen bei der KVHS unter der Telefonnummer 06322/961-2402 bzw. per E-Mail kvhs@kreis-bad-duerkheim.de. Es sind noch Plätze frei.

Auf dem Bild:

1. Reihe (am Geländer), von links: Dr. Angelika Otterbach (Dozentin), Mohammad Arman Momeni, Norbert Bös (Dozent), Hasan Isdar, Joscha Junkert, Missagh Ahmadi

2. Reihe, von links: Alexander Deisel (Dozent), Richard Goob (Dozent), Dionysis Karatsousis, Jessica Schreber, Rabia Süntzenich

3. Reihe (auf der Treppe), von links: Achim Walk (Prüfungsvorsitzender), Dr. Jens Pracht (Dozent), Sonia Rosado, Robin Schmidt, Reza Rahimi, Mesut Kacmaz, Farhad Raham, Sandra Le Petit

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim ist eine Weiterbildungseinrichtung des Landkreises und arbeitet in öffentlichem Auftrag auf Grundlage des Weiterbildungsgesetzes Rheinland-Pfalz. Mit der KVHS-Geschäftsstelle in der Kreisstadt, den elf örtlichen VHS im gesamten Landkreis und der Offenen Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim bietet sie jährlich rund 1.500 Kurse für über 14.000 Teilnehmende im Landkreis Bad Dürkheim an.

www.kvhs-duew.de