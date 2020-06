Frankfurt: Exhibitionist auf Spielplatz festgenommen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(hol) – Dienstagnachmittag 23.06.2020 nahm die Polizei einen Exhibitionisten auf einem Kinderspielplatz fest. Er hatte dort zuvor auf einer Parkbank an seinem Glied manipuliert.

Gegen 15:45 Uhr meldeten Passanten der Polizei einen Mann, der auf einer Parkbank auf dem Spielplatz “Louisa” in der Mörfelder Landstraße augenscheinlich onanierte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, saß der Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil noch immer auf der besagten Parkbank. Die Polizei nahm den Mann, einen 67-jährigen Frankfurter, fest und brachte ihn zur Dienststelle.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 67-Jährige in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt: Mann mit Axt festgenommen

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) Am Dienstag 23.06.2020 gegen 02.50 Uhr, erhielt das 7. Polizeirevier den Hinweis über eine Sachbeschädigung in einem Mehrfamilienhaus in der Leo-Gans-Straße.

Eine Funkstreife des Revieres fuhr vor Ort und konnte feststellen, dass ein unbekannter Täter ein komplettes Bedientableau des Aufzuges aus der Wand gerissen hatte. Durch diese Beschädigung war auch der Aufzug selbst außer Betrieb gesetzt.

Aus einer Wohnung auf der gleichen Etage, in der sich die Sachbeschädigung befand, war zu der genannten Uhrzeit noch laute Musik und der deutliche Geruch von Cannabis festzustellen. Plötzlich öffnete sich die Tür der besagten Wohnung und ein Mann näherte sich den Beamten mit einer Axt in der Hand.

Unter Androhung des Schusswaffengebrauchs wurde er aufgefordert, die Axt fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam der 23-Jährige nach. Er konnte dann widerstandslos festgenommen werden.

Der 23-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss und vermutlich auch unter Einfluss von Drogen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Schlag gegen Dealergruppe

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Dienstagnachmittag 23.06.2020 gelang der Polizei ein Schlag gegen eine Bande von Drogenhändlern im Bahnhofsgebiet. Sie nahm 4 Männer fest und stellte Rauschgift sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Vier Festnahmen, knapp 120 Gramm Kokain, 40 Gramm Crack und mehrere tausend Euro Bargeld: So lautet die Bilanz einer Durchsuchung durch Beamte der REE im Bahnhofsviertel. Den Fahndern waren zuvor zwei Männer in der Taunusstraße aufgefallen, die offensichtlich arbeitsteilig Drogen verkauften. Den Beamten gelang es in der Folge, den Unterschlupf der beiden Dealer, ein Zimmer in der Taunusstraße, zu lokalisieren. Nachdem beide Rauschgifthändler, ein 23 und 36-Jähriger, festgenommen worden waren, durchsuchten die Fahnder nach vorangegangenem richterlichem Beschluss das besagte Zimmer. Hier traf die Polizei auf zwei weitere Männer (27 und 24 Jahre), bei denen ebenfalls die Handschellen klickten. Neben den oben aufgeführten Dingen fanden die Beamten noch Verpackungsmaterial, Feinwaagen, Mobiltelefone und alles, was man zum Umwandeln von Kokain zu Crack braucht. Der Wert des beschlagnahmten Rauschgifts beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Die aus Albanien und Bulgarien stammenden Männer wurden im Anschluss in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert, da keiner der vier einen festen Wohnsitz hat. Sie sollen im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt: Solidarisierungeffekt – Jugendlicher leistet Widerstand

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) Am Montag 22.06.2020 kam es in der Nibelungenallee zu Widerstandshandlungen eines 16-Jährigen, welcher mit der Kontrolle von 2 anderen Jugendlichen offensichtlich nicht einverstanden war. Vor Ort kam es kurzzeitig zu Solidarisierungseffekten von Anwohnern.

Gegen 19:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein mit 2 Personen besetzter Motorroller auf, welcher die Nibelungenallee aus Richtung Eckenheimer Landstraße kommend befuhr und in die Brahmstraße einbog, lediglich der Fahrer trug einen Helm. Aufgrund der jüngst im Stadtteil verübten Rollerdiebstähle sollte eine Kontrolle erfolgen.

Unmittelbar hinter der Brahmstraße trafen die Beamten im Bereich eines Hauseingangs auf einen 13- und einen 18-Jährigen, welche sich offenbar der Kontrolle entziehen wollten. Um eine Flucht zu verhindern, setzten die eingesetzten Beamten beide widerstandslos in Streifenwagen.

In diesem Zusammenhang solidarisierten sich dortige Hausbewohner mit den 2 Jugendlichen und bedrängten die Polizisten lautstark. Ein 16-Jähriger tat sich dabei besonders hervor, als dieser an einen der Beamten herantrat und mit seiner Hand gegen dessen Oberkörper stieß. Die anschließende Aufforderung sich auszuweisen ignorierte dieser und schlug den Beamten von sich weg um zu flüchten.

Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er Widerstand. Sowohl der 16-Jährige, als auch die beiden 13- und 18-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: Brandstiftung an Ford Transit – Zeugen gesucht!

Frankfurt-Praunheim (ots)-(fue) In der Nacht von Sonntag 14.06.2020 auf Montag 15.06.2020, entzündeten bislang unbekannte Täter einen in der Straße Westring, vor dem Anwesen Nummer 46, geparkten Ford Transit. Durch die Flammen wurden noch zwei daneben abgestellte Fahrzeuge, ein Opel Astra und ein VW Golf beschädigt.

Bei dem Ford und dem Opel handelt es sich um Mietfahrzeuge, der Golf ist in privater Hand. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 40.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen sahen noch 3 Jugendliche, die sich gegen 02.30 Uhr vom Tatort entfernten. Ob diese in Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

