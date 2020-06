Karlsruhe: „Glanzlichter 2020“ – Naturfoto-Ausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe vom 09. Juli bis 06. September 2020

Karlsruhe – Die Naturfotografie in ihrer ganzen Vielfalt gibt es wieder bei dieser beliebten Ausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe zu sehen. Sie präsentiert die Siegerbilder des jährlich ausgeschriebenen internationalen Naturfotowettbewerbs „Glanzlichter der Naturfotografie“, der nun schon zum 22. Mal stattfand.

Aus den fast 17.000 Bildern, die von passionierten Naturfotografen aus aller Welt eingereicht wurden, hat die Jury um Mara Fuhrmann in acht verschiedenen Kategorien die schönsten Naturfotos ausgewählt und zur größten Foto-Wanderausstellung in Deutschland zusammengestellt. Eine Auswahl ist nun zusammen mit den Gewinnern der Sonderpreise Fritz-Pölking-Award und Junior-Award in der Ausstellung zu sehen.

„Glanzlichter-Naturfotograf 2020“ ist Markus Varesvuo aus Finnland mit dem Bild „Beuteflug“, das einen Seeadler beim Fischfang zeigt – genau in dem Augenblick, als der Vogel mit der Beute in den Fängen über das Wasser fliegt. Zu diesem Zeitpunkt stimmte alles: das Gegenlicht der untergehenden Sonne auf dem Gefieder des fliegenden Adlers, die Reflexionen im aufspritzenden Wasser und die Haltung des Tieres – Elemente, die dem eingefangenen Bild nach Ansicht der Jury eine besondere Atmosphäre geben.

Der „Glanzlichter-Nachwuchs-Naturfotograf 2020“ ist der 14-jährige Luca Lorenz aus Berlin. Sein Foto „Schönes Auge“ zeigt die eindrucksvolle Aufnahme eines Feldhasen aus nächster Nähe.

Die Jury bestand dieses Jahr aus dem Naturfotografen Carsten Braun, dem CEWE-Projektmanager Bastian Freese sowie der Veranstalterin des Naturfoto-Wettbewerbs und Naturfotografin Mara Fuhrmann. Das Gewinnerbild des Fritz Pölking-Award suchte Gisela Pölking aus.