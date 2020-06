Frankfurt: Künstler und Veranstalter fordern öffentliche Unterstützung und Lockerung von Auflagen

Frankfurt am Main – Es war genau 5 Minuten vor 12, als die Veranstaltung in Nähe der Jahrhunderthalle begann. Konzertveranstalter S-Promotion lud zu diesem Treffen Künstler wie Johannes Scheerer, Badesalz, Mundstuhl sowie die bundesweit bekannten und erfolgreichen Künstler wie Mario Barth, Bülent Ceylan, die Ehrlich Brothers oder Veranstalterlegende Marek Lieberberg, der unter anderem für das Rockfestival „Rock am Ring“ steht, ein.

Aufgrund der Corona Pandemie waren und sind fast noch alle Musik-Veranstaltungen und Shows auf Eis gelegt oder es werden Anforderungen an die Veranstalter oder die Gäste gestellt, die nicht erfüllbar sind. Alle Beteilligten auf der Bühne standen für tausende Künstler, Musiker, Theaterleute, Bands, Crews, die hinter den Kulissen arbeiten und natürlich auch für die Veranstalter, die letztlich das kulturelle Treiben am Leben erhalten.

Die Betroffenen sind praktisch seit Wochen ohne Auftritt und sind dringend auf Hilfen angewiesen.

Marek Lieberberg machte klar, dass niemand um Geld bettelt, aber man solle die sicherlich notwendigen Regeln so gestalten, dass man auch etwas damit anfangen kann und es sollte mit gleichen Ansätzen gehandelt werden.

In der Gastronomie, im Langstreckenbus und Flugzeug beispielsweise gelten andere Regeln als für Veranstaltungen. Warum? Offensichtlich erkennt man nicht, dass eine ganze Branche den Lebensunterhalt entzogen wird. Die Protestveranstaltung machte den Besuchern deutlich, wie Kulturträger Stück für Stück bisher vernichtet wurden und werden, denn Lösungen zeichnen sich bislang nicht ab.

Am Abend wurden in ganz Deutschland Gebäude, in denen der Kulturbetrieb ansonsten aufrecht erhalten wird, in rotem Licht getaucht.