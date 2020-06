Östringen – 3 Tatverdächtige werden dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden drei

Beschuldigte im Alter zwischen 20 und 21 Jahren dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt. Den Beschuldigten wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Sie sollen am frühen Montagmorgen mit Messern bewaffnet auf einen 20-Jährigen

eingestochen haben, der als Beifahrer in einem Pkw saß und diesen dabei schwer

verletzt haben. Hintergrund der Tat sind nach derzeitigem Ermittlungsstand

private Streitigkeiten zwischen einer weiteren beschuldigten Person und dem

Fahrer des Pkw in dem sich der Geschädigte befand, in deren Verlauf es auch zu

Drohungen gekommen sei.

Am frühen Montagmorgen sei ein Treffen vereinbart worden, um die Angelegenheit

zu klären. Das 20-jährige spätere Opfer fuhr zusammen mit einem 22-Jährigen in

dessen Pkw in Richtung Östringen, um den 22-Jährigen zu unterstützen. Die

Beschuldigten waren zusammen mit mehreren Bekannten in insgesamt drei Fahrzeugen

unterwegs. In Höhe Östringen wurde der Pkw des 22-Jährigen durch ein Fahrzeug

ausgebremst. Die Beschuldigten sollen zu dem Pkw gegangen sein und dort auf den

20-Jährigen eingestochen haben. Auch den 22-jährigen Fahrer sollen sie mit dem

Messer verletzt haben. Die Verletzten konnten schließlich flüchten und die

Polizei verständigen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beschuldigten

festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Bruchsal

geführt.

Bretten – Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen erlitt am Montagabend ein 90-jähriger

Mann im Rollstuhl, als er in Bretten von einer auf einem Traktor transportierten

Strohrolle umgestoßen wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 46-jährige

Fahrer eines Traktors gegen 19:40 Uhr die Fröbelstraße. Auf der Gabel seines

Frontladers hatte er eine Strohrolle geladen. Um nach rechts in eine enge

Hofeinfahrt abzubiegen, holte er weit nach links aus. Dabei übersah er den 90

Jahre alten Mann im Rollstuhl, der nicht auf dem Gehweg, sondern am linken

Fahrbahnrand von einer 57-jährigen Pflegerin geschoben wurde. In der Folge stieß

die Strohrolle gegen den Rollstuhlfahrer, der hierdurch umgeworfen und dabei

schwer verletzt wurde. Die Pflegerin konnte rechtzeitig ausweichen und blieb

daher unverletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 90-Jährigen zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Karlsruhe – sexueller Übergriff auf 16-Jährige

Karlsruhe – Eine 16-Jährige wurde am Montagabend Opfer eines sexuellen

Übergriffs durch einen erheblich alkoholisierten 35-Jährigen. Die Jugendliche

saß gegen 22.00 Uhr mit zwei weiteren jungen Frauen auf einer Bank an der

Straßenbahnhaltestelle Europaplatz. Der 35-Jährige kam auf die 16-Jährige zu und

forderte sie zunächst auf sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen. Als die

junge Frau nicht reagierte packte er sie plötzlich am Hals und zog ihren Kopf in

Richtung seines Unterleibes. Anschließend ging er einige Schritte davon, kehrte

um und versuchte gegen den Kopf der 16-Jährigen zu treten. Durch eine schnelle

Reaktion konnte die Jugendliche ausweichen. Eine Streife nahm den Mann fest. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille. Nach Durchführung der

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in Gewahrsam

genommen.

Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt eine 55-jährige Radfahrerin am

Dienstagvormittag in Karlsruhe, als sie mit einem querenden Pkw kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 55-Jährige mit

ihrem Fahrrad kurz vor 07:00 Uhr die Hohlohstraße in südwestlicher Richtung. An

der Kreuzung mit dem Staufenbergweg beabsichtige sie, weiter geradeaus zu

fahren. Dabei übersah sie aber offenbar den von rechts herannahenden,

bevorrechtigten Ford eines 44-Jährigen. In der Folge wurde die Frau vom Pkw

frontal erfasst und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. An

den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt

etwa 1.500 Euro.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletze zunächst vor Ort und brachten

sie anschließend in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme ergab ein

Atemalkoholtest beim 44-jährigen Autofahrer einen Wert von knapp 0,6 Promille,

woraufhin die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Er wird sich nun wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Karlsruhe – Ohne Führerschein mit Roller unterwegs und Unfall verursacht

Karlsruhe – Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, war ein

38-Jahre alter Rollerfahrer am Montagabend unterwegs und verursachte dabei einen

Verkehrsunfall.

Gegen 20.45 Uhr fuhr der Zweiradfahrer mit seinem Gefährt auf der Knielinger

Reinmuthstraße. Im Kreuzungsbereich zur Herweghstraße übersah er den von rechts

kommenden Mercedes zu spät und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer stürzte

durch den Aufprall zu Boden und wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Bei

der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West fest,

dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der

beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt.