Mannheim-Neckarau: Mit 2,3 Promille auffällige Fahrweise an den Tag gelegt

Mannheim-Neckarau – Am Montagabend bemerkte eine Polizeistreife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau gegen 20:30 Uhr in der

Friedrichstraße/Fischerstraße einen Fiat, dessen Fahrer durch auffälliges

Fahrverhalten auf sich aufmerksam machte. Nachdem er zunächst seinen Pkw

abgewürgt hatte und nach mehreren Versuchen wieder anfahren konnte, überfuhr er

den Bordstein einer Verkehrsinsel in der Rheingoldstraße und wurde daraufhin

durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem dem uneinsichtigen

62-jährigen Mann geholfen werden musste den Motor abzustellen, zeigte ein

Atemalkoholtest nach mehreren Versuchen, dass er 2,3 Promille hatte und

offensichtlich nicht mehr in der Lage war ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu

führen. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein wurde einbehalten. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte er

seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt.

Mannheim: 56-jähriger Mann nach einer Serie von Taschendiebstählen in Untersuchungshaft

Mannheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen

56-jährigen Mann aus Rumänien erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, mehrere

Taschendiebstähle begangen zu haben.

Seit Februar 2020 soll der Beschuldigte in mindestens drei Fällen die Geldbörsen

von Rentnern im Alter von 71 – 73 Jahren entwendet haben. Die Taten ereigneten

sich in der Mannheimer Innenstadt sowohl in Einkaufsmärkten, als auch auf einem

öffentlichen Platz. In mindestens zwei Fällen verwendete der Beschuldigte die

durch die Taschendiebstähle erlangten EC-Karten der Geschädigten und hob hiermit

an Geldautomaten Beträge von bis zu 900 Euro ab. Insgesamt erbeutete er zusammen

mit den in den Geldbörsen befindlichen Geldbeträgen rund 1.600 Euro.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Am Samstag, den

20. Juni 2020, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Arbeitsbereichs Unbare

Zahlungsmittel des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Mannheim-: Hydraulikhammer von Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen

Donnerstag, 18.06.2020 und Montag, 22.06.2020 von einer Baustelle im Stadtteil

Waldhof einen Hydraulikhammer. Das 400 Kilogramm schwere Arbeitsgerät war im

Speckweg, vor der Pauluskirche, zwischen einem Bagger eingeklemmt. Nur mit

massivem Kraftaufwand bzw. unter Einsatz von entsprechenden Hilfsmitteln ist es

möglich, das schwere Gerät zu bewegen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 oder beim Polizeiposten Mannheim-Waldhof,

Tel.: 0621/76254-0 zu melden.

Mannheim-: Frau mit Laserpointer geblendet

Mannheim-Innenstadt – In den Mannheimer Quadraten leuchtete am Montagabend

ein 19-jähriger junger Mann umher und blendete dabei eine 50-jährige Frau. Der

junge Mann hatte sich im Internet einen Laserpointer mit grünem Strahl gekauft

und leuchtete gegen 22.30 Uhr im Quadrat B 4 umher. Dabei traf der Strahl die

Augen der 50-Jährigen, die daraufhin ein unangenehmes Gefühl in den Augen

verspürte. Durch einen Zeugen konnte die Herkunft des Laserstrahls und der

19-jährige Mann ausfindig gemacht werden. Er wollte den Laser lediglich

ausprobieren und niemanden verletzen. Dennoch wird nun wegen gefährlicher

Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es sich bei

sogenannten Laserpointern nicht um Spielzeuge handelt. Insbesondere bei Geräten

aus China, die online gekauft werden, ist davon auszugehen, dass diese nicht den

deutschen Normen entsprechen und aufgrund dessen bei unsachgemäßer Nutzung

Verletzungen bei Menschen herbeiführen können.

Mannheim-: 20-Jähriger beschädigt mehrere geparkte Autos – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt – Am frühen Dienstagmorgen beschädigte ein

20-jähriger Mann in der Neckarstadt mehrere geparkte Fahrzeuge. Zeugen wurden

gegen ein Uhr durch lautes Klirren auf der Straße auf den 20-Jährigen

aufmerksam, der in der Dammstraße in Richtung Alter Meßplatz zu Fuß unterwegs

war und verständigte die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte der junge

Mann kurz vor dem Alten Meßplatz am Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters

angetroffen werden. Entlang seines Laufwegs konnten mehrere Fahrzeuge mit

abgetretenen Außenspiegeln, zerkratztem Lack und eingeschlagener Scheibe

festgestellt werden. An einem Smart war mit einem zum Sperrmüll bereitgestellten

Schrank die Scheibe eingeworfen worden. Spontan gab der 20-Jährige an, die Autos

beschädigt zu haben.

Der 20-Jährige wurde festgenommen und zum Polizeirevier Neckarstadt gebracht.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille.

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde bekannt, dass gegen den

20-jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Da er den fälligen Geldbetrag

zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Mannheim-: 13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt – Ein 13-jähriger Junge wurde am frühen

Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in den Mannheimer Innenstadtquadraten

leicht verletzt. Der 13-jährige befand sich gegen 13.30 Uhr zusammen mit einem

12-jährigen Freund auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle „Strohmarkt“. Beim

Herumalbern geriet er an die erhöhte Bordsteinkante des Haltestellenbereichs und

rutschte ab. Der Fahrer einer sich der Haltestelle nähernden Straßenbahn gab ein

Warnsignal ab und bremste die Bahn ab. Dennoch geriet der Junge mit dem Fuß

zwischen Bordsteinkante und einfahrender Straßenbahn. Hierbei erlitt er leichte

Verletzungen in Form von Hautabschürfungen am Schienbein. Er wurde nach

notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vorsorglich zur eingehenden

Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war der

Straßenbahnverkehr bis ca. 14.10 Uhr unterbrochen.

