Heidelberg-Neuenheim: Aggressiver Kleinbusfahrer fährt Radfahrer um und flüchtet / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim – Am Dienstagmittag kam es gegen 12 Uhr in der

Uferstraße in Fahrtrichtung Ziegelhausen zu einem Disput zwischen dem Fahrer

eines Kleinbusses und einem Radfahrer, den der Kleinbus zuvor geschnitten hatte.

Der Vorgang ereignete sich, als der Kleinbus den in gleiche Richtung fahrenden

Radfahrer überholte und zu dicht vor ihm wieder einscherte, sodass dieser abrupt

bremsen musste. An der Einmündung zur Neuenheimer Landstraße wollte der

Radfahrer den Fahrer des Kleinbusses zur Rede stellen. Dieser entgegnetem ihm

sofort in aggressiver Weise, drohte ihm Schläge an und versuchte durch

plötzliches Öffnen der Fahrertür den Radfahrer umzustoßen. Der Radfahrer konnte

noch zurückweichen, wurde dann aber von dem wieder anfahrenden Kleinbus erfasst

und stürzte. Der Kleinbus fuhr anschließend über das Fahrrad und flüchtete. Der

Radfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Knie zu. Am Fahrrad entstand

ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Der Fahrer des Kleinbusses wird wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre alt

dickliches Gesicht

kurze braune Haare

trug eine dicke Brille

Bei dem flüchtenden Kleinbus soll es sich um einen roten Schulbus mit Mainzer

Kennzeichen gehandelt haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und

sucht dringend Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die zu dem Fall sachdienliche

Hinweise geben können. Der Verkehrsdienst Heidelberg nimmt die Hinweise unter

der Rufnummer 0621/174-4111 entgegen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Unbekannte schlägt 6-jährigen Radfahrer ins Gesicht – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund – Bereits am Donnerstag, den 28.05.2020, fuhr ein

6-jähriger Junge gegen 18:45 Uhr gemeinsam mit seiner Schwester und deren

Freundin auf dem Fahrrad auf einem Feldweg von der Bahnstadt zum Pfaffengrund.

In Höhe des Spanferkelhofs flog dem Jungen eine Fliege ins Auge, er geriet ins

Straucheln und berührte beim Vorbeifahren eine Fußgängerin. Die unbekannte Frau

schrie den 6-jährigen Jungen an und schlug ihn mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Unbekannte mit dem mitteleuropäischen

Aussehen war Mitte/Ende 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte ein schmales

Gesicht mit sehr schmalen Lippen. Ihre Haare waren braun gefärbt, die Haut stark

gebräunt. Sie hinkte mit einem Bein. Die Unbekannte wirkte ungepflegt. Sie trug

ein dunkles T-Shirt, eine gemusterte halblange Hose und weiße Schuhe. Außerdem

trug sie eine rotbraun gemusterte Stofftasche auf dem Rücken. Personen, die

trug sie eine rotbraun gemusterte Stofftasche auf dem Rücken. Personen, die

Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, werden gebeten, sich mit dem

Update!

Heidelberg-Pfaffengrund – Wie bereits berichtet, wurde am Montag, den

08.06.2020, auf einer Weidefläche im Bereich des Diebswegs eine Stute

festgestellt, die Verletzungen an den Hinterbeinen und dem Genitalbereich

aufwies. Die 33-jährige Stute musste schließlich durch einen Veterinärmediziner

eingeschläfert werden (Pressemitteilung vom 09.06.2020).

Nach den ersten Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe- und Umwelt, des

Polizeireviers Heidelberg-Süd sowie der Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, überführte das Veterinäramt der Stadt

Heidelberg das Pferd zur Untersuchung in das Chemische und

Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA), um die Entstehung der Verletzungen

im Bein-/ und Genitalbereich im Rahmen einer Obduktion belegen zu können.

Die Untersuchung des CVUA ergab kein eindeutiges Ergebnis zur Entstehung der

Verletzungen. Es könnte demnach möglich sein, dass die Verletzungen dem Pferd

von außen zugefügt wurden, oder, dass das altersschwache Pferd mit den

Hinterläufen eingeknickt ist und die Verletzungen hierdurch entstanden sind.

Bezüglich des ebenfalls im Genitalbereich verletzten Pferds auf einem Reiterhof

in Oftersheim (Pressemitteilung vom 18.06.2020) haben die polizeilichen

Ermittlungen bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Vorfälle

ergeben.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Polizeiposten Eppelheim unter der Rufnummer 06221/766377 in Verbindung zu

setzen.

setzen.

Heidelberg-Emmertsgrund: Ruhestörung führt zu großem Polizeieinsatz

Heidelberg-Emmertsgrund – Am Montagabend gegen 23.30 Uhr wollte eine

Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte im Stadtteil Emmertsgrund, im Forum

5, für Ruhe sorgen. Anwohner hatten sich erneut über Jugendliche beschwert, die

seit dem Nachmittag am sogenannten „Rondell“ ununterbrochen laut Musik hören

würden. Die Beamte trafen auf vier Männer im Alter von Anfang bis Ende 40 und

forderten diese auf, die Musikbox auszuschalten. Kaum hatten sich die

Polizeibeamten anderen anwesenden Personen zugewandt, grölte die Gruppe

alkoholisierter Männer lautstark los und ein 47-Jähriger schaltete die Musik

wieder ein. Unterstützt von einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde er

erneut aufgefordert, sein Tun einzustellen. Schließlich trat er mit ganzer

Körperkraft er einem Polizeibeamten unvermittelt auf den Fuß. Gegen die

darauffolgende Verbringung zum Streifenwagen wehrte sich der Randalierer massiv.

Er wurde überwältigt und zum Revier gebracht, wo er sich beruhigen konnte und

nach der Durchführung eines Atemalkoholtestes wieder entlassen wurde. Keine

Stunde später wurde erneut eine Streifenwagenbesatzung in den Emmertsgrund

gerufen. Zwei Männer, offensichtlich beide stark alkoholisiert, waren in Streit

geraten. Ein 45-jähriger Mann, der den Beamten schon von der Ruhestörung zuvor

bekannt war, hatte eine weitere männliche Person mit Schlägen und Tritten derart

malträtiert, dass dieser wegen zahlreicher Prellungen und Hämatome in einer

Klinik medizinisch versorgt werden musste. Beim Polizeirevier Heidelberg-Süd

wurden erste polizeiliche Maßnahmen gegen den Beschuldigten durchgeführt. Nach

der Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholgehaltes wurde er

entlassen. Die Polizei nimmt die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung auf.

Heidelberg: Rücksichtsloser Autofahrer – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am Dienstagmorgen

auf der Speyerer Straße andere Verkehrsteilnehmer. Ein 44-jähriger Mann war kurz

vor 10 Uhr mit seinem BMW auf der Speyrer Straße stadteinwärts unterwegs. An der

Ampel in Höhe der Rudolf-Diesel-Straße musst er wegen Rotlichts anhalten. Die

nächste Grünphase verpasste er. Als er schließlich losfahren wollte, zog der

nachfolgende Volvo über die linke Fahrspur an ihm vorbei und scherte so knapp

vor dem BMW wieder nach rechts ein, dass dessen Fahrer eine Gefahrenbremsung

machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem beide Beteiligten

ihren jeweiligen Standpunkt mit Gesten klargemacht hatten, fuhren beide zunächst

weiter. An der folgenden Ampel mussten beide wieder aufgrund Rotlicht anhalten.

Der Fahrer des Volvo stieg in aggressiver Haltung und mit provokanten Gesten

aus, und spuckte mit Blick auf den 44-jährigen Fahrer des BMW aus. Nachdem die

beiden Männer wiederum weitergefahren waren, kam es zwischen Montpellierbrücke

und Kreuzung Ringstraße zum dritten Aufeinandertreffen. Der Volvo-Fahrer

verlangsamte seine Fahrt auf der linken Fahrspur bis er auf gleicher Höhe mit

dem BMW war. Er forderte dessen Fahrer daraufhin zum Kampf auf und die Sache

„wie Männer zu klären“. Als der Geschädigte erwiderte, das ganze über die

Polizei zu klären, beschleunigte der Volvo-Fahrer und fuhr davon. Dabei

überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer rechts und gefährdete diese.

Bei dem Fahrer des Volvo soll es sich um einen ca. 30-jährigen muskulösen Mann

mit sehr kurzen dunklen Haaren handeln. Es wies ein südosteuropäisches

Erscheinungsbild auf.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

rücksichtslosen Volvo-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden

Heidelberg/Handschuhsheim: Unachtsam gewendet und mit Straßenbahn kollidiert

Heidelberg – Am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 52jähriger Opel

Fahrer die Berliner Straße in Richtung Hans-Thoma-Platz. Kurz vor der Einmündung

zur Schubertstraße wollte der Opel Fahrer im Bereich einer Fußgängerfurt wenden.

Hierbei übersah der 52Jährige die hinter ihm, in gleiche Richtung, fahrende

Straßenbahn der Linie 24 und kollidierte mit dieser im Gleisbereich. Durch den

Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Zur Behandlung seiner

Verletzungen wurde er in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. An seinem Pkw

entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Die Höhe des Schadens an der

Straßenbahn beläuft sich auf ca. 15 000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme

war der Schienenverkehr in Richtung Hans-Thoma-Platz bis 19.57 Uhr blockiert