Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Nackenheim – In der Nacht von Sonntag auf Montag, 21.06.2020 bis 22.06.2020, wurden im Ortsgebiet Nackenheim mehrere Fahrzeuge geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden hauptsächlich Kleingeld und Schlüssel entwendet. Fast alle Fahrzeuge waren nicht verschlossen, so dass die Diebe leichtes Spiel hatten.

Ein Apell an alle Fahrzeugbesitzer – lassen sie keine Wertsachen in ihren Fahrzeugen liegen und verschließen sie die Fahrzeuge ordnungsgemäß.

Sollte ihnen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Nackenheim was Ungewöhnliches aufgefallen sein, melden sie das bitte noch der Polizei nach.

Sollte ihnen sonst was Ungewöhnliches auffallen, melden sie das bitte umgehend bei der Polizei, damit entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.

Die Polizei in Oppenheim ist rund um die Uhr zu erreichen: Tel: 06133-933100

Unfallflucht durch Radfahrer

Undenheim/Köngernheim/Dahlheim

Sonntag, 21.06.2020, 14.40 Uhr. – Ein 40 jähriger Pkw-Fahrer aus Saulheim befuhr die B420 von Wörrstadt kommend in Richtung Nierstein. Vor dem Kreisel Köngernheim/Undenheim musste er verkehrsbedingt warten. Hierbei wurde er von einem Radfahrer überholt, welcher dann mit seinem Pedal das stehende Fahrzeug streifte, so dass leichter Sachschaden entstand. Ob der Radfahrer die Berührung bemerkte, konnte der Pkw-Fahrer nicht sagen. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Dalheim fort, wobei der Pkw-Fahrer hinter diesem her fuhr, bis die „Verfolgung“ durch Poller verhindert wurde. Der Fahrradfahrer war mit einem Rennrad unterwegs und trug ein blau-weißes Oberteil und einen roten Fahrradhelm.

Der Radfahrer oder Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Oppenheim unter der Tel: 06133-933100

Laser-Kontrolle L415

Sprendlingen. Am 22.06. wurde von 17:30 – 19:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L415 (Motorradstrecke!) durchgeführt. Vier Pkw Fahrer waren zu schnell unterwegs und mussten ein Verwarnungsgeld entrichten.

Diebstahl Kfz-Kennzeichen

Welgesheim, Kirchstraße. Im Zeitraum vom 20.06., 19:00 Uhr bis 22.06., 17:30 Uhr, wurde aus einer unverschlossenen Garage ein Kennzeichen mit Mainzer Kennung von einem Suzuki-Motorrad entwendet. Gleichzeit war die Kennzeichenhalterung nach hinten verbogen und der Rahmen beschädigt.

Fahrraddiebstahl

Gensingen, 21.06., 21:30 Uhr bis 22.06., 08:00 Uhr. Ein Ehepaar, das den Campingplatz an der Goldberghalle besuchte, schloss über Nacht seine E-Mountainbikes (blau/schwarz, 26 Zoll, Vollfederung, ohne Akku) an einem Baum in der Nähe an. Den Diebstahl der Fahrräder samt Schlösser bemerkten die beiden erst am nächsten Morgen. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Betrunkener Brummifahrer

A61 Wörrstadt Daxweiler – Schon vermisst hatte eine Spedition ihren

Fahrer, der Fracht von Mannheim nach Mühlheim-Kärlich bringen sollte. Statt der

üblichen Stunde war der 50-Jährige am Montag schon knapp vier Stunden unterwegs

und immer noch nicht am Ziel angekommen, so der Disponent auf Anfrage der

Polizei. Die hatte den Lkw nämlich gegen 15.00 Uhr auf der A61 kurz vor dem

Rastplatz Hunsrück angehalten. Und überhaupt nicht erfreut war der Disponent,

als die Beamten von der Verkehrsdirektion aus Wörrstadt darauf hinwiesen, dass

ohne Ersatzfahrer die Fracht wohl auch nicht mehr in Mühlheim-Kärlich ankommt.

Ein Alkoholtest hatte bei dem 50-Jährigen nämlich sage und schreibe 2,7 Promille

ergeben. Eine Blutprobe und der sofortige Führerscheinentzug war die Folge.