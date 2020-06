Worms – Falsche Dachdecker entwenden Bargeld eines 89-jährigen Senioren – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am 22.06.2020 gegen 13:00 h klingelte ein „Dachdecker“ bei dem

Geschädigten in der Philosophenstraße (Worms-Zentrum). Der unbekannte

Beschuldigte behauptete am Dachgebälk einen Schaden erkannt zu haben und

verschaffte sich auf diese Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Unter einem

Vorwand wurde einem zweitem Täter Zutritt ins Objekt gewährt. Während ein

Beschuldigter den Geschädigten mit Arbeiten auf dem Dachboden ablenkte,

entwendete der zweite Täter Bargeld im niedrigen viertstelligen Bereich.

Anschließend verlassen beide Beschuldigte das Wohnhaus. Der Geschädigte bemerkte

den Diebstahl nachdem ihm mehrere geöffnete Türen im Keller auffielen. Die Täter

sollen mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Täterbeschreibung: Die

unbekannte Beschuldigte sei etwa 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Das

äußere Erscheinungsbild habe „südländisch“ gewirkt. Der Beschuldigte habe

deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen. Er habe ein braunes kurzes Trikot

mit dem Aufdruck „Dachdecker“ auf dem Rücken getragen, weiterhin eine dunkle

Jogginghose. Der zweite Täter soll etwas 35-40 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß

sein. Der Täter habe einen westeuropäischen Phänotyp. Der Beschuldigte habe

graue Oberbekleidung und eine Bluejeans getragen. Weiterhin habe er einen Eimer

mit Werkzeug mit sich geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Brand einer Matratze

Worms (ots) – Am 22.06.2020, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Kämmererstraße 42,

in Worms zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Der

Wohnungseigentümer befand sich nicht in der Wohnung, sah jedoch den Einsatz der

Feuerwehr und öffnete seine Wohnung. Als mögliche Brandursache kommt

Unachtsamkeit beim Rauchen in Betracht, wodurch die die Matratze entzündete. Die

Ursache ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Der Brand konnte schnell

gelöscht werden. Ein Schaden am Haus entstand nicht. Im 4. OG des betroffenen

Hauses befindet sich darüber hinaus eine KiTa. Drei Kinder der KiTa wurden

vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnte aber vor Ort entlassen

werden.