Wer kann Hinweise zu dem Kinderansprecher geben?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines

weißen Kombis mit getönten hinteren Seitenscheiben. Der Mann hat am Montag in

der Friedhofstraße versucht, mit einem Blumenstrauß ein Kind anzulocken.

Das etwa fünf Jahre alte Mädchen war alleine unterwegs, als der Unbekannten

neben dem Kind anhielt. Er habe dem Mädchen Blumen hingehalten und auf den

Rücksitz seines Pkw gedeutet. Als sich eine Zeugin einmischte, schrie der

Unbekannte die Frau an und fuhr weg. Das Mädchen ging weiter.

Die Polizei bittet um Hinweise.

Wer hat den Autofahrer in dem weißen Kombi gesehen? Es könnte sich bei dem Auto

um einen neueren BMW oder VW gehandelt haben. Die hinteren Scheiben des Wagens

sind getönt. Der Mann sprach deutsch und ist etwa 30 bis 45 Jahre alt. Er ist

von schlanker Statur und trug eine rot/weiße Basecap. Bekleidet war der

Unbekannte mit einem pink/weißen T-Shirt.

Das Mädchen könnte etwa fünf Jahre alt sein. Es trug einen pinkfarbenen Ranzen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fenster am Rathaus beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere tausend Euro dürfte der Schaden betragen, den

Vandalen in der Nacht zum Montag an Fensterscheiben des Rathauses am

Willy-Brandt-Platz verursacht haben.

Mindestens zum zweiten Mal, zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres (wir

berichteten: https://s.rlp.de/w8UjA), beschädigten Unbekannte mehrere Scheiben

des Ratssaals. Jetzt stellte die Polizei an sieben Fenstern so etwas wie

„Einschusslöcher“ fest. Möglicherweise mit einer Zwille oder auf andere Art und

Weise wurden die Fenster beschädigt. Die Beamten fanden Steine und Schrauben.

Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen,

die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unfall: Gänge verwechselt

Kaiserslautern (ots) – Was am Montagnachmittag in der Barbarossastraße nach

einem Auffahrunfall aussah, war gar keiner. Ein 61-jähriger Autofahrer wartete

an der Kreuzung Barbarossastraße / Eisenbahnstraße vor der roten Ampel. Als die

Ampel auf Grün umsprang, legte der Mann einen Gang ein und wollte losfahren.

Dann krachte es. Der Fahrer hatte die Gänge verwechselt. Statt des ersten Gangs

erwischte der 61-Jährige den Rückwärtsgang. Sein Pkw kollidierte mit dem

Fahrzeug eines 65-Jährigen, der im Wagen hinter ihm saß. An beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Lkw-Batterien gestohlen und Kraftstoff abgezapft

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen

auf einem Betriebsgelände in der Ludwigshafener Straße an mehreren Lastwagen zu

schaffen gemacht. Sie stahlen mindestens drei Doppelbatterien aus den Fahrzeugen

und zapften aus den Lkw-Tanks eine bislang nicht bekannte Menge

Diesel-Kraftstoff ab. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die

Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, denen am

Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Showbike gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum

Montag in der Straße An der Kirche ein sogenanntes Showbike gestohlen. Das

Motorrad parkte in der Einfahrt eines Privatanwesens. Das Kraftrad wird für

Paraden und Ausstellungen benutzt. Es hat keine Straßenzulassung. Der Feuerstuhl

hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr Personen

oder Fahrzeuge in Hochspeyer aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder

kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Joint bekommt Jugendlicher nicht

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend ist einer Polizeistreife in der

Eisenbahnstraße ein 15-jähriges Mädchen aufgefallen. Die Jugendliche befand sich

offenbar in einer hilflosen Lage. Sie konnte ihre Adresse nicht angeben und war

nicht in der Lage zusammenhängende Sätze zu bilden. Das Mädchen war auch

zeitlich und örtlich nicht orientiert. Auf Fragen antwortete sie

zusammenhanglos. Sie gab an, einen Joint geraucht zu haben.

Mit Unterstützung des Ordnungsamtes und des verständigten Rettungsdienstes wurde

die 15-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 44-jährige Mutter der Jugendlichen wurde verständigt. Sie sah die Sache

gelassen und meinte, dass sie ja wisse, was ihre Tochter rauche. Morgen gehe es

ihr wieder besser. |mhm

Joint bekommt Jugendlicher nicht

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend ist einer Polizeistreife in der

Eisenbahnstraße ein 15-jähriges Mädchen aufgefallen. Die Jugendliche befand sich

offenbar in einer hilflosen Lage. Sie konnte ihre Adresse nicht angeben und war

nicht in der Lage zusammenhängende Sätze zu bilden. Das Mädchen war auch

zeitlich und örtlich nicht orientiert. Auf Fragen antwortete sie

zusammenhanglos. Sie gab an, einen Joint geraucht zu haben.

Mit Unterstützung des Ordnungsamtes und des verständigten Rettungsdienstes wurde

die 15-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 44-jährige Mutter der Jugendlichen wurde verständigt. Sie sah die Sache

gelassen und meinte, dass sie ja wisse, was ihre Tochter rauche. Morgen gehe es

ihr wieder besser. |mhm

Einbrecher in die Flucht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein Anwohner in der Bismarckstraße ist in der Nacht zum

Sonntag von einem verdächtigen Geräusch aufgeschreckt. Offensichtlich waren

Diebe im Haus. Der 65-Jährige schaltete im Flur das Licht ein und entdeckte den

Einbrecher. Dieser flüchtete aus dem Haus, durch den Hof und über ein

Nachbargrundstück in Richtung Scheffelstraße. Wie sich herausstellte war der

Unbekannte durch ein Kellerfenster in das Mehrfamilienhaus eingestiegen. Im

Treppenhaus versuchte er die Tür zu einem Nagelstudio aufzubrechen, dabei wurde

er von dem Anwohner ertappt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem ist am späten Samstagabend, zwischen 23 Uhr

und 23.30 Uhr, eine Person im Bereich der Bismarckstraße, Scheffelstraße oder

Papiermühlstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Alkoholfahrt endet vor der Haustür

Rodenbach (ots) – Am späten Montagabend hat die Polizei eine Autofahrerin in der

Birkenstraße kontrolliert. Die 66-Jährige war mit ihrem Jeep gerade vor ihrer

Wohnung angekommen. Sie hatte Schwierigkeiten, gerade zu stehen und konnte nicht

mehr deutlich sprechen. Außerdem stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43

Promille.

Die Frau wurde zur Dienststelle gebracht. Dort wurde ihr kurz vor Mitternacht

eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei

leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. |mhm

Zu viel getrunken und hinters Steuer gesetzt

Kaiserslautern (ots) – Am späten Montagnachmittag hat eine Polizeistreife am

Opelkreisel den Fahrer eines Transporters kontrolliert. Während der Überprüfung

stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Der 57-jährige Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht. Dort wurde ihm eine

Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die

Fahrzeugschlüssel übernahm ein Mitfahrer, der nüchtern war.

Auf den alkoholisierten Mann kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr zu. |mhm

Auto ohne Kennzeichen

Kaiserslautern (ots) – In der Hasenstraße ist einem Zeugen ein Auto aufgefallen,

das ohne Kennzeichen dort abgestellt war.

Bei der Überprüfung durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass die

Seitenscheiben an dem VW Golf heruntergelassen waren. Im Fahrzeuginnern lagen

ein Autoradio und drei originalverpackte Nokia-Handys.

Da die Fenster nicht geschlossen werden konnten, ließ die Polizei den Pkw

abschleppen. Der Wagen wurde auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens sicher

abgestellt.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Golf nicht als gestohlen gemeldet war. Der

Fahrzeughalter wohnt in Pforzheim. Er konnte bislang nicht erreicht werden.

Warum das Auto ohne Kennzeichen in Kaiserslautern abgestellt wurde ist nicht

bekannt. |mhm

Brand einer Matratze

Worms (ots) – Am 22.06.2020, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Kämmererstraße 42,

in Worms zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Der

Wohnungseigentümer befand sich nicht in der Wohnung, sah jedoch den Einsatz der

Feuerwehr und öffnete seine Wohnung. Als mögliche Brandursache kommt

Unachtsamkeit beim Rauchen in Betracht, wodurch die die Matratze entzündete. Die

Ursache ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Der Brand konnte schnell

gelöscht werden. Ein Schaden am Haus entstand nicht. Im 4. OG des betroffenen

Hauses befindet sich darüber hinaus eine KiTa. Drei Kinder der KiTa wurden

vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnte aber vor Ort entlassen

werden.