Wehrda – Trickdiebstahl mit dem Wechseltrick

(ots) – Am Donnerstag 18.06.2020 wurde ein hilfsbereiter Senior im Alter von 89 Jahren Opfer eines solchen Trickdiebs. Er wechselte hin und her und stellte später fest, dass seine Geldbörse weg war. Er beschrieb den mutmaßlichen Dieb als einen ca. 1,70 Meter großen, schlanken und zwischen 45 und 50 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Der Mann sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Der Vorfall passierte auf dem Lidl-Parkplatz in der Industriestraße im Kaufpark Wehrda.

Wer hat den Vorfall noch beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann och aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

“Haben Sie vielleicht passendes Kleingeld für den Einkaufswagen” oder “Können Sie bitte wechseln” ? Das sind die Fragen, mit denen manchmal Wechselgelddiebe ihr Vorhaben einleiten. Die Täter beabsichtigen dabei, mit ihren Opfern ins Gespräch und auch recht nahe zu kommen. Im Zuge des Geldwechsels greifen sie dann z.B. um das benötigte Kleingeld zu zeigen in die Geldbörse und stehlen dabei unbemerkt das Scheingeld.

Eine andere Variante ist der komplette Diebstahl der nach dem Wechseln unter den Augen des Täters eingesteckten Geldbörse. Hierbei nutzt der Täter die Ablenkung und greift zu. Schützen kann man sich nur, wenn man seinen Gegenüber eben auf Abstand hält und damit sowohl den Zugriff in die Börse als auch den Griff in die z.B. Hand- oder auch Jackentasche unterbindet.

Marburg – Unterschlages Rad im Internet entdeckt- 2 Festnahmen

(ots) – Dank seiner Aufmerksamkeit und eigener Recherchen hat ein Marburger Verein ein unterschlagenes Elektro-Lastenfahrrad im Wert von 8.500 Euro jetzt wieder. Die Polizei nahm zwei polizeibekannte Männer im Alter von 22 und 26 Jahren vorübergehend fest. Sie stehen unter dem Verdacht, das weiße Spezialrad über eine Plattform im Internet zum Verkauf angeboten zu haben.

Die Polizei griff beim vereinbarten Besichtigungstermin zu. Mangels ausreichender Haftgründe entließ die Polizei die Tatverdächtigen nach den notwendigen Maßnahmen.

Goßfelden – Einbruch in EDEKA-Markt

(ots) – In der Nacht zum Dienstag 23. Juni, drangen Einbrecher gegen 00.55 Uhr in den EDEKA-Markt in der Sandhute in Goßfelden ein und stahlen Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Beim Aufbruch einer Fluchttür aus Metall und der Schränke und Glasvitrinen an den Kassen entstand zusätzlich ein Sachschaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3.000 Euro.

Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit rund um den in Ortsrandlage gelegenen Lebensmittelmarkt verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Fahrzeuge gesehen? Wem ist am Tatort vielleicht ein Fahrzeug wegen einer auffälligen Fahrweise aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Die Kriminalpolizeilichen Berater der Polizei bieten Beratungen zur wirksamen Verhinderung von Einbrüchen. Das gilt nicht nur für Wohnungen oder Häuser, sondern das Angebot richtet sich selbstverständlich auch an Gewerbetreibende. Die neutrale kostenfreie Kriminalpolizeiliche Beratung orientiert sich bei ihren Ratschlägen immer an den Arbeitsweisen der agierenden Täter. Die individuell am besten vor Ort durchgeführte Beratung umfasst mechanische, technische und verhaltensorientierte Möglichkeiten zur Verhinderung von Einbrüchen. Der Kriminalpolizeiliche Berater der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf ist für Terminabsprachen erreichbar unter Tel. 06421/406123.

Neustadt – Verkehrsunfall – Fahrer mit über 2 Promille

(ots) – In der Nacht zum Dienstag 23.06.2020 um kurz nach 03 Uhr, kam ein Autofahrer zwischen zwei Kurven auf der Kreisstraße 17 zwischen Mengsberg und Momberg nach rechts von der Straße ab. An seinem Auto und einem Leitpfosten entstanden Schäden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest.

Der Alkotest bestätigte das mit einer Anzeige von 2,2 Promille. Der 42 Jahre alte Mann musste mit zur Blutprobe. Die Ermittlungen zu seinem Wohnsitz und ob er einen Führerschein hat dauern noch an.

Marburg – Telefon am Ohr – Fahrradstreife stoppt Auto – Fahrerin ohne Führerschein

(ots) – Als die Fahrradstreife des Regionalen Verkehrsdienstes am Freitag 19.06.2020 gegen 10.30 Uhr in der Marburger Innenstadt sieht dass die Fahrerin das Handy am Ohr hat, verfolgt sie den Toyota vom Wilhelmsplatz bis zum Gerichtsgebäude auf der Universitätsstraße.

Bei der dortigen Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin, eine Frau aus Marburg schon seit 2014 keinen Führerschein mehr hat. Jetzt muss sie sich nicht nur wegen des Telefonierens, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Marburg – Kein Kennzeichen

Die Polizei kontrollierte am Montagabend (22. Juni) um kurz nach 22 Uhr ein Motorrad ohne Kennzeichen. Der 39 Jahre alte Fahrer räumte ein, dass die alte 250 ccm-Maschine weder zugelassen noch versichert oder versteuert ist. Der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf musste sein Zweirad anschließend nach Hause schieben.

Kirchhain – Alko- und Drogentest positiv

Der Drogentest reagierte auf THC und der Alkotest zeigte knapp über o,2 Promille an. Die Autofahrt des 29 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis endete am Montag, 22. Juni, um 16.45 Uhr in der Kirchhainer Innenstadt. Der Mann konnte seinen Weg erst nach der notwendigen Blutprobe fortsetzen.

Motorräder gestohlen – Präventionshinweise Kriminalpolizeiliche Berater bieten Skype-Telefonaktion an

Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots) – In den letzten Wochen berichtete die Polizei über mehrere Diebstähle von Motorrädern. Es handelte sich dabei meist um ältere Maschinen noch ohne eingebaute Wegfahrsperr oder Alarmanlage. Alles deutet darauf hin, dass diese Liebhaberfahrzeuge kurzerhand verladen und andernorts dann die Sicherungen geknackt wurden.

“Auch ältere Fahrzeuge lassen sich recht effektiv sichern und machen es damit für den potentiellen Dieb eher uninteressant”, weiß Jan-Oliver Karo, Kriminalpolizeilicher Berater für den Landkreis Marburg-Biedenkopf. “Das fängt mit einem potentiellen Entdeckungsrisiko durch den klug gewählten Abstellort an und setzt sich über die hochwertige Sicherung und Verbindung des Krads mit einem nicht transportablen Gegenstand wie z.B. Geländer oder Bodenanker fort!” erklärt Karo weiter.

Die Kriminalpolizeiliche Beratung des Polizeipräsidiums Mittelhessen bietet ihre Beratungen auch als kombinierte Skype-/Telefonaktionen an. Die nächsten Termine: Freitag, 26.06.2020, zwischen 10.00 und 13.00 Uhr und Dienstag, 30.06.2020, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr. An diesen Tagen können Zweiradbesitzer oder grundsätzlich Fahrzeuginhaber, wie aber auch Haus- oder Wohnungsbesitzer oder Gewerbetreibende weitere Informationen zur Sicherheit ihres Eigentums erhalten. Interessierte wenden sich bitte zu einer Terminabsprache an den Kriminalpolizeilichen Berater der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Kriminalhauptkommissar Jan-Oliver Karo, Tel. 06421- 406123.

Tipps der Polizei zur Sicherung von Motorrädern:

Wählen Sie den Abstellort des Krades sorgsam aus. Stellen Sie das Fahrzeug auf belebten und gut ausgeleuchteten Plätzen oder in der ge- und verschlossenen Garage ab.

Sichern Sie das Bike zusätzlich mit einer Kette z.B. über einen Bodenanker oder sonstigem mit dem Gebäude fest verbundenen Bauteil ab.

Für die Fahndungszwecke der Polizei sind z.B. eine evtl. Individualkennzeichnung oder detaillierte Bilder hilfreich.

Abseits des Wohnortes, also wenn der Fahrer unterwegs ist, gilt: doppelt hält besser! Also einerseits das Anketten an Gegenstände und andererseits die Sicherung mit einem qualitativen Bremsscheibenschloss. Außerdem gilt es, die werksseitig installierten Sicherungen (mechanische oder elektronische) sind zusätzlich zu nutzen. Nicht nur das Zweirad ist gefährdet, es sollte auch an die Zubehörteile (z. B. Koffer) gedacht werden; ggfls. ist das Navi abzunehmen.

Weitere Tipps stehen unter www.polizei-beratung.de.

Marburg – Unfallflucht am Georg-Gassmann-Stadion – Silberner Ford angefahren

Der Schaden am silbernen Ford Focus mit dem Marburger Kennzeichen ist vorne links und beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Der Schaden entstand zwischen 10 Uhr am Samstag, 20. Juni und 12.50 Uhr am Montag, 22. Juni. in dieser Zeit parkte der Ford auf dem Parkplatz am Georg-Gassmann-Stadion. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich bislang nicht.

Marburg – Beim Vorbeifahren touchiert

Am Montag, 22. Juni fuhr ein Fahrzeug durch den Wehrdaer Weg und touchierte einen vor dem Anwesen 18 a am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Fiesta. Auf der Beifahrerseite des Fords entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Die Kollision war zwischen 08.20 und 16.20 Uhr.

Auch hier ergaben sich bislang keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug.

Marburg – Baumschutzbügel die x´te

“Ich weiß schon nicht mehr wie oft ich Meldungen wegen der Beschädigung eines Baumschutzbügels in der Universitätsstraße geschrieben und dabei stets darauf hingewiesen habe, dass der Autofahrer, der sich nicht um die Schadensregulierung nach dem Unfall kümmert Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und unter Umständen auch seinen Führerschein riskiert.” Jetzt ist es der Bügel von Baum Nr. 19 in Höhe der Universitätsstraße 47. Der Schaden wurde am Montag, 15. Juni, um 15 Uhr festgestellt. Eine Strebe ist verbogen und die Bodenverankerung herausgehoben.

Das Schadensbild deutet darauf hin, dass die Kollision für den Fahrer nicht unbemerkt und für das Auto vermutlich auch nicht schadlos abging.

Sachdienliche Hinweise zu den o. g. Unfallfluchten in Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bad Enbach – Lackschaden an der hinteren rechten Tür

Wie es zu dem Schaden an dem grauen Golf kam, steht nicht fest. Der Schaden liegt allerdings auf der Beifahrerseite und diese zeigte zum Gehweg, was auf ein z.B. Fahrrad oder Roller oder auch Kinderwagen hindeutet. Der Unfall führte zu einem Schaden von mindestens 500 Euro. Der graue Golf mit dem Marburger Kennzeichen parkte zur fraglichen Zeit am Montag, 22. Juni, vor 20.30 Uhr, ordnungsgemäß auf einer Parkfläche der Landstraße in Höhe des Anwesens Nr. 49 mit der Front Richtung Wommelshausen. Hinwiese bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/92950

