Frankfurt: Politisch motivierte Sachbeschädigung an Polizeiposten

Frankfurt-Nied (ots)-(dr) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 22.06.2020 gegen 01:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade des alten Rathauses in Nied mit Farbe. Das Gebäude wird als Polizeiposten genutzt. Erste Ermittlungen deuten auf eine Tat aus dem linksmotivierten Spektrum hin.

Unter anderem wurden das Symbol “Hammer und Sichel” sowie der Schriftzug “DO SHIT GET HIT” neben die Eingangstür mit roter Farbe angebracht. Die komplette Frontseite wurde außerdem mit lila Farbe besprüht.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Frankfurt: 2 Festnahmen auf der Drogenszene

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Montag 22.06.2020 gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis auf einen Pkw der Marke Seat, der sich derzeit im Bereich Schaumainkai befände und in dem Drogen transportiert werden würden. Der entsprechende Pkw konnte dort angetroffen werden. Fahrzeuginsassen waren eine 26-jährige litauische Staatsangehörige sowie ein 27-jähriger Niederländer.

In einer Ledertasche, die sich auf dem Rücksitz des Wagens befand, konnten 9 Packungen einer weißen Substanz aufgefunden werden. Wie ein später durchgeführter Test zeigte, handelt es sich dabei um insgesamt 9,48 Kilogramm Amphetamin.

Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen in der Sache, u.a. zur Herkunft des Rauschmittels, dauern an.

Frankfurt: 16-Jähriger vermisst

Frankfurt (ots)-(lu) – Seit Samstag 20.06.2020 gegen 21:00 Uhr wird der 16-Jährige Emil P. aus Frankfurt am Main vermisst.

Beschreibung des Vermissten:

Er ist 175 cm groß, schlank und trug schulterlanges dunkelbraunes glattes Haar, welches ggf. abgeschnitten worden sein könnte. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er bekleidet mit einem beigen Kapuzenpullover, einem dunkelblauen Langarmshirt, einer dunkelblauen Jogginghose und dunkelblauen New Balance Schuhen. Eventuell führt er einen blauen Rucksack und ein grün-braunes Zelt mit sich. Seine Spur verlor sich im südlichen Bereich Frankfurts.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Frankfurt, unter der Rufnummer 069 75551108 oder an den Kriminaldauerdienst der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755 53131 sowie an jede andere Polizeidienststelle.

Frankfurt-Innenstadt: Senior wird aggressiv

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Montag 22.06.2020 gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in der Innenstadt vor dem Bürgeramt ein Vorfall, bei dem ein 83 Jahre alter Mann den sogenannten “Hitlergruß” getätigt haben soll.

Ein Passant hatte zunächst eine vorbeifahrende Polizeistreife über einen aggressiven Mann informiert, der vor dem Bürgeramt anstehen würde. Die Beamten trafen vor Ort auf den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie einen 83-jährigen Mann, der sich offenbar über das Bürgeramt und dessen Wartezeiten beschwert hatte. Infolgedessen soll dieser den sogenannten “Hitlergruß” getätigt haben.

Der Senior wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Örtlichkeit verwiesen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Frankfurt: Polizeipräsident G. Bereswill stellt neue Fahrradstaffel vor

Frankfurt (ots)-(em) – Am Dienstag 23.06.2020 hat der Polizeipräsident Gerhard Bereswill gemeinsam mit dem Leiter der Direktion für Verkehrssicherheit des Polizeipräsidiums Frankfurt, Erik Hessenmüller, die erste Fahrradstaffel der hessischen Polizei vorgestellt. Die insgesamt 6 Beamtinnen und Beamten werden von nun an per Pedales für mehr Sicherheit im Frankfurter Straßenverkehr sorgen.

Anfang Februar haben eine Polizeibeamtin und fünf Polizeibeamte im Rahmen eines Pilotprojektes auf dem Fahrrad ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhöhen. Hierzu ist die neue Fahrradstaffel der Frankfurter Polizei ganzjährig bei Wind und Wetter mit Pedelecs (Pedal Electric Cycle) im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Im Fokus steht insbesondere die Sicherheit der sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel Fußgänger und Fahrradfahrer. Mit der Hilfe präventiver Gespräche und dem konsequenten Ahnden von Verstößen, soll ein nachhaltiges Ergebnis erzielt werden.

Dadurch, dass die Polizisten auf dem Zweirad unterwegs sind, nehmen sie den Blickwinkel der schwächeren Verkehrsteilnehmer ein. Dies ermöglicht das Erkennen potentieller Gefahrenpunkte und erhöht das gegenseitige Verständnis. Zudem bietet das Pedelec den Vorteil, dass auch engere Straßen und Gassen bestreift werden können.

Das Pilotprojekt ist für die Dauer von mindestens einem Jahr ausgelegt. Nach einem erfolgreichen Verlauf soll die Fahrradstaffel fester Bestandteil der Frankfurter Polizei werden.

“Sicherheit im Straßenverkehr wird bei der Frankfurter Polizei seit jeher großgeschrieben. Mit der Fahrradstaffel ergänzen wir unsere bereits umfangreichen Maßnahmen um eine weitere Komponente, welche den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer in den Mittelpunkt stellt. Unabhängig von der Schuldfrage bei einem Verkehrsunfall, sind es oftmals die Fußgänger sowie Fahrradfahrenden, welche schwere und zum Teil gar tödliche Verletzungen erleiden. Dies gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Aus diesem Grund bin ich stolz darauf, Ihnen heute die erste Fahrradstaffel der hessischen Polizei vorstellen zu dürfen”, so Polizeipräsident Gerhard Bereswill.

