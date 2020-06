Polizei Bad Sooden-Allendorf

76-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Um 12:20 Uhr wurde heute Mittag ein 76-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Klausbergstraße in Bad Sooden-Allendorf verletzt aufgefunden. Eine Zeugin fand den Mann auf der Straße liegend vor, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Nach ersten Rekonstruktionen der Beamten des Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf war der 76-Jährige mit einem Pedelec in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe Haus-Nr. 20 kam er dann aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Da das Pedelec unbeschädigt ist, scheint ein Zusammenstoß mit einem motorisierten Fahrzeug eher unwahrscheinlich, gleichwohl könnte der 76-jährige durch ein Ausweichmanöver gestürzt sein. Aber auch andere Ursachen sind denkbar.

Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und konnte bislang noch nicht zum Hergang angehört werden. Daher bittet die Polizei in Bad Sooden-Allendorf um Hinweise unter der Telefonnummer 05652/9279430.

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

(ots) – Auf dem Aldi-Parkplatz in Wehretal-Reichensachsen ereignete sich Montagvormittag 22.06.2020 eine Unfallflucht. Um 10:51 Uhr wurde ein dort geparkter VW Golf vermutlich beim Ausparken angefahren. An dem Fahrzeug eines 72-Jährigen aus Waldkappel wurden das rechte Rücklicht sowie die Heckscheibe beschädigt. Zeugen beobachteten einen Lkw, der wohl beim Rückwärtsfahren gegen den Pkw fuhr und sich anschließend entfernte.

(ots) – Um 07:13 Uhr befuhr Montagmorgen 22.06.2020 ein 59-Jähriger aus Stadtlengsfeld die L 3248 von Richelsdorf in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Ulfen kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der anschließend davon lief.

An der Sattelzugmaschine entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

(ots) – In der Nacht vom 22./23.06.20 wurde in der Straße “Vor dem Rabensberg” in Witzenhausen ein Pkw Dacia beschädigt, der dort am Fahrbahnrand geparkt war. Unbekannte schlugen eine Delle in die Motorhaube, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

(ots) – Von einem Moped der Marke “Exporer”, das in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf abgestellt war wurden die beiden Spiegel abgeschraubt und entwendet. Zudem wurde der Tankverschluss beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Und 23.06.20. Schaden: 115 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

