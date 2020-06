Zwei drogenbeeinflusste Autofahrer gestoppt

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei Ludwigshafen konnte am Montag 22.06.2020 zwei Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, welche unter Drogeneinfluss standen.

Gegen 09:30 Uhr konnte ein 38-jähriger Ludwigshafener in der Brunckstraße kontrolliert werden. Der 38-Jährige stand unter dem Einfluss von Kokain.

Ein 35-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde gegen 18:15 Uhr in der Bruchwiesenstraße mit seinem Auto angehalten. Der 35-Jährige stand unter dem Einfluss von Amphetamin und Metamphetamin.

Beiden drogenbeeinflussten Autofahrern wurde nach den jeweiligen Kontrollen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Die Autofahrer können mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 EUR und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem wird gegen sie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Einbruch in Kellerabteil

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag (21.06.2020) auf Montag (22.06.2020) in ein Kellerabteil eines Anwesens in der Mundenheimer Straße ein. Aus dem Abteil wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Flucht nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots) Am Montagabend 22.06.2020 gegen 18:10 Uhr kam es in der Valentin-Bauer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Fahrradweg der Valentin-Bauer-Straße. Eine Fahrradfahrerin fuhr vom Gehweg auf den Fahrradweg auf, ohne den 26-Jährigen zu beachten. Der 26-jährige Fahrradfahrer musste ausweichen und fuhr gegen ein Auto. Der 26-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Die Fahrradfahrerin, die den Unfall verursacht hatte, fuhr weiter ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer und den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 650 EUR zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf die geflüchtete Fahrradfahrerin geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 22.06.2020 gegen 14:00 Uhr kam es Hohenzollernstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 50-jährigen Fußgänger und einer 29-jährigen Fahrradfahrerin. Der 50-jährige Mann aus Worms war unachtsam auf die Straße gegangen, ohne auf die Fahrradfahrerin zu achten. Der Mann war scheinbar durch sein Handy abgelenkt. Beide Beteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Auch als Fußgänger ist man Verkehrsteilnehmer. Daher gilt auch für Fußgänger: Augen auf im Straßenverkehr! Benutzen Sie als Fußgänger Ihr Handy nur im Stehen!

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 23.06.2020 gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein 26-jähriger Mann aus Mannheim Zutritt zu einem Wohnhaus in der Lenbachstraße. Eine Bewohnerin wurde auf den Mann aufmerksam und verständigte die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass der Mann mit dem Schlüssel der Bewohnerin in das Haus gelangte. Wie der Mann an den Schlüssel gelangen konnte, ist bislang unklar. Der Mann hatte außerdem ein gestohlenes Fahrrad dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrügerischer Anruf – 91-Jährige reagiert richtig

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 22.06.2020 erhielt eine 91-jährige Ludwigshafenerin einen verdächtigen Anruf. Der Anrufer gab sich als ihr Enkel aus und täuschte eine Notlage vor. Der Anrufer gab vor, einen Autounfall gehabt zu haben und forderte von der Seniorin 21.000 EUR. Diese ging jedoch nicht auf die Forderung ein.

Leider kommt es häufig vor, dass Betrüger am Telefon eine Notlage vortäuschen, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen oder Ihre Adresse preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich Ihre Polizei.