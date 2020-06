Bad Sooden-Allendorf (ots) – Zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen kam es Montagnachmittag 22.06.2020 am Landgraf-Philipp-Platz. Dort wurde gegen 16:03 Uhr eine Messerstecherei zwischen mehreren Chinesen gemeldet. Vor Ort ergab sich, dass zwei chinesische Staatsangehörige, ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger, in einer Küche in Streit geraten waren.

Dabei warf der 24-Jährige eine Sojaflasche gegen die Stirn des 25-Jährigen. Die Flasche zersprang danach an der Küchenwand. Daraufhin ergriff der 25-Jährige ein kleines Küchenbeil und begab sich in das Zimmer des Kontrahenten. Dort schlug er mit dem Küchenbeil gegen Kopf des 24-Jährigen, welcher dadurch eine größere Kopfplatzwunde erlitt.

Die angeforderten Rettungskräfte versorgten die Wunde vor Ort.

Die Freundin des 24-Jährigen erlitt durch die Auseinandersetzung einen Schock.

Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief bei den beiden Beteiligten negativ. Der 25-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung am Montagabend aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen.

