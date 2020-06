Neustadt: „Night of Light“ – Veranstaltungsstätten rot angestrahlt

Neustadt an der Weinstraße – In der Nacht vom 22. auf 23. Juni 2020 wurden deutschlandweit Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot beleuchtet, um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen.

Mit der „Night of Light“ sendet die Veranstaltungsbranche einen flammenden Appell an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft.

„Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht!“

Faktisch alle Unternehmen aus den Bereichen Messebau, Veranstaltungstechnik, Eventagentur, Catering, Bühnenbau, Eventlocation, Messegesellschaft Kongresscenter, Tagungshotel, Konzertveranstalter, Künstler und Einzelunternehmer haben durch die erfolgten Veranstaltungsverbote seit dem 10.03.2020 innerhalb weniger Werktage ihre gesamten Auftragsbestände verloren. Sie gerieten als erste in die Krise (first in) und werden als letzte wieder aus der Krise herauskommen (last out).

Tom Koperek, Initiator der Aktion „Night of Light“ und Vorstand der LK-AG Essen: „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht! Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich.“ Das treffe nicht nur die Veranstalter, sondern auch Spielstätten sowie Zulieferer und Dienstleister jeder Art und Größe: Technikfirmen, Bühnen- und Messebauer, Ausstatter, Caterer, Logistiker über Künstler bis hin zum Einzelunternehmer, der Content, Drehbuch, Regie oder florale Dekoration zu Events beisteuert.

Leuchtendes Mahnmal

„Night of Light“ ist ein leuchtendes Mahnmal und ein Hilferuf zur Rettung eines Wirtschaftszweigs. Das Verbot von Großveranstaltungen, das bis Ende August galt, wurde bis Ende Oktober 2020 verlängert. Ob es dabei bleibt, ist ungewiss.

Die für diese Aktion gemeinsam verwendete Farbe Rot soll folgendes ausdrücken:

Die Veranstaltungswirtschaft befindet sich auf der „Roten Liste“ der aussterbenden Branchen

Alarmstufe Rot – ein Milliardenmarkt und hunderttausende Arbeitsplätze sind in Gefahr!

Wir sind eine Gemeinschaft und haben das gemeinsame Ziel eines Branchendialogs mit der Politik

Wir richten einen flammenden Appell an die Öffentlichkeit

Die Farbe Rot steht für die Leidenschaft für unseren Beruf / unsere Profession – „Wir

brennen für das, was wir tun!

In Neustadt haben sich die Firmen Südwest Sound, BTL Audiotechnik, FRAMON Licht und Ton sowie die erst kürzlich gegründete Initiative „Pfalz-Stream.de“ der bundesweiten Aktion in mehr als 250 Städten angeschlossen. Unterstützt wird das Ganze in Neustadt auch von der Kulturabteilung und dem Saalbau-Team. Illuminiert waren der Saalbau und die Villa Böhm.