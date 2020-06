Neustadt: Vergünstigungsgeber für die Ehrenamtskarte & Jubiläums-Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz gesucht

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße möchte das Angebot für Ehrenamtliche attraktiver gestalten. Deshalb suchen wir weitere privatwirtschaftliche Anbieter, private Einrichtungen und Unterstützende in der Stadt Neustadt an der Weinstraße und den Ortsteilen, die Vergünstigungen für Inhabern von Ehrenamtskarten anbieten möchten.

In Neustadt an der Weinstraße gibt es die Ehrenamtskarte seit 13. Mai 2015. Mit ihr soll denjenigen Menschen gedankt werden, die sich in überdurchschnittlichen Maße freiwillig für die Gesellschaft engagieren.

Welche Angebote sind möglich?

Dies können beispielsweise verbilligte Eintrittspreise bzw. zwei Tickets zum Preis von einem, Ermäßigungen auf Waren und Dienstleistungen aber auch Einladungen zu besonderen Veranstaltungen, Führungen oder Besichtigungen sein. Möglich sind auch verminderte Mitgliedsbeiträge oder Rabatte von Händlern oder privaten Dienstleistern.

Bei Interesse bittet die Stadtverwaltung um Kontaktaufnahme mit der zuständigen Mitarbeiterin, Frau Nina Kreuzer, Tel. 06321/855-1153 oder per E-Mail: nina.kreuzer@neustadt.eu.