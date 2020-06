Kirchhain: Katze mit Schußverletzung – Polizei bittet um Hinweise

Kirchhain (ots) – Am Dienstag 16.06.2020 gegen 10 Uhr fand die Besitzerin ihre schwarz-weiße Katze mit einer blutenden Wund an der linken Schulter vor einem Haus in der Beethovenstraße. Der Tierarzt operierte ein Diabologeschoss, ein Geschoss eines Luftgewehrs, aus der Wunde. Der Treffer führte zu einem Schulterbruch. Nach Angaben der Besitzerin will eine Nachbarin am Montagabend 15.06.2020 gegen 23 Uhr einen Schuss gehört haben.

Die Polizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Katze wohnt normalerweise in der Obergasse. Der Fundort war, wie berichtet in der Beethovenstraße. Als mutmaßliche Tatzeit steht der Montagabend bzw. die Nacht zum Dienstag, bis gegen 10 Uhr morgens im Raum.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Fall zusammenhängen könnten?

Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Lahntal/Stadtallendorf – Unter Drogeneinfluss gefahren – einmal ohne einmal mit Unfall!

Im Lahntal endete die Autofahret eines 23-Jährigen “nur” mit der Kontrolle und anschließenden Blutprobe, in Stadtallendorf stoppte ein Verkehrsunfall die Fahrt eines 36-Jährigen. Beide Männer standen offenbar unter Drogeneinfluss, gegen beide veranlasste die Polizei Blutproben. Die allgemeine Verkehrskontrolle im Lahntal in Goßfelden war am Samstag, 20. Juni, gegen 22.30 Uhr. Zur Unterbindung einer etwaigen Weiterfahrt stellte die Polizei noch den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Unfall in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf war bereits am Donnerstag, 18. Juni, um 13.30 Uhr. Der 36-Jährige fuhr den Spuren nach ohne zu bremsen oder sonst auszuweichen ins Heck eines verkehrsbedingt wartenden Kombis. Dessen 33 Jahre alter Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am auffahrenden Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, am wartenden Ford Mondeo ein erheblicher Heckschaden. Um beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Kirchhain – Brand in einer Werkstatt

Aus derzeit noch unbekannten Gründen brach am Freitag, 19. Juni, gegen 15.30 Uhr in einer Werkstatt in der Niederrheinischen Straße ein Feuer aus. Zwei Männer erlitten durch Rauchgas Verletzungen, einer musste zur weiteren Untersuchung. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Die Polizei stellte den Brandort für die Untersuchungen durch die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei sicher.

Vermisste tot aufgefunden

Marburg-Biedenkopf (ots) – Am Sonntagmittag 21.06.2020 wurde die seit Montag 15.06.2020 vermisst gemeldete Kathrin P. leider tot aufgefunden. Nach den ersten Untersuchungen ergaben sich keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

“Hallo – ich bin´s” – Enkeltrick knapp gescheitert

Marburg-Biedenkopf (ots) – Landkreis – “Die Betrüger versuchen es immer wieder. Die Polizei klärt öffentlich auf und steht zudem ständig in Kontakt mit den Sicherheitsbeauftragten der Geldinstitute, um die Mitarbeiter*innen über dieses Betrugsphänomen zu sensibilisieren und um Erkennungsmöglichkeiten und Reaktionen aufzuzeigen. Das hat sich jetzt schon mehrfach ausbezahlt! Vielfach ist die Masche bekannt und sehr oft legen die Angerufenen einfach auf. Reaktionen der Bediensteten von Geldinstituten haben jetzt schon mehrfach dazu geführt, dass Seniorinnen oder Senioren nicht Opfer dieser Betrüger wurden.”

So hat die ständige Prävention letzten Donnerstag, 18. Juni,den Betrügern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztlich scheiterten die Versuche zwei Mal an der Aufmerksamkeit von Bediensteten eines Geldinstituts und in einem Fall Dank eines glücklichen Umstands und eines aufmerksamen Nachbarn. Die Anrufe erreichen mindestens drei in verschiedenen Ortsteilen von Marburg lebende Personen im Alter zwischen 79 und 81.

Zwei Mal rief der angebliche Neffe an, erzählte von einem Unfall und der Notwendigkeit, zur Schadensregulierung “unter der Hand” dringend Bargeld zu benötigen, einmal war es die Nichte, die dringend Geld für die Rate eines Wohnungskaufs erbat. Die gewohnheitswidrige Abholung der fünfstelligen Summen erregte die Aufmerksamkeit von Bediensteten an zwei unterschiedlichen Geldinstituten. Sie reagierten und informierten ihre Kunden über den vermeintlichen Betrugsversuch und riefen auch die Polizei an.

Im dritten Fall waren die Gier der Betrüger und ein gut reagierender Nachbar das Glück des Opfers. Der Betrüger bekam wohl mit, dass sein Opfer noch mehr Geld als gefordert hatte und erhöhte deshalb die geforderte Summe. Damit lag er aber über dem Budget und das Opfer ging zum Nachbarn, um sich die wenigen Hundert fehlenden Euros zu leihen. Hier flog der Enkeltrickversuch dann auf. Dank der wirklich glücklichen Umstände blieben alle Opfer im Besitz ihres Ersparten.

“Nur die Aufklärung über die Maschen hilft zu verhindern, Opfer dieser gemeinen Betrüger zu werden.”

Tipps und Hinweise, die davor schützen, Opfer eines Enkeltricks zu werden:

Oberstes Gebot! Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer, ohne ihren Namen zu nennen, als Verwandte, Bekannte oder Freunde ausgeben.

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, zu raten, wer Sie anruft.

Mittlerweile rufen sogar Mittäter an, geben sich als Rechtsanwälte, Richter, oder sonstige “vom Amt” bestellte Personen aus und versuchen so, die angebliche Wahrhaftigkeit“ der Geschichte der Betrüger zu unterstreichen

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Geben Sie vor allem niemals Kontodaten preis!

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen immer sofort persönliche Rücksprache und benutzen Sie dazu nur die ihnen bekannten Rufnummern.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Informationen zum Enkeltrick finden Sie unter www.polizei.hessen.de und www.polizei-beratung.de.

Ertappter Ladendieb rammt Auto mit Einkaufswagen – Polizei sucht Auto und Besitzer

Neustadt (ots) – Am Freitag 19.06.2020 um kurz nach 19 Uhr, nahm die Polizei Stadtallendorf in der Marktstraße einen alkoholisierten 16-Jährigen trotz seines Widerstands fest. Der Jugendliche und die Beamten blieben unverletzt.

Vorausgegangen war ein Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Mauerstraße und ein offenbar bewusstes Rammen eines geparkten Autos mit dem Einkaufswagen. Während der Fahndung und Festnahme fuhr der beschädigte Mercedes nach einem Gespräch mit Zeugen des Vorfalls davon.

Der Mercedes hat vorne einen Schaden. Leider sind zu dem Mercedes keine weiteren Angaben möglich. Am Steuer saß ein um die 50-jähriger Mann, der zu dieser Zeit eine “Mercedes-Weste” trug, möglicherweise ein häufigerer Kunde des Marktes in der Mauerstraße.

Die Polizei bittet diesen Fahrer dringend, sich zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg – Radler weicht Fußgänger aus und stürzt

Als ein Fußgänger vom Gehweg aus den Fahrradschutzstreifen betritt, muss eine Radfahrerin abrupt bremsen und ausweichen. Die 71-Jährige stürzt und zieht sich dabei Kopf- und Brustverletzungen zu, die der Rettungsdienst versorgte. Ihr grünes Damenrad blieb scheinbar unbeschädigt. Der Fußgänger ging davon, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern.

Bei diesem handelt es sich um einen sehr kräftigen, ca. 1,80 Meter großen Mann vermutlich Deutscher Herkunft. Er trug zur Unfallzeit am Samstag, 20. Juni, um 13.10 Uhr ein rotes T-Shirt.

Welche Passanten waren zur Unfallzeit noch am Unfallort in der Elisabethstraße? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Fußgängers beitragen könnten?

Marburg – Rückwärts gegen die Schranke? Wer ist gefahren?

Nach den Spuren deutete alles darauf hin, dass der schwarze Hyundai Tucson rückwärts gegen den Stahlpfosten und die rot weiße Schranke auf dem großen Parkplatz am Kupfergraben gefahren ist. Am SUV entstand dabei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zum Unfallhergang und zum mutmaßlichen Fahrer liegen der Polizei unterschiedliche und widersprüchliche Aussagen vor. Nach den ersten Angaben passierte der zum Schaden führende Vorfall am Freitag, 19. Juni, zwischen 12.16 und 13.12 Uhr. Der Hyundai parkte auf der Westseite des gebührenpflichtigen Parkplatzes in einer der schräg angelegten Parkboxen. Die Schranke war etwa 8 Meter hinter dem Auto.

Wer hat das Fahrmanöver gesehen, dass zum Unfall führte?

Wer kann Angaben machen zum Fahrer, der zu dieser Zeit am Steuer saß?

Dreihausen – Backhaus angefahren

Der Schaden an Dach und Dachrinne des Backhauses in der Dreihäuser Straße ist vermutlich am Tag der Meldung bei der Polizei (18. Juni) bereits vier bis sechs Wochen alt und entstand vermutlich durch einen Anstoß durch ein Fahrzeug. Die Reparatur kostet laut Kostenvoranschlag etwa 350 Euro.

Wer hat so etwa seit Anfang Mai ein Fahrmanöver beim Backhaus beobachtet, dass mit dem Schaden an Rinne und Ziegeln zusammenhängen könnte?

Wer kann Angaben zum Fahrzeug und/oder zum Fahrer machen?

Lahntal – Spiegelschaden beim Vorbeifahren

Beim Vorbeifahren an einem verkehrsbedingt wartenden Auto unter Ausnutzung des Gehwegs kam es zu Spiegelschäden. Der Vorbeifahrende flüchtete anschließend. Der Unfall war am Mittwoch, 17. Juni, um 06.55 Uhr in Göttingen kurz vor der ampelgeregelten Einmündung B 62/B 252. Der blau Opel Signum wartete bereits verkehrsbedingt, als sich der dunkle Pkw mit Marburger Kennzeichen unter Nutzung des Gehwegs rechts am Opel vorbeizwängte, um weiter über die B 252 nach Wetter zu fahren. Der Spiegel auf der Beifahrerseite des Opels klappte um, sodass an Lack und Elektrik ein Schaden in Höhe von mindestens 350 Euro entstand. Vermutlich entstand auch am verursachenden Auto ein Schaden am Spiegel.

Wo also steht seit Mittwoch ein am Spiegel der Fahrerseite beschädigtes dunkles Fahrzeug, wobei sich evt. blaue Fremdfarbe am Spiegel befindet? Wer hat das doch auffällige Fahrmanöver (Vorbeifahren über den Gehweg) und/oder den Unfall gesehen?

Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Auto und/oder dessen FahrerIn?

Hinweise zu den geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt – Kunststück misslungen – Radfahrer verursacht Unfall

Weil der Mountainbikefahrer auf öffentlicher Straße nur auf dem Hinterrad fuhr, kam es am Samstag, 20. Juni, um 18.45 Uhr in der Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Als dem Radler auf der Marktstraße ein Auto entgegenkommt, gerät er ins Schlingern. Das Vorderrad des Rades beschädigte den Außenspiegel und in der Folge noch die hintere line Tür des grauen Toyota Yaris. Vermutlich beim sich anschließenden Sturz schlug der Radler noch gegen das hintere Seitenteil des Autos und hinterließ weitere Schäden. Der Radfahrer ließ anschließend sein Bike liegen und flüchtete humpelnd.

Der Schaden am Toyota beträgt mindestens 1000 Euro.

Die Polizei stellte das Rad, ein auffällig schlecht und sicher nicht fachgerecht nachlackiertes rotes Mountainbike sicher und bittet jetzt um Hinweise zum Fahrer. Der ca. 35 Jahre alte Mann war zwischen 1,75 und 1,78 Meter groß, schlank und schwarzhaarig. Er trug eine braune Lederjacke und eine schwarze Hose. Zeugen äußerten, dass es sich mutmaßlich um einen Ausländer eventuell rumänischer Herkunft handelte. Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes führen könnten bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

