Güterzug mit Steinen beworfen – Frontscheibe an der Lok gesplittert

Bundespolizeiinspektion Kassel

Haiger/Sechshelden (ots) – Bislang Unbekannte haben am vergangenen Samstag 20.6.2020 gegen 01.30 Uhr bei Haiger-Sechshelden einen Güterzug mit Steinen beworfen. Die Steinewerfer standen offensichtlich auf einer Fußgängerüberführung. Bei dem Zug, der Richtung Hamburg unterwegs war, schlug ein Stein auf die Frontscheibe. Das Glas war gesplittert und es entstand ein 20 cm langer Riss. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Der 25-jährige Lokführer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Anschließend verständigte der Bahnmitarbeiter über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei. Zur Fahndung nach den Steinewerfern waren Beamte des Bundespolizeireviers Gießen und der Polizeidirektion Lahn-Dill im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Haiger leuchte den Tatort aus. Wegen des Vorfalles war die Bahnstrecke rund zwei Stunden gesperrt. Sechs nachfolgende Zügen erhielten daher enorme Verspätungen. Der betroffene Zug konnte seine Fahrt, nach Abschluss der ersten Ermittlungen, mit erheblicher Verspätung fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen gesucht – Wer Hinweise zu den Steinewerfern geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder www.bundespolizei.de zu melden.

Haiger- DAF-Lkw´s gestohlen und Maut-Geräte ausgebaut

Am Sonntag (21.06.2020) um 17:30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das freizugängliche Parkplatzgelände einer Spedition in der Hansastraße. Dort stahlen sie zwei Sattelzugmaschinen. Die alarmierten Polizisten fahndeten sofort nach den Lkw´s und den Dieben. Beide Lkw´s konnten in der Nähe der Spedition verlassen aufgefunden werden. Die dreisten Diebe hatten die weißen DAFs abgestellt und bei beiden die Maut-Geräte ausgebaut. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hansastraße aufgefallen? Aufmerksame Zeugen beschrieben einen der Diebe als einen 185 cm großen Mann, mit polnischem Akzent. Er war bekleidet mit schwarzer kurzer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzer Sonnenbrille und schwarzer Basecap. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Rodenbach – Wer sprüht das Graffiti “SFS”

Insgesamt dreimal sprühte ein Unbekannter die Buchstaben SFS auf ein Trapezblechzaun an der Rückseite eines Geschäftsgebäudes in der Straße “Zum Tiergarten”. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Die Dillenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen Freitag (19.06.2020), 16:00 Uhr und Samstag (20.06.2020), 18:30 Uhr im Bereich der Straße “Zum Tiergarten” aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg – Kennzeichen von VW gestohlen

Dreiste Diebe machten sich am vergangenen Wochenende an einem grauen VW zu schaffen. Zwischen Samstag (20.06.2020), 15:15 Uhr und Sonntag (21.06.2020), 10:00 Uhr schraubten die Unbekannten beide Kennzeichen von einem Golf ab. Der Pkw parkte in der Zufahrt zur Grillhütte “Tal Tempe” auf dem dortigen Rennweg. Der Schaden beläuft sich auf 120 Euro. Hinweise zu den gestohlenen Kennzeichen, LDK-JI 411, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 907-0 entgegen.

Wetzlar – mit 3,34 Promille unterwegs

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte eine 52-jährige Frau aus Wetzlar, bevor sie sich gestern (21.06.2020), am frühen Nachmittag, in ihren Renault setze und losfuhr. Gegen 13:30 fuhr sie mit ihrem weißen Captur den Germanenweg in Richtung Chattenweg, prallte gegen eine Steinmauer und beschädigte diese. Der Renault trug Schäden am Kotflügel und der Stoßstange vorne links davon. Ohne den Unfall zu melden flüchtet die Captur-Fahrerin von der Unfallstelle. Wetzlarer Polizisten trafen die 52-Jährige an ihrer Wohnanschrift an. Starker Alkoholgeruch kam den Beamten entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 3,34 Promille. Die Wetzlarerin musst mit zur Wache. Dort nahm ein hinzugezogener Arzt ihr Blut ab. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 4.500 Euro.

Ehringshausen: Wohnhausbrand – Bewohnerin mit schweren Verbrennungen in Klinik

(ots) – Heute Morgen (22.06.2020) geriet ein Wohnhaus in der Straße “Borngraben” in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Wohnzimmer des Einfamilienhauses aus. Rasch griff der Brand auf ein Nebenzimmer über. Neben mehreren Einsatzkräften der Polizei, waren auch Feuerwehr, Rettungsdienste und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Bewohnerin des Hauses rettete sich offenbar allein aus dem Haus. Der Rettungshubschrauber brachte die 45-Jährige mit schweren Verbrennungen in eine Kölner Klinik.

Die Feuerwehren aus Ehringshausen, Kölschhausen und Herborn löschten den Brand.

Das Haus ist unbewohnbar. Der Schaden wird mit 80.000 Euro beziffert. Derzeit sind Brandermittler der Kriminalpolizei vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

