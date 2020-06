Unbekannte Täter beschädigen Ehrenmal

Felsberg-Gensungen (ots) – Ein Ehrenmal in der Ehrenmalstraße wurde vor einigen Tagen von unbekannten Tätern beschädigt. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. An dem Ehrenmal, welches aus mehreren Säulen besteht, wurde der Sockel einer Säule mit einem unbekannten Werkzeug bearbeitet.

Hierdurch brachen mehrere Sandsteinfragmente aus dem Sockel. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Einbruch in Firmenlagerraum – Täter stehlen Spielzeuge

Neukirchen (ots) – In den vergangenen Tagen stahlen unbekannte Täter mehrere Spielgeräte aus einem Lagerraum eines Fachgeschäfts in der Kurhessenstraße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Gebäude und öffneten dort eine verschlossene Kellertür indem sie die Türbolzen entfernten.

Aus dem dort befindlichem Lagerraum stahlen sie ein fahrbares Motorauto mit Sitzfläche, ein Schaukelpferd, ein Spielzeugauto und Spielgeräte im Gesamtwert von 1.200 Euro. Der Diebstahl wurde am Freitagabend um 19:30 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Verkehrszeichen auf A 7 beschädigt und verändert

Autobahn 7/Schwalm-Eder-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen 22.06.2020 auf der A 7 im Schwalm-Eder-Kreis mehrere Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen beschädigt, verändert oder entwendet. Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit der zu dieser Zeit dort aus Lärmschutzgründen stattfindenden Geschwindigkeitsmessung durch einen Messanhänger.

Die Beamten der zuständigen Polizeiautobahnstation Baunatal ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Diebstahls und bitten um Zeugenhinweise. Da auch ein Verkehrszeichen auf der baulichen Fahrbahntrennung umgeknickt wurde, muss der Täter sogar über die Autobahn gelaufen sein.

Wie die Autobahnpolizisten berichten, sind in Fahrtrichtung Norden, zwischen Melsungen und Guxhagen, auf einer Strecke von über zwei Kilometern insgesamt vier Verkehrszeichen betroffen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit regeln. Drei Schilder mit der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h wurde umgeknickt, eines davon entwendet. Ein Verkehrszeichen, das die Geschwindigkeitsbeschränkung am Ende der Strecke wieder aufhebt, wurde abmontiert und dafür vor der Messstelle anstelle eines der Beschränkungs-Schilder angebracht. Der Schaden, der durch das Umknicken der Schilder und den Diebstahl entstanden ist, steht noch nicht genau fest und muss nun durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde beziffert werden.

Die Beamten der Autobahnpolizei bitten Zeugen, die im Tatzeitraum auf der A 7 in Richtung Norden, zwischen Melsungen und Guxhagen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen