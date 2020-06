Korbach: Die Polizei-News

Unbekannte stehlen Sägen und Grill aus Gerätehaus bei Vereinsheim

Frankenau-Altenlotheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 19.06.2020 brachten unbekannte Täter in ein Gerätehaus am Sportplatz in Altenlotheim ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und stahlen mehrere Motorsägen und einen Grill. Außerdem versuchten sie auch in das Vereinsheim einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro, der Sachschaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Einbrecher in Hütte ohne Beute

Waldeck-Nieder-Werbe (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 20.06.2020 brachen unbekannte Täter in eine Hütte bei der Sommerrodelbahn in Waldeck-Nieder-Werbe ein. Nachdem sie eine Tür gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie in die Hütte. Dort versuchten sie wahrscheinlich ein Stromaggregat zu stehlen. Da ihnen das nicht gelang, mussten sie ohne Beute flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Trickdiebe in Tankstelle – Polizei bittet um Hinweise

Frankenberg (ots) – Am Freitag 19.06.2020 kam es in einer Tankstelle in der Ederstraße in Frankenberg zu einem Trickdiebstahl durch 3 unbekannte Täter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Täter betrat gegen 12.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. An der Kasse wollte er Waren mit kleinem Münzgeld bezahlen, als der zweite Täter ebenfalls an die Kasse kam. Dieser wollte eine Getränkedose mit einem großen Schein bezahlen. Beide Täter verdeckten der Angestellten den Blick auf den Verkaufsraum, was von dem dritten Täter ausgenutzt wurde. Er entwendete aus der Auslage mehrere Tabakwaren im Wert von etwa 250 Euro. Die drei Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen Auto, eventuell ein Audi A3.

Von den drei männlichen Tätern, die alle einen Mund-/Naseschutz trugen, liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: etwa 170-75 cm groß, 25-30 Jahre alt, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, athletische Figur.

Täter 2: etwa 160-170 cm groß, 25-30 Jahre alt, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, schmale Figur.

Täter 3: dunkler Teint, kurze schwarze Haare.

Die Polizeistation Frankenberg ist auf der Suche nach Zeugen und bittet unter der Tel. 06451-72030 um Hinweise.

Ein Verletzter und 200.000 Euro Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Bad Arolsen (ots) – Zum Brand eines Einfamilienhauses kam es am Freitagabend 19.06.2020 gegen 19:50 Uhr im “Bickeweg”. Dabei wurde der 71-jährige Hausbewohner, der sich allein im Haus aufhielt, verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Stand erlitt der Hausbewohner eine Rauchgasintoxikation.

Der Gebäudeschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Schadens ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizei in Korbach geführt. Neben den Polizeibeamten der Polizeistation Bad Arolsen und den Brandermittlern der Kripo Korbach, waren Kräfte der Feuerwehren Bad Arolsen, Helsen und Mengeringhausen eingesetzt.

Falsche Schnäppchen im Internet – Vorsicht vor Fake-Shops

Korbach (ots) – Ein Schnäppchen im Internet: Viele Menschen freuen sich, wenn sie ein vermeintliches Schnäppchen im Internet entdeckt haben. Diese Schnäppchen erweisen sich aber oft als Betrug. Für Kriminelle ist das Online-Shopping ein lukratives Geschäft. Mittels gefälschter Verkaufsplattformen, sogenannte Fake-Shops, betrügen sie Online-Käufer um Waren und Geld.

Auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg häufen sich in letzter Zeit wieder die Fälle des Betruges mit Fake-Shops, bei dem bestellte Ware nicht geliefert wird. Die Käufer entdeckten im Internet ein vermeintliches Schnäppchen, überwiesen das Geld an den angeblichen Verkäufer, erhielten aber nicht die bestellte Ware.

So kaufte eine 42-jährige Frau aus dem Edertal über einen Internetshop ein Fahrrad im Wert von 2.000 Euro. Nachdem sie bezahlt hatte, wartete sie vergeblich auf die Lieferung des hochwertigen Bikes: Sie war auf einen Fake-Shop reingefallen, der danach nicht mehr existierte.

Ähnlich erging es auch einer 39-Jährigen aus Allendorf. Sie freute sich über ein vermeintliches Schnäppchen: Sie hatte Gartenmöbel für etwa 360 Euro im Internet bestellt und bezahlt. Die Freude dauerte aber nicht lange an. Die Ware wurde nicht geliefert, das Portal im Internet wurde gelöscht. In beiden beschriebenen Fällen wurden die Käufer Opfer von Betrügern, die im Internet Fake-Shops eingerichtet hatten.

Fake-Shops – Fake-Shops sind gefälschte Internet-Verkaufsplattformen, die äußerlich schwer bis kaum von real existierenden Websites zu unterscheiden sind. Sie wirken daher seriös und lassen beim Käufer selten Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Fake-Shops blenden die Konsumenten mit attraktiven Angeboten. Sie arbeiten mit gefälschten Webseiten und nutzen dabei missbräuchlich Artikelfotos, Namen und sogar Impressen tatsächlich existierender Unternehmen oder auch komplett gefälschte Impressen. Die meisten seriösen Shops bieten dem Kunden im Vergleich zu den Fake-Shops verschiedene Möglichkeiten der Bezahlung an. Die Käufer sollten vorsichtig sein, wenn sie ausschließlich per Vorkasse bezahlen können.

Vorsicht bei Konten im Ausland – Besonders vorsichtig sollten die Käufer sein, wenn sich die Konten der Unternehmen im Ausland befinden, der Shop seinen Sitz aber in Deutschland hat.

Käufer sollten daher auf die Landeskürzel der IBAN achten.

Wie kann man einen Fake-Shop erkennen?

Prüfen Sie das Angebot mit einer Checkliste. Wenn mehrere Punkte zutreffend sind, ist Vorsicht angebracht. Es könnte sich um einen Fake-Shop handeln:

Die URL des Shops weist keine gesicherte Verbindung (https) auf.

Die angebotenen Produkte werden als “echtes Schnäppchen” wahrgenommen, sind extrem günstig.

Die Stückzahl der “Schnäppchen” ist begrenzt oder zeitlich eingeschränkt. Die Bezahlung ist nur per Vorkasse möglich, obwohl andere Bezahlmöglichkeiten ohne Funktion aufgeführt werden.

Oft fehlt das Impressum oder es ist unvollständig.

Die Kundenbewertungen sind durchgängig positiv.

Kontaktmöglichkeiten fehlen oder sind ohne Funktion.

Der aktuelle Lieferstatus kann nicht abgerufen werden.

Bestell-, Zahlungseingangs- und Versandbestätigungen bleiben aus.

Teilweise machen sich Fake-Shop-Inhaber auch große Onlineplattformen zu Nutze und verlinken von dort auf fremde, tatsächlich existierende Onlineshops.

Wenn Sie bereits Opfer eines Betruges mittels Fake-Shop geworden sind: Machen Sie, sofern dies möglich ist, geleistete Zahlungen rückgängig. Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Speichern Sie den relevanten digitalen Schriftverkehr ab und fertigen Sie Screenshots von der jeweiligen Seite im Internet.

