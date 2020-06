Einbruch in Restaurant in Kassel: Täter erbeuten Alkohol und Bargeld

Kassel-Mitte (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen 21.06.2020 in eine Gaststätte in der Wilhelmshöher Allee eingebrochen und erbeuteten neben einigen Kisten mit diversem Alkohol auch noch Bargeld. Die Einbrecher hatten sich nach ersten Ermittlungen gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant und anschließend zu dem Schankraum verschafft. Ein Fenster im Hinterhof sei dazu aufgehebelt worden. Es entstand Sachschaden an dem Fenster in Höhe von ca. 400 Euro. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel erbitten Zeugenhinweise.

Einbruch in den frühen Morgenstunden – Die Mitarbeiter des Restaurants in der Wilhelmshöher Allee, nahe der Germaniastraße, hatten das Lokal gegen 02:00 Uhr verlassen und den Einbruch bei ihrer Rückkehr um 08:00 Uhr bemerkt und sofort die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter während der gut achtstündigen Abwesenheit der Mitarbeiter in die Gaststätte eingestiegen und machten sich dort auf die Suche nach Wertsachen. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten offenbar durch die Hintertür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Wilhelmshöher Allee, Ecke Germaniastraße, gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Gebäudebrand im Kanzelweg – Brandursache noch unklar

Kassel-Jungfernkopf (ots) – Der Brand in dem Wohnhaus im Kanzelweg, der am Montag 22.06.2020 gegen 14 Uhr ausgebrochen war, ist inzwischen durch die Feuerwehr Kassel gelöscht worden. Wie die am Brandort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatten sich bei Brandausbruch 4 Personen in dem Gebäude aufgehalten, die sich aber alle rechtzeitig ins Freie begaben und unverletzt blieben.

Der Dachstuhl des Hauses und Teile des ausgebauten Dachgeschosses sind durch den Brand zerstört worden. Der Sachschaden könnte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf etwa 80.000 Euro belaufen. Das Haus ist aufgrund des Brandes vorübergehend unbewohnbar. Die Bewohner sind bei Bekannten untergekommen.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen haben keine Hinweise auf die Brandursache ergeben. Konkrete Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Während des Feuerwehreinsatzes musste der Kanzelweg bis 15:20 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Da es sich um eine Sackgasse handelt, blieben nennenswerte Verkehrsbehinderungen aus.

Eigentümer von gestohlenem Rennrad gesucht – Diebstahlsopfer hat sich gemeldet

Kassel (ots) – Die Suche nach dem Eigentümer eines gestohlenen schwarzen Cicli B Rennrades, zu der die Polizei am Freitag ein Foto des Rads veröffentlichte, führte mithilfe der darauffolgenden Presseberichterstattungen nun zum Erfolg. Der rechtmäßige Besitzer des Rades war durch einen entsprechenden Medienbericht aufmerksam geworden und meldete sich heute bei der Polizei. Nachdem bereits der Täter bekannt und das Rad sichergestellt worden war, steht jetzt auch der genaue Tatort und der Geschädigte des Diebstahls fest.

Der 41-Jährige aus Kassel hatte Mitte April über das Internet eine Strafanzeige wegen des Fahrraddiebstahls auf einem Firmenparkplatz in der Wolfhager Straße erstattet. Da er aber leider vergessen hatte, sich beim Kauf die Rahmennummer des Rennrads zu notieren und diese dementsprechend nicht bekannt war, konnte zunächst keine eindeutige Zuordnung zu dem kürzlich sichergestellten Rad erfolgen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Eigentümer des Rennrads unterstützt haben.

Der mutmaßliche Fahrraddieb, der 33-Jährige aus Kassel, der sich vorletzte Woche wegen seines schlechten Gewissens selbst der Polizei gestellt hatte, wird sich nun wegen des Diebstahls verantworten müssen. Seine Reue könnte sich bei der Strafzumessung durch die Justiz jedoch zu seinen Gunsten auswirken.

