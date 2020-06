A 65 / B 10: Asphalterneuerung zwischen den Anschlussstellen Maxau und Maximiliansau – Bauabschnitt 2 ab 25. Juni 2020

Wörth – Wie bereits angekündigt startet in Kürze der zweite Sanierungsabschnitt im Zuge der A 65 / B10 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Zwischen der Anschlussstelle (AS) Maxau (Stora-Enso) und der AS Maximiliansau wird die Fahrbahn auf einer Streckenlänge von ca. 150 Metern in Asphaltbauweise erneuert.

Die Sanierungsarbeiten sind planmäßig im Zeitraum von Donnerstag, 25. Juni, bis Sonntag, 28. Juni 2020, vorgesehen. Aufgrund der Sicherheitsvorschriften und zum Schutz der Arbeiter im Baustellenbereich steht den Verkehrsteilnehmern während dieser Zeit nur ein Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen zur Verfügung.

Die Fahrbahninstandsetzung in diesem stark frequentierten Streckenabschnitt ist erforderlich, um weiterhin den reibungslosen Verkehrsfluss auf einer verkehrssicheren Fahrbahn sicherzustellen. Im Zuge der Rheinbrückensanierung war dieser kurze Streckenabschnitt auf Höhe der sogenannten Mittelstreifenüberfahrt einer erhöhten Verkehrsbelastung ausgesetzt. Zudem war dieser Fahrbahnabschnitt über einen längeren Zeitraum nicht für Sanierungsarbeiten zugänglich. Darüber hinaus hat sich das Schadensbild nach dem Ende der Rheinbrückensanierung unerwartet schnell weiterentwickelt.

Die angesprochene Mittelstreifenüberfahrt wird jetzt erneut für eine umfangreiche Streckenerneuerung auf der baden-württembergischen Seite benötigt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird mit der Fahrbahnsanierung im Zuge der B 10 (Mühlburg-Rheinbrücke) voraussichtlich am 29. Juni 2020 beginnen. Hierzu ist die jetzt gestartete Sanierung des kurzen Abschnitts auf der Höhe der Mittelstreifenüberfahrt eine zwingend notwendige Voraussetzung. Nur so ist sichergestellt, dass es nicht zu weiteren Fahrbahnschäden im dortigem Bereich kommt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird dazu im Laufe der Woche eine gesonderte Pressemitteilung veröffentlichen.

In der vergangenen Woche kam es insbesondere zum Start des ersten Bauabschnittes zu einem erhöhten Stauaufkommen aufgrund der einstreifigen Baustellenverkehrsführung. Auch für den jetzt anstehenden zweiten Sanierungsabschnitt muss die einstreifige Verkehrsführung in Richtung Ludwigshafen erneut eingerichtet werden.

In der Zeit vom 24. Juni bis zum 26. Juni 2020 sind auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe der A 65 / B10 zwischen der Anschlussstelle Maximiliansau und der Rheinbrücke weitere Tagesbaustellen vorgesehen. Die Einrichtung dieser Baustellen erfolgt nach dem morgendlichen Berufsverkehr ab 8:30 Uhr. Zur Ausführungen der Arbeiten am Entwässerungssystem ist es im vorgenannten Zeitraum notwendig, den rechten Fahrstreifen zu sperren.

Der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, bittet die Verkehrsteilnehmer weiterhin um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund der notwendigen Vorarbeiten für die anstehende Sanierung der B 10.