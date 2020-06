Nach Auffahrunfall einfach weitergefahren

Speyer (ots) – Eine 20-jährige Opelfahrerin und eine afroamerikanisch aussehende PKW-Fahrerin befuhren am Samstagabend 20.06.2020 hintereinander die B39 in Fahrtrichtung Hockenheim und wollten an der Ausfahrt Speyer-Süd abfahren, um dort in die Landauer Straße einzubiegen. Die junge Opelfahrerin musste an der Kreuzung verkehrsbedingt warten und bremste ab. Die dahinter fahrende Kombi-Fahrerin fuhr ihr hierbei auf, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Um den Verkehrsfluss nicht weiter zu behindern, einigten sich die Fahrerinnen darauf, sich an einer nahegelegenen Tankstelle zur Unfallaufnahme und zum Personalienaustausch zu treffen. Die Unfallverursacherin fuhr jedoch entgegen der Absprache einfach weiter und entfernte sich unerlaubt. Die Fahrerin wird angehalten sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Die Polizei sucht nach einem dunklen Kombi mit möglicherweise Germersheimer Kennzeichen. Das Aussehen der Fahrerin wird als afroamerikanisch beschrieben.

Zeugenhinweise zur Fahrerin oder dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrolle in der Bahnhofsstraße

Speyer (ots) – Am Sonntag 21.06.2020 kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden im Rahmen einer fast 2 stündigen Kontrolle mehrere Fahrzeuge und Fahrräder in der Bahnhofsstraße, in Speyer. Dabei sprachen die Polizisten 2 Verwarnungen aus, weil Führerschein und Warnweste nicht von den PKW-Fahrern mitgeführt wurden.

Zudem stellten sie 4 Mängelberichte aus wegen festgestellten Mängeln am Fahrzeug bzw. nicht mitgeführter Dokumente. Ein Fahrradfahrer wurde verwarnt, weil er freihändig fuhr. Ein weiterer Fahrradfahrer benutze verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt.

2 Jugendliche wollen Kraftrad stehlen

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag 19.06.2020 gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei in Speyer gemeldet, dass sich hinter einem Einkaufsmarkt in der Auestraße mehrere Jugendliche an einem Kraftrad zu schaffen machen würden und dass sie dieses anscheinend stehlen wollen.

Die 3 Jugendlichen im Alter zwischen 14-17 Jahren konnten von der Streife angetroffen werden und stritten zunächst alles ab. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gab der 17-jährige Speyerer schließlich zu, dass Kraftrad am Zaun stehen gesehen zu haben und dass er es starten wollte. Nachdem dies nicht gelang warf er es kurzerhand in den hier befindlichen trockenen Bachlauf.

Bei dem 14-jährigen aus Speyer konnte zudem eine Bankkarte aufgefunden werden, welche ihm nicht gehörte. Er gab an, dass er diese in einem Zigarettenautomaten gefunden und behalten habe.

Die jungen Männer wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt und erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Unter Drogeneinfluss mit dem Fahrzeug unterwegs

Speyer (ots) – Bei einem 19-jährigen PKW-Fahrer konnten am Abend des 20.06.2020 in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer im Rahmen einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum festgestellt werden.

Der durchgeführte Urintest bestätigte den Verdacht und den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens trotz Konsums berauschender Mittel. Weiterhin wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.