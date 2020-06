Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rülzheim (ots) – Eine Schürfwunde erlitt ein 51-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in Rülzheim. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt des Radfahrers “rechts vor links” im Bereich Hoppelgasse/Hintere Grabengasse missachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und der Zweiradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz.

“Donuts” auf Parkplatz gedreht

Germersheim (ots) – Ein Ermittlungsverfahren hat die Polizei Germersheim am Sonntag 21.06.2020 gegen einen 27-jährigen Mann aus Germersheim eingeleitet. Der Fahrzeugbesitzer hatte um zirka 15 Uhr mit seinem VW Golf im Bereich eines Parkplatzgeländes in der Mainzer Straße mehrere sogenannte “Donuts” gedreht und ist im Anschluss mit quietschenden Reifen weggefahren.

Ein Mitarbeiter des zeitgleich in unmittelbarer Nähe stattfindenden Tuningtreffens hatte den 27-Jährigen zuvor angesprochen und den Fahrer gebeten das Manöver zu unterlassen. Der Germersheimer zeigte sich uneinsichtig, erst als man damit drohte die Polizei zu verständigen, fuhr er davon.

Einbruch in ein Vereinsheim

Kandel (ots) – Im Zeitraum vom 17.06.-19.06.2020 verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Badallee gelegenen Vereinsheim eines Sportvereins und richteten hierdurch Sachschaden am Gebäude und der Inneneinrichtung an.

Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise zu der Tat unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.

Neupotz (ots) – In der Nacht vom 18.06.20 auf den 19.06.20 verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Tuchbleiche gelegenen Vereinsheim eines Sportvereins und richteten Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich an.

Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise zu der Tat unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.