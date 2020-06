Kreis Bergstraße

Heppenheim: Zahlreiche Graffiti in der Innenstadt / Polizei ermittelt & sucht Zeugen

Heppenheim – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (21.06.) zahlreiche

Stellen in Heppenheim beschmiert. Der polizeiliche Staatsschutz hat die

Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am

frühen Morgen verständigten Zeugen die Polizei und meldeten die rosafarbenen und

schwarzen Kritzeleien an mehreren Stellen in der Innenstadt. Weitere

Nachforschungen ergaben, dass die Serie von Sachbeschädigungen insgesamt über 40

Tatorte mit mehr als 100 Graffiti betrifft. Der Schaden dürfte in die Tausende

Euro gehen. Das Kommissariat 10 hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wem

sind verdächtige Personen in der Nacht zum Sonntag aufgefallen? Hinweise werden

unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Rimbach: Festnahmen nach Auseinandersetzung auf Parkplatz

Rimbach – Polizeistreifen haben in der Nacht zum Sonntag (21.06.) nach

einer Auseinandersetzung im Bereich der Kirchgasse fünf Personen vorläufig

festgenommen. Kurz nach 1 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten, dass

sechs junge Männer von einer zehn-köpfigen Gruppe attackiert und mit einem

Messer bedroht wurde. Hierbei erlitt mindestens ein 19-Jähriger Verletzungen. Im

Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Polizisten im näheren Umfeld

fünf junge Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren. Ein 17-Jähriger aus Fürth

musste die Beamten auf die Wache begleiten, bei ihm konnten Kleinstmengen

Marihuana sowie ein Messer aufgefunden werden. Die genauen Hintergründe des

Vorfalls stehen, die Tatbeteiligung und weitere Mittäter stehen noch nicht

abschließend fest und sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise nehmen die

Beamten der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Heppenheim: Unbekannter schlägt auf 77-Jährigen ein / Polizei fahndet nach Täter

Heppenheim – Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Samstagabend

(20.06.) einen 77-jährigen Senior verletzt. Gegen 19.15 Uhr alarmierte dessen

Frau über Notruf die Polizei, nachdem ihrem Mann im Bereich des

Weinbergwanderwegs mit einem Stock auf den Kopf geschlagen wurde. Der Täter fuhr

anschließend in Richtung Bensheim davon. Sofort alarmierte Streifen fahndeten

umgehend nach dem Flüchtigen. Diese Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Nach

derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Heppenheimer und dem Unbekannten

aufgrund des Diebstahls von Johannesbeeren zu einem Streit in dessen Folge der

Tatverdächtige dem Rentner mit einem Gehstock mehrfach gegen Kopf schlug. Er war

zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte einen Vollbart und soll laut Zeugen ein

westeuropäisches Aussehen haben. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein

schwarzes Mountainbike mit zwei schwarzen Taschen am Sattel. Die Polizei in

Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist

der Beschriebene aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0

zu erreichen.

Rimbach, Erikastraße (Edeka Parkplatz) – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Rimbach – Am Freitag, den 12.06.2020, ereignete sich in der Zeit von 13.10

Uhr bis 13.40 Uhr in Rimbach auf dem Edeka Parkplatz in der Erikastraße ein

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter

grauer Peugeot wurde durch ein, bisher nicht ermitteltes Fahrzeug am rechten

hinteren Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert

Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt

von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu

setzten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion

Bergstraße Polizeistation Heppenheim Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Berichterstatter PK-A Russo Telefon 06252 / 706 – 0

Darmstadt

Darmstadt: Diebe erbeuten Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Unbekannte hatten es auf einen Lagerraum am Marktplatz

abgesehen und von dort mehrere Baumaschinen entwendet. Der Diebstahl wurde der

Polizei am Montagmorgen (22.6.) gemeldet und kann bis zum vergangenen

Donnerstagabend (18.6.) zurückliegen. Hierbei entwendeten sie mehrere

Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die polizeilichen

Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. Wer sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Unbekannte attackieren 20-Jährigen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt – Unbekannte attackierten am Freitagabend (19.6.) einen

20-Jährigen auf dem Georg-Büchner-Platz.

Gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen einigen

Personen gemeldet. Sofort begaben sich mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit.

Dort trafen die Ordnungshüter auf einen 20-Jährigen mit Verletzungen am Kopf.

Dieser wurde nach derzeitigem Kenntnisstand von zwei unbekannten Männern mit

Schlägen und Tritten attackiert. Hierbei erlitt der 20-Jährige nach bisherigen

Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine

sofort eingeleitete Fahndung nach den Angreifern verlief ergebnislos. Die

Ermittlungen dauern an.

Wer die Auseinandersetzung beobachten konnte oder sachdienliche Hinweise zu den

Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe

Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Fernseher aus Gartenhaus gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Zwischen Freitagabend (19.6.) und Sonntagmorgen (21.6.)

gelangten Kriminelle in ein Gartenhaus in der Kastanienallee. Aus der Parzelle

des Kleingartenvereins erbeuteten sie unter anderem einen Fernseher. Vor diesem

Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Neben dem Fernseher entwendeten die Unbekannten einen DVD-Player und mehrere

Werkzeuge. Um an die Beute zu gelangen, hebelten sie nach derzeitigem

Kenntnisstand die Tür zur Hütte auf. Wie sie im Anschluss ihre Beute

abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft

werden.

Hinweise werden an die Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der

Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Darmstadt: Kellerraum in Tiefgarage geplündert / Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt – Den Kellerraum einer Tiefgarage haben Kriminelle in der Zeit

von Samstagnachmittag (20.06.) bis Sonntagmorgen (21.06.) geplündert. Nachdem

Zeugen gegen 10.30 Uhr die Spuren der Diebe bemerkt hatten, wurde die Polizei

alarmiert. Aus dem Kellerraum in der Herrmannstraße hatten die bislang noch

unbekannten Diebe unter anderem ein Fahrrad „Race One“ der Marke Cube, einen

Fahrradhelm, ein Golfschlägerset, ein Longboard sowie ein Gepäck-Kofferset

entwendet. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie die Tür zu den Räumlichkeiten

gewaltsam aufgebrochen. Mit der Beute, deren Gesamtwert auf mehrere Tausend Euro

geschätzt wird, suchten die Diebe unerkannt das Weite. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Darmstadt – Im Laufe des Wochenendes haben Kriminelle eine Schule in der

Bartningstraße im Stadtteil Kranichstein heimgesucht. Zwischen 17 Uhr am Freitag

(19.06.) und 20.40 Uhr am Sonntag (21.06.) drangen die bislang noch unbekannten

Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Anwesen ein und schoben einen

Rollcontainer nach draußen. Über einen angrenzenden Fußweg brachten sie diesen

auf einen nahen Fußballplatz, wo sie ihn aufbrachen und Büromaterial sowie rund

100 Euro Bargeld entwendeten. Mit der Beute suchten sie anschließend die Flucht.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: 53-Jähriger nach Schüssen auf Tauben in den Fokus geraten / Beamte stellen Luftdruckpistole und Drogen sicher

Darmstadt – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Samstagvormittag (20.6.) in der Kasinostraße

stellten Ermittler neben einer Luftdruckpistole rund 65 Gramm Drogen sicher. Der

53 Jahre alte Tatverdächtige soll zuvor mit der Pistole auf Tauben geschossen

und so auf sich aufmerksam gemacht haben.

Bereits am frühen Morgen meldeten Zeugen, dass ein Mann aus seiner Wohnung

heraus auf Tauben schießen würde. Bereits vor einigen Wochen sei hierbei ein

Fenster des Klinikums beschädigt worden. Nach vorausgegangenen Ermittlungen

beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht Darmstadt einen

Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, den die Beamten vollstreckten. In der

Wohnung des 53 Jahre alten Tatverdächtigen stellten die Beamten neben einer

Luftdruckpistole rund 58 Gramm Heroin, eine kleine Menge Haschisch und weitere

Beweismittel sicher. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Festgenommene am Sonntag

(21.6.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ

gegen den 53-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete den Vollzug der

Untersuchungshaft an.

Darmstadt: Scheibe eingeschlagen, Schuhe entwendet und geflüchtet / Zeugen nach Einbruch in Schuhgeschäft gesucht

Darmstadt – Nach einem Einbruch am Samstagmorgen (20.6.), gegen 6.20 Uhr,

in ein Schuhgeschäft in der Ludwigstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Um an

Beute zu gelangen, schlug ein Unbekannter erst die Scheibe des Schaufensters

ein, entwendete hieraus ein Paar Schuhe und flüchtete im Anschluss unerkannt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand warf der Kriminelle mit einem Stein auf das

Schaufenster des Ladens. Daraufhin gelangte er an ein Paar Schuhe im Wert von

mehreren Hundert Euro. Mit der Beute im Schlepptau flüchtete er in Richtung

Hügelstraße und hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Flüchtige soll zwischen 1,70 – 1,75 Meter groß, um die 45 bis 50 Jahre alt

sein und dunkelbraune Haare gehabt haben. Außerdem soll er dunkle Kleidung

getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Südhessen/Darmstadt: Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf die Polizei verlassen – Statement des südhessischen Polizeipräsidenten

Südhessen/Darmstadt – Nach all den Debatten, Vorwürfen und Ereignissen der

letzten Tage und Wochen bezieht Polizeipräsident Bernhard Lammel klar Stellung

zum Auftrag und zur Arbeit der Polizei in Südhessen:

„Aktuell erfährt die Polizei eine breite negative Darstellung mit wenig

Differenzierung. Einige sehen sogar plötzlich in der Uniform einen Feind. Das

bedauere ich sehr.

Die Polizei steht stets im Fokus und es sollten keine Fehler passieren. Doch es

handeln Menschen. Wichtig ist, Fehler aufzuarbeiten, um sie künftig zu

vermeiden.

Auch wenn wir beleidigt, bespuckt, verletzt oder verächtlich gemacht werden, wir

werden weiterhin präsent sein und uns nicht einschüchtern lassen. So haben mich

die Krawalle in Stuttgart am Wochenende an die Ausschreitungen und Angriffe auf

die Polizei am Rande des Schlossgrabenfestes 2018 in Darmstadt vor zwei Jahren

erinnert. Wir wurden gerufen, um zu helfen. Kurzum wir haben unsere Arbeit

gemacht und wurden plötzlich und unerwartet zum Feindbild. Dennoch und egal was

passiert, wir werden unsere tägliche Arbeit mit der gleichen Professionalität

wie bisher machen und stets für die Belange der Bürgerinnen und Bürger da sein.

Auch helfen wir denen, die gegen uns sind.

Als Polizeipräsident ist es mir besonders wichtig, dass sich die Bürger auf ihre

Polizei verlassen können. Und das können sie. Unabhängig von Anfeindungen,

Angriffen oder rassistischen Debatten werden wir weiterhin rund um die Uhr

bestmöglich für die Sicherheit in Südhessen sorgen und stets als Ansprechpartner

für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein.“

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Werkzeuge aus Lastwagen entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Ein in der Abteistraße abgestellter Lastwagen geriet am Wochenende in das Visier Krimineller. Zwischen Samstagmittag (20.6.) und Montagmorgen (22.6.) verschafften sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Laderaum des weißen Lasters. Mit jeweils zwei erbeuteten Bohrmaschinen und Akkuschraubern der Marke „Bosch“ suchten sie das Weite. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Seeheim-Jugenheim: Kriminelle beschädigen Mercedes / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Seeheim-Jugenheim – Unbekannte beschädigten zwischen Samstagabend (20.6.),

18.30 Uhr und Sonntagnacht (21.6.), 1.30 Uhr einen in der Hauptstraße geparkten

Mercedes.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Kriminellen mit einem Stein die

Heckscheibe des blauen Wagens ein. Neben der Scheibe beschädigten die Vandalen

einen Außenspiegel. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen

Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und

fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/95090

zu erreichen.

Alsbach-Hähnlein: Kompostierungsanlage im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Eine Kompostierungsanlage „An der Quelllache“ rückte im Zeitraum zwischen Samstagmittag (20.6.), 13 Uhr und Sonntagnachmittag (21.6.), 15.30 Uhr in das Visier Krimineller.

Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zur Anlage verschafften, durchwühlten sie mehrere Schränke. Mit dem dort aufgefundenen Werkzeug machten sich die Kriminellen an den Büroräumen zu schaffen. Neben diversem Werkzeug, konnten sie mehrere Hundert Euro erbeuten.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Alkoholisiert am Steuer/Polizei stellt Führerschein sicher

Einen 23 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Sonntag (21.06.) in der Okrifteler Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,65 Promille an.

Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bischofsheim: Smart Cabrio gestohlen (MZ-Z 1191)

Ein auf dem Kundenparkplatz eines Elektronikmarktes „Am Schindberg“ abgestellter schwarz-silberfarbener Smart Cabrio, wurde am Freitagvormittag (19.06.), in der Zeit zwischen 10.00 und 11.00 Uhr von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. Am Fahrzeug ist das Kennzeichen MZ-Z 1191 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Smart geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Sa., 20.06., zwischen 18.00 und 18.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Vitrolles-Ring ein roter Pkw Hyundai i20 am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Odenwaldkreis

Michelstadt/Bad König: Vier Fahrverbote an einem Nachmittag

Nach Geschwindigkeitskontrollen ziviler Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstagmittag (20.06.) auf der Bundesstraße 45, zwischen Michelstadt und Bad König, drohen nun zwei Motorrad- und zwei Autofahrern Fahrverbote. Die Zivilstreife war zwischen 12.00 und 16.00 Uhr auf der Strecke im Einsatz.

Zwei Wagenlenkern mit 142 und 146 sowie zwei Bikern mit 141 und 144 Stundenkilometern drohen nun Punkte in Flensburg, jeweils 160 Euro Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Michelstadt: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrollen

Streifen der Polizeistation Erbach haben in der Nacht zum Sonntag (21.06.) Verkehrskontrollen in Erbach und Michelstadt durchgeführt und drei Verkehrsteilnehmende vorläufig festgenommen. Zwischen Mitternacht und circa 4 Uhr stoppten die Beamten insgesamt sieben Fahrzeuge und überprüften 12 Personen. Für einen 51 Jahre alten Mann und zwei 22-jährige Frauen war die Fahrt nach der Kontrolle unfreiwillig zu Ende. Gegen 0.10 Uhr stoppten die Polizeibeamten den Mann aus Speyer in der Carl-Benz-Straße in Erbach. Bei der folgenden Kontrolle fiel auf, dass der Gestoppte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen 3.40 Uhr wurde auf der Bundesstraße zwischen Michelstadt und Zell eine 22-jährige Autofahrerin aus Michelstadt angehalten. Bei ihr konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, was eine Blutentnahme auf der Wache zur Folge hatte. Ebenfalls mit auf die Polizeistation musste eine gleichaltrige Frau, die 20 Minuten später auf der Bundesstraße 45 in Erbach auffiel. Auch hier nahmen die Streifenbesatzung Alkoholgeruch wahr. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass sich die Michelstädterin ebenfalls alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt hatte, die Messung ergab 1,32 Promille. Die Führerscheine der beiden jungen Frauen wurden sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.