Waldbronn – Fahrzeug ausgebrannt

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag ein

BMW in Waldbronn-Busenbach in Brand geraten und dabei zerstört worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen parkte die Halterin den Wagen kurz nach 14:30

Uhr in der Straße „Im Reh“ ab. Einige Minuten später wurde die Halterin durch

ein Knallgeräusch darauf aufmerksam, dass ihr Fahrzeug in Flammen steht. Trotz

umgehend alarmierter Feuerwehr brannte der BMW in der Folge völlig aus. Durch

das Feuer und die Hitze wurden zudem einige Hecken sowie der Rollladen eines

angrenzenden Hauses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich somit auf mehrere

tausend Euro.

Verletzt wurde durch den Brand niemand, allerding erlitt die Besitzerin einen

Schock und musste daher von Rettungskräften behandelt werden.

Karlsruhe – Verkehrssicherheit rund um das Fahrrad mit Fahrradstreifen und Präventionsangebot – Einladung zum Pressegespräch am 24.06.2020 in der Günther-Klotz-Anlage

Karlsruhe (ots) – Fahrräder und Pedelecs haben in Karlsruhe als Verkehrsmittel

von jeher eine große Bedeutung. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden die

Zweiräder aber nochmals stärker genutzt. Das Polizeipräsidium Karlsruhe nimmt

dies zum Anlass und setzt zukünftig bei der Verkehrssicherheit rund ums Fahrrad

verstärkt auf polizeiliche Fahrradstreifen. Im innerstädtischen Bereich genauso

wie in Grünanlagen sollen fortan regelmäßig Kontrollen auch von

Polizeiradfahrern erfolgen.

Zum Start dieser Maßnahmen wird am 24.06.2020 um 16.30 Uhr zu einem

Pressegespräch in der Günther-Klotz-Anlage eingeladen. Neben den Radstreifen und

Informationen rund um die Verkehrssicherheit im Kontext Fahrrad wird für

interessierte Bürgerinnen und Bürger auch ein Präventionsstand zu allen

Zweiradthemen angeboten.

Als Ansprechpartner für die Medienvertreter stehen der Leiter der

Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe, Polizeidirektor Martin Plate und die

Leiterin der Prävention Karlsruhe, Kriminaloberrätin Sabine Schmieder zur

Verfügung. Treffpunkt ist die Grünfläche am Karl-Wolf-Weg zwischen Spielplatz

und Seen.

Bei Teilnahme an der Veranstaltung wird um Anmeldung bei der Pressestelle des

Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Telefon 0721 666-1111 oder

karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de gebeten.

Karlsruhe – Erfolgreiche Verkehrskontrollen auf den Autobahnen A5 und A8

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizei des

Polizeipräsidiums Karlsruhe erneut verstärkte Kontrollen auf den Autobahnen im

Zuständigkeitsbereich durch.

Während einer kombinierten Abstands- und Geschwindigkeitsmessung wurden am

Samstag von 09 Uhr bis 12 Uhr, auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen

Kronau und Bruchsal insgesamt 80 Fahrzeugführer beanstandet. Zehn

Verkehrsteilnehmer überschritten dabei die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von

120 km/h um mehr als 30 km/h. Bei den Abstandsverstößen wurden 70 Fahrzeuge

wegen Unterschreitung des Mindestabstandes auffällig. 29 Fahrzeugführer müssen

hier mit einem Fahrverbot rechnen.

Am Sonntag wurde zwischen 07.30 Uhr und 12:00 Uhr eine stationäre

Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe

Nord und Bruchsal durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde von

insgesamt 834 Fahrzeugführern nicht eingehalten, wobei 53 Fahrer mit einem

Fahrverbot rechnen müssen.

Parallel dazu waren von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr zwei Videostreifen im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf der A5 und der A8

unterwegs. Dabei gerieten elf Fahrzeugführer in das Visier der Beamten, wobei

alle mit Fahrverboten und erheblichen Bußgeldern rechnen müssen.

Den bemerkenswerten negativen Höhepunkt lieferte ein 63-jähriger Mercedesfahrer

aus den Niederlanden, welcher mehrfach den erforderlichen Abstand zu

vorausfahrenden Fahrzeugen massiv unterschritt. Trotz hohem Verkehrsaufkommens

war er zudem bei erlaubten 120 km/h mit mehr als 180 km/h auf der A5 in Richtung

Frankfurt unterwegs. Der Fahrer muss mit einem mehrmonatigen Fahrverbot sowie

mehreren Punkten rechnen. Von ihm wurde eine Sicherheitsleistung von über 700

EUR als Teilbetrag erhoben. Allein durch die von den Videostreifen

festgestellten Verstößen sind Bußgelder in Höhe von rund 4000,- Euro zu

erwarten.

Bruchsal – Einbruchsgeschädigter beklagt gegenüber der Polizei Diebstahl von Marihuana

Karlsruhe (ots) – Nachdem der 36 Jahre alte Geschädigte eines

Gartenhauseinbruchs bei der Auflistung des Diebesguts gegenüber der Polizei auch

einen Marihuanabestand auflistete, blieb den ermittelnden Beamten nichts Anderes

übrig, als ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes einzuleiten.

Zuvor hatten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein Gartenhaus in einer

Kleingartenanlage aufgebrochen. Daraus entwendeten sie offenbar einen kleinen

Safe. In diesem soll neben Bargeld und Schmuck auch Marihuana gewesen sein. Über

die Menge ließ sich der Geschädigte zunächst nicht aus. Er wird aufgrund des

vermeintlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aber auch als

Beschuldigter geführt.

Beim Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Karlsruhe – Zweijähriges Kind bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagvormittag ein

zweijähriges Kind bei einem Unfall mit einem Auto.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich der

Zweijährige gegen 09:45 Uhr in Begleitung seines älteren Bruders sowie seines

Großvaters an einer Straßenüberquerung der Wilhelm-Leuschner-Straße. Der Bruder

riss sich plötzlich von der Hand des Großvaters los und rannte über die Straße.

Kurz darauf lief der Zweijährige seinem älteren Bruder hinterher. Ein auf der

Wilhelm-Leuschner- Straße in östlicher Richtung fahrender 63-Jähriger versuchte

zwar zu bremsen, dennoch wurde das Kind von dessen Ford erfasst und dabei leicht

verletzt.

Bretten – Randalierer festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 23-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in Bretten zwei

geparkte Fahrzeuge sowie eine Anzeigetafel beschädigt. Der aggressive Mann

konnte kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 23-Jährige zusammen mit seiner

Lebensgefährtin kurz nach 02:00 Uhr zu Fuß in der Melanchthonstraße unterwegs.

Vermutlich weil sich das Paar stritt, war der Mann höchst aggressiv und

beschädigte im Bereich eines Supermarktparkplatzes zwei Fahrzeuge sowie die

Anzeige einer Bank.

Zeugen hatten das Geschehen beobachten können und verständigten die Polizei.

Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Bretten konnte den 23-Jährige kurz

darauf in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Dabei verhielt er sich

äußerst unkooperativ und aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert

von 1,6 Promille.

Da er sich im Zuge der Maßnahmen langsam beruhigen ließ, konnte er im Anschluss

an seine Freundin sowie deren Stiefvater überstellt werden. Er wird sich nun

wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Karlsruhe – Radfahrer flüchtet nach Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein 37-jähriger Radfahrer hat am Samstagvormittag in Karlsruhe

einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Trotz

seiner Verletzungen konnte der Unfallgegner den Flüchtigen jedoch nach kurzer

Verfolgung stellen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 37-Jährige mit

seinem Fahrrad kurz nach 11 Uhr die Zeppelinstraße in westlicher Richtung. An

der Kreuzung mit der Durmersheimer Straße missachtete er offenbar das Rotlicht

der dortigen Ampel. Ein auf der Durmersheimer Straße stadtauswärts fahrender 38

Jahre alter Radfahrer fuhr seinerseits bei Grünlicht in die Kreuzung ein. In der

Folge musste der 38-Jährige dem von links kommenden 37-Jährigen ausweichen und

eine Vollbremsung einleiten. Hierdurch überschlug sich der 38-Jährige jedoch und

stürzte zu Boden. Dabei erlitt er mittelschwere Verletzungen. Zu einer direkten

Berührung mit dem anderen Radfahrer war es nicht gekommen.

Der 37-jährige Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt unvermindert

fort, woraufhin der 38-Jährige trotz seiner Verletzungen die Verfolgung aufnahm.

Er konnte den Flüchtigen schließlich an der Haltestelle Eckenerstraße einholen

und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Die ebenfalls hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst

vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus.

Oberhausen-Rheinhausen – Betrunkener Autofahrer unterwegs – Polizei sucht eventuelle Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Ein offensichtlich stark alkoholisierter Autofahrer ist am

Donnerstagmittag zwischen Altlußheim und Rheinhausen unterwegs gewesen und ist

dabei offenbar mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Zu einem Unfall kam es aber

nicht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Geschädigten, die von dem Mann

eventuell gefährdet wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Mann mit seinem Fiat

gegen 12 Uhr die Kreisstraße K3538 von Altlußheim kommend in Richtung

Rheinhausen. Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er dabei starke

Schlangenlinien und kam hierdurch mehrfach in den Gegenverkehr. Auch zu

Beinaheunfällen soll es gekommen sein. Zeugen wurden auffällige Fahrverhalten

des Wagens aufmerksam und verständigten die Polizei.

Der 56-Jährige fuhr derweil nach Hause und stieg aus seinem Fahrzeug aus.

Offenbar alkoholbedingt fiel er jedoch in die Hecke der Nachbarn und blieb dort

liegen. Dort konnte er dann kurz darauf von einer alarmierten Polizeistreife

angetroffen werden. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte brachten den

volltrunkenen Mann anschließend sicherheitshalber in ein Krankenhaus. Ein

Atemalkoholtest war nicht möglich, sie Beamten ordneten daher eine Blutentnahme

an.

Die weiteren Ermittlungen ergaben schließlich, dass der verwendete Fiat nicht

mehr zugelassen ist. Die angebrachten Kennzeichen waren daher entstempelt,

allerdings wurde eine gestohlene TÜV-Plakette aufgeklebt. Auch den Führerschein

des Mannes konnten die Beamten nicht einbehalten, da dieser bereits aufgrund

einer Trunkenheitsfahrt gerichtlich entzogen worden war.

Die ermittelnden Beamten sind nun noch auf der Suche nach den eventuellen

Geschädigten, die dem Mann am Donnerstag auf der K3538 entgegengekommen sind und

durch diesen gefährdet wurden. Diese sowie eventuelle weitere Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung

zu setzen.

Bad Schönborn – Unter Alkoholbeeinflussung geparktes Fahrzeug beschädigt

Karlsruhe – Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro war das Ergebnis

eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in Bad Schönborn ereignete.

Ein 39-jähriger Skoda-Fahrer war mit seinem Fahrzeug gegen 23:00 Uhr in

Mingolsheim auf der Rochusstraße in Fahrtrichtung Waldparkstraße unterwegs.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung kam er nach rechts von der

Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten VW. Bei der Unfallaufnahme nahmen die

Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen wahr. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, weshalb

der Mann auf das Polizeirevier gebracht wurde. Er musste eine Blutprobe sowie

seinen Führerschein abgeben. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden.

Bei Wendeversuch geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Karlsruhe – Bei einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in Karlsruhe

entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18:00 Uhr die Hagsfelder Allee und

beschädigte beim Wenden einen ordnungsgemäß geparkten Dacia. Danach flüchtete

der Mann. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei.

Der Beschuldigte, der offensichtlich unter Einwirkung von berauschenden Mitteln

stand, kam nach einigen Minuten zum Unfallort zurück. Die Polizeibeamten nahmen

den 25-Jährigen zur Blutentnahme mit auf das Polizeirevier. Der Führerschein

wurde sichergestellt.

Bruchsal – Tödlicher Arbeitsunfall

Karlsruhe – Bei Dacharbeiten eines Gebäudes in der Straße „Am Fuchsloch“

ist ein 47-jähriger Mann am Montag gegen 10:30 Uhr mehrere Meter in die Tiefe

gestürzt und erlag in der Folge seinen schweren Verletzungen noch am

Unglücksort.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der Mann eine überdachte Zufahrt

überqueren und trat hierbei aus versehen auf eine lichtdurchlässige

Kunststoffplatte. In der Folge brach diese und der Arbeiter stürzte zirka fünf

Meter in die Tiefe. Hierdurch erlitt der Mann derart schwere Verletzungen, dass

die umgehend alarmierten Rettungskräfte bereits wenige Minuten später nur noch

den Tod des Mannes feststellen konnten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen

des Unfalls werden vom Kriminalkommissariat in Bruchsal geführt.

Karlsruhe – Fahrraddiebe festgenommen

Karlsruhe – Zwei 41 und 18 Jahre alte Männer, die in dringendem Verdacht

stehen Fahrräder gestohlen zu haben, konnte die Polizei am Sonntagvormittag

festnehmen. Die Männer waren gegen 08.45 Uhr ohne Fahrschein in der Straßenbahn

unterwegs und die Polizei wurde hinzugerufen. Im Rahmen der Durchsuchung nach

Ausweisdokumenten wurde in den Rucksäcken der Männer Aufbruchwerkzeug

aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden

hochwertige Pedelecs zu Schleuderpreisen angeboten hatten. In einem Hinterhof in

Karlsruhe konnten die Beamten auch zwei hochwertige Mountainbikes

sichersicherstellen. Weitere Fahrradteile konnten im Rahmen einer

Wohnungsdurchsuchung bei dem 41-Jährigen aufgefunden werden. Beide Beschuldigte

sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die weiteren

Ermittlungen werden beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz geführt.

Widerstand unter Alkoholeinfluss

Mannheim – Am Samstagabend kam es auf der Dienststelle der Bundespolizei

im Mannheimer Hauptbahnhof zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bereits am Nachmittag wurde ein 20-Jähriger am Gleis 8 von einer Streife der

Bundespolizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann

starke, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte. Unter anderem war er nicht

mehr in der Lage, sich klar zu artikulieren und schwankte stark beim Gehen.

Aufgrund der erheblichen Eigengefährdung wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Bereits hier zeigte er sich gegenüber den Bundespolizisten ausfallend und

aggressiv. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille.

In der Gewahrsamszelle schlug und trat der Mann immer wieder gegen die

Zellentür, bis er schließlich im Alkoholrausch einschlief. Etwa sechs Stunden

später wachte der Mann auf und führte sein aggressives Verhalten umgehend fort.

Indem er mit Kopf und Fäusten gegen Zellenwand und -tür schlug, fügte er sich

selbst leichte Schürfwunden an den Händen und Rötungen am Kopf zu. Seine

Handlungen wurden durch die Beamten umgehend unterbunden. Diese hatten jedoch

Mühe, den Mann unter Kontrolle zu bringen und zu seinem Schutz zu fixieren.

Während der Maßnahmen beleidigte der 20-Jährige die Beamten immer wieder und

sperrte sich gegen die Fesselung. Ein erneut durchgeführter Alkoholtest ergab

noch einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Mann beruhigte sich und schlief

nochmal einige Stunden, bis er am Folgetag die Dienststelle wieder verlassen

konnte.

Ettlingen – Unbekannte verwüsten Gartenhütten

Karlsruhe – Ein Bild der Verwüstung fanden insgesamt vier

Gartenhüttenbesitzer vor, als sie am Samstagnachmittag in ihre Kleingartenanlage

im Ettlinger Kautzweg kamen und eine Reihe von Diebstählen, Sachbeschädigungen

sowie Vandalismus vorfanden.

In der Nacht zum Samstag verschafften sich die Eindringlinge mit brachialer

Gewalt Zutritt in die Hütten. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen

und nahmen die aufgefunden Lebensmittel an sich oder konsumierten sie gleich vor

Ort. Einen aufgefundenen Feuerlöscher nahmen die Diebe kurzerhand an sich und

versprühten in einer der Hütten das komplette Löschmittel. In einer weiteren

Laube wurde eine Tube Sonnenmilch komplett entleert. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07243/32000, mit

dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Einbruch in Firmenkomplex

Karlsruhe – Auf noch bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich ein

Eindringling, in der Nacht zum Samstag, Zutritt in ein Firmengebäude in der

Ettlinger Ferdinand-Porsche-Straße. Hierbei wurden über zehn Bürotüren gewaltsam

geöffnet und die dahinter befindlichen Räume durchsucht. Ob der Dieb bei seiner

Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch

nicht gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber die in der Nacht zum Samstag im Industriegebiet

verdächtigte Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier

Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

Weingarten – Gefahrgutaustritt in Fabrikhalle

Karlsruhe – Zu einem Chemieunfall kam es am Freitagabend in einer Firma in

der Weingartener Max-Becker-Straße bei dem vier Mitarbeiter leicht verletzt

wurden. Sie wurden durch die alarmierten Rettungskräfte in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdiensten sowie der Polizei waren kurz

vor 17:30 Uhr gefordert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es während der

Produktion in der Fabrikhalle an einer Maschine zum Austritt von mehreren

hundert Liter Flüssigkeit. Hierbei soll es sich um einen giftigen Bestandteil

zur Klebstoffherstellung gehandelt haben. Die Beschäftigten verließen ihre

Arbeitsstätte. Vier Arbeiter aus dem unmittelbaren Einwirkungsbereich wurden

vorsorglich in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Nach den bisherigen

Ermittlungen entstand kein Sach- und Umweltschaden. Eine Gefahr für die

Bevölkerung bestand nicht.

Karlsruhe – Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe – Am Samstag gegen 00.45 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter

in eine Gaststätte im Joachim-Kurzaj-Weg in Grünwinkel ein. Der Einbrecher

überstieg vermutlich den Maschendrahtzaun eines dahinter gelegenen Sportplatzes

und gelang so auf das Gelände der Gaststätte. Dort hebelte er ein Fenster auf

und stieg in den Innenraum. Herbei löste er den Bewegungsmelder der Alarmanlage

aus, weshalb er ohne Beute unerkannt flüchtete.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter

0721/666-3611 entgegen.

Karlsruhe – Wieder Gartenhauseinbrüche am Wochenende

Karlsruhe – Erneut haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag,

20.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, eine Kleingartenanlage in der Hagsfelder

Allee heimgesucht.

Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten die Diebe auf das Gelände der

Kleingartenanlage. Dort wurden mit grober Gewalt insgesamt drei Gartenhütten und

Schuppen aufgebrochen. Bei drei weiteren Gartenlauben konnten Hebelspuren

festgellt werden, jedoch gelang es ihnen nicht in das Hütteninnere. Zum

Diebesgut selbst sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit

noch keine genauen Angaben vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Fahrradfahrerin verletzte sich bei Sturz schwer

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich eine 62-jährige Fahrradfahrerin

bei einem Sturz am Samstagnachmittag in Schluttenbach zu. Die Frau war gegen

16.00 Uhr auf dem Waldweg der Verlängerung der Hofstraße unterwegs. Sie erkannte

wohl einen quer zum Waldweg verlaufenden Wasserablauf zu spät, bremste, verlor

die Kontrolle über das Rad und stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch

einen Notarzt wurde die Frau in eine Klinik gebracht.

Karlsruhe – Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag verletzte sich

ein Rollerfahrer. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 18.30 Uhr auf der

Welschneureuter Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Oberfeldstraße

achtete sie nicht auf den entgegenkommenden 17-jährigen Rollerfahrer und stieß

mit diesem zusammen. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Personen tragen in zwei Fällen vermeintliche Schusswaffen mit sich

Karlsruhe – In gleich zwei Fällen in der Nacht auf Sonntag meldeten Zeugen

Personen, die sich mit vermeintlichen Schusswaffen in der Öffentlichkeit

bewegten. Erst nach näherer Begutachtung durch Polizeibeamte stellte sich

heraus, dass es sich jeweils nicht um scharfe Schusswaffen handelte.

Der erste Fall ereignete sich gegen 02.25 Uhr in Mühlburg. Eine Zeugin hatte

beobachtet, wie zwei Personen entlang der Rheinstraße gelaufen waren. Dabei zog

eine der Personen eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund und lud diese durch.

Die über Notruf verständigten Polizeibeamten konnten den beschriebenen Mann in

seiner Wohnung antreffen. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden

schließlich zwei Pistolen und eine Armbrust mit Pfeil aufgefunden. Bei den

Pistolen handelte es sich um eine Schreckschuss- und eine Luftdruckwaffe. Die

Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den 26 Jahre alten Besitzer wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeitlich nur kurz darauf verständigte ein Zeuge in Daxlanden die Polizei,

nachdem er eine männliche Person mit einer Maschinenpistole in der Hand auf der

Karl-Delisle-Straße in Richtung Innenstadt laufen gesehen hatte. Auch hier

wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen entsandt. Diese konnten nach dem Anruf

eines weiteren Zeugen einen 25-Jährigen in der Michelinstraße stellen.

Tatsächlich hatte dieser die Nachbildung einer ‚Uzi‘ in der Hand. Er konnte

widerstandslos festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Waffe entpuppte sich

diese als ungefährliche Soft-Air-Waffe. Ein Atemalkoholtest beim 25-Jährigen

ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Handlungen gibt, ist nun Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Malsch – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Karlsruhe – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von über

12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag

in Malsch ereignet hat.

Gegen 16.15 Uhr fuhr der 54-Jahre alte Unfallverursacher auf der Landesstraße

607 von Ettlingen kommen in Richtung Malsch. Im Kreuzungsbereich Beethovenstraße

/ Sulzbacherstraße übersah er beim Abbiegen die entgegenkommende Twingo-Fahrerin

und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des

Unfallverursachers auf einen in der Sulzbacher Straße wartenden Golf geschoben.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die 68-Jahre alte Twingo-Fahrerin

vorsorglich in eine Klinik gebracht.Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe – 20.000 Euro Sachschaden nach Brand in Gaststätte

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem

Küchengerät kam es am Sonntagmorgen in einer Gaststätte in der Karlsruher

Hirschstraße zu einem Brand.

Kurz nach 09:00 Uhr wurde das Feuer im Lagerraum im hinteren Teil der Gaststätte

entdeckt. Bis zum Eintreffen der alarmierten Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte

bereits ein Großteil der Bewohner evakuiert werden. Durch das rasche

Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Nach aktuellem Stand war ein technischer Defekt eines Dörrgerätes ursächlich für

den Brandausbruch im Lagerraum. Durch den Rettungsdienst und Notarzt wurden die

Anwohner auf Rauch-Intoxikation getestet. Glücklicherweise musste nur der

Eigentümer selbst vorsorglich die Rettungssanitäter in die Klinik begleiten.

Nachdem die Feuerwehr die Wohnungen kontrolliert und belüftet hatte, konnten die

Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Kraichtal – Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag auf der

Landesstraße 554 bei Münzesheim. Ein 80-Jähriger Pkw-Fahrer war gegen 11.45 Uhr

auf der Landesstraße von Gochsheim kommend in Richtung Münzesheim unterwegs. An

der Einmündung zur Landesstraße 553 missachtete er die Vorfahrt eines aus

Münzesheim kommenden 23-jährigen Pkw-Lenkers. Trotz Ausweichmanövers des

23-Jährigen stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde

der Pkw des 23-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach zum

Liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der schwerverletzte Verursacher

wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten

abgeschleppt und die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt

werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war

die Landesstraße bis gegen 15.00 Uhr voll gesperrt.