Mannheim: Verstoß gegen das Waffengesetz – Schusswaffengebrauch eines 53-Jährigen in der Mannheimer Innenstadt – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim ermitteln

gegen einen 53-jährigen Tatverdächtigen wegen Verdacht des Verstoßes gegen das

Waffengesetz.

Der italienische Staatsangehörige soll am Samstagabend gegen 17.00 Uhr vor einer

Gaststätte im Quadrat S 3 den Beteiligten verbaler Streitigkeiten nach einem

kurzen Wortgefecht eine Pistole vorgezeigt haben. Er wurde daraufhin von seinen

Begleitern, unter anderem seiner Ehefrau und seinem Sohn aufgehalten und zu

Boden gebracht. Während des entstandenen Gerangels löste sich offensichtlich

versehentlich ein Schuss. Das Projektil traf den Beschuldigten aus unmittelbarer

Distanz in den Unterarm. Der 53-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung der

Schussverletzung stationär in einer Klinik aufgenommen. Die Schusswaffe wurde

sichergestellt. Die Hintergründe des Streites, an dem auch der Sohn des

Beschuldigten beteiligt war, sind nach wie vor unklar. Die weiteren Ermittlungen

der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern

derzeit an.

Mannheim-Sandhofen: Verdacht des Rollerdiebstahls – 18-jähriger Tatverdächtiger nach Verfolgung festgenommen – Kollision mit Streifenfahrzeug

Mannheim – Wegen des Verdachts des Diebstahls eines Rollers wurde ein

18-jähriger Tatverdächtiger am Sonntag gegen 15.50 Uhr nach einer kurzen

Verfolgung festgenommen. Der Tatverdächtige war auf dem Roller ohne Helm auf

einem Feldweg im Bereich einer Kleingartenanlage in der Gaswerkstraße

aufgefallen. Der Fahrer reagierte nicht auf das eingeschaltete Blaulicht und die

Lautsprecherdurchsagen. Schließlich kam der Fahrer auf der Schotterstrecke ins

Rutschen und stürzte. Dabei touchierte er die Felge des Streifenfahrzeugs. Wie

sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines, an dem

Roller war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht. Bei der

Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde in einer mitgeführten Tasche eine geringe

Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Da ein Rauschgiftschnelltest

positiv verlief, wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde

sichergestellt, die Abklärung der Eigentumsverhältnisse dauert derzeit noch an.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Sandhofen.

Mannheim-Oststadt: zwei junge Männer versuchen Fahrräder zu entwenden – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim-Oststadt – Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren

versuchten am frühen Montagmorgen in der Oststadt zwei verschlossene Fahrräder

zu entwenden. Eine Zeugin beobachtete, wie die beiden Männer in der Tullastraße

an zwei abgestellten Fahrrädern herumhantierten. Sie wurden von der Zeugin

offenbar bei der Tatausführung gestört, da sie von den Fahrrädern abließen, noch

auf die eintragen, dann aber in Richtung Friedrich-Ebert-Straße flüchteten. Die

beiden Flüchtenden konnten während der Fahndung schließlich auf der

Friedrich-Ebert-Brücke stadtauswärts laufend angetroffen und festgenommen

werden. Die beiden Fahrräder wurden am Tatort in der Tullastraße sichergestellt

. Eines der aufgebrochenen Fahrradschlösser wurde am Tatort ebenfalls

aufgefunden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer

wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen sie wird nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt. Gegen den

20-Jährigen wird zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes

eingeleitet, da bei seiner Durchsuchung ein Gramm Amphetamin sichergestellt

wurde.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie die Eigentümer der beiden

sichergestellten Fahrräder werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden

Mannheim-Lindenhof: Vorfahrt missachtet – 18.000 Euro Sachschaden

Mannheim – Sachschaden von ca. 18.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 13.30 Uhr an der Kreuzung Eichelsheimer

Straße/Bellenstraße. Ein 60-jähriger Fahrer eines Peugeot missachtete die

Vorfahrt eines von rechts aus der Bellenstraße kommenden 30-jährigen Fahrers

eines Mazda. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligte

blieben unverletzt.