St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihauptkommissar Oliver Philipp neuer Leiter des Polizeiposten St. Leon-Rot

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Seit Anfang Mai ist der 51-jährige

Polizeihauptkommissar Oliver Philipp (Bild) neuer Leiter des Polizeipostens St.

Leon-Rot. Oliver Philipp wohnt in Dielheim und begann 1986 in Bruchsal die

Ausbildung bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg. Nach der Ausbildung

wurde er zunächst als Einsatzbeamter in einer Einsatzhundertschaft bei der

Bereitschaftspolizei Bruchsal verwendet. 1990 wurde er zum Polizeipräsidium

Mannheim versetzt, wo er im Streifendienst des damaligen Polizeireviers Waldhof

und anschließend beim Polizeirevier Neckarau, unterbrochen von einem Intermezzo

beim Polizeirevier Wiesloch (1997/98), tätig war.

Zwischen 2004 und März 2007 erfolgte das Studium an der Fachhochschule der

Polizei in Villingen-Schwenningen für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Danach kehrte der Polizeikommissar zum Polizeipräsidium Mannheim zurück, wo er

bei den Polizeirevieren Sandhofen und Oststadt sowie als Dienstgruppenleiter

beim Führungs- und Lagezentrum eingesetzt wurde. 2012 erfolgte die Versetzung

zum Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, wo er bis zu seiner jetzigen

Tätigkeit eine Verkehrsgruppe leitete.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude / Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Der Polizeiposten Eppelheim ermittelt

derzeit in einem Einbruch in eine Fleischwaren-Produktionshalle in der

Maybachstraße, der sich in der Zeit von Freitag 17:30 Uhr bis Samstag 6 Uhr

ereignet hat. Unbekannte brachen hier in den Büro-/ Verkaufsraum ein und

entwendeten eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie einen

Tresor. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 06221/766377

oder 06221/3418-0 bekanntzugeben.

Nußloch-Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Nachbar – 23-jähriger Fahrraddieb bei Fahndung festgenommen

Nußloch-Leimen/Rhein-Neckar-Krei – Dank eines aufmerksamen Nachbars gelang

es der Polizei am Freitagabend einen Fahrraddieb kurze Zeit später festzunehmen.

Der 23-jährige Tatverdächtige entwendete am Samstag gegen 21.45 Uhr aus einer

Garage in der Mühlstraße ein Mountainbike im Wert von 6.000 Euro und flüchtete

damit in Richtung Leimen. Der Nachbar, der den Diebstahl beobachtete,

informierte den Besitzer, der wiederum sofort die Polizei verständigte. Im

Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Tatverdächtige kurze Zeit

später auf dem Badener Platz in Leimen angetroffen. Der Eigentümer kam vor Ort

und bestätigte, dass es sich um sein Fahrrad handelt. Die weiteren Ermittlungen

führt das Polizeirevier Wiesloch, gegen den Tatverdächtigen wird ein

Strafverfahren eingeleitet.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener leistet erheblichen Widerstand / zwei Polizeibeamte dienstunfähig

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr in

einer Wohnung in Plankstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein

60-jähriger Mann den 21-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin mittels

Reizstoffsprühgerät angegriffen hatte. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann

unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug führte. Im Zuge der Ermittlungen suchten

zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Schwetzingen den 60-Jährigen zuhause auf.

Bei Durchführung der polizeilichen Maßnahmen leistete dieser erheblichen

Widerstand, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Nach Hinzuziehung

weiterer Streifenbesatzungen konnte der Mann schließlich mit vereinten Kräften

festgenommen werden. Beim Transport zur Dienststelle wehrte sich der Mann erneut

heftig und beleidigte die Beamten. Auch die Durchführung einer Blutprobe durch

einen Arzt war nur durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs möglich. Ein

Alkoholtest hatte zuvor einen Wert von 1 Promille ergeben. Der Mann musste

seinen Rausch anschließend in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Durch die heftige

Gegenwehr des Mannes wurden zwei Beamte verletzt und konnten ihren Dienst

zunächst nicht weiterführen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, u.a. wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verdacht auf Trunkenheit

im Straßenverkehr.

Kronau/BAB 5: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Kronau/BAB 5 – Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam

es am Sonntagmittag gegen 14:40 Uhr auf der BAB 5 an der Anschlussstelle Kronau

in Fahrtrichtung Heidelberg. Ein 55-jähriger Mann erkannte den stockenden

Verkehr vor sich zu spät, sodass er seinen Mercedes Vito nicht mehr rechtzeitig

abbremsen konnte und auf den vor ihm fahrenden VW Polo einer 21-Jährigen

auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Polo wiederum auf die davor fahrende

Mercedes E-Klasse eines 65-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall wurden der

Vito und der Polo so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und

abgeschleppt werden mussten. Die beiden aufgeschobenen Fahrzeugführer sowie ein

Beifahrer wurden leicht verletzt – eine medizinische Versorgung war vor Ort aber

nicht von Nöten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger randaliert und widersetzt sich Polizeibeamten

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Am späten Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr

beobachteten Zeugen einen 29-Jährigen, der vor dem elterlichen Anwesen

randalierte. Zur Feststellung seiner Personalien führten die verständigten

Polizeibeamten des Polizeireviers Wiesloch eine Kontrolle des unbeherrschten

Mannes durch, der in diesem Moment mit seinem Roller wegfahren wollte. Bei ihm

wurden ein Schlagstock, ein Abwehrspray und eine kleine Menge verschiedener

Drogen nebst Utensilien zu deren Konsum aufgefunden. Er reagierte aggressiv,

verlor die Beherrschung und widersetzte sich den Beamten, die diese schließlich

unter Berücksichtigung ihrer eigenen Sicherheit zum Polizeirevier brachten. Dort

wurde ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen durfte der 29-Jährige wieder nach Hause gehen.

Walldorf/BAB 6: 35-jähriger Mann flüchtet vor Polizeikontrolle – Zeugen und Geschädigte gesucht

Walldorf/BAB 6 – Am Sonntagabend flüchtete auf der A 6 bei Walldorf ein

35-jähriger Mann mit seinem Opel vor einer Polizeikontrolle. Der Mann fiel einer

Polizeistreife gegen 21.30 Uhr mit seinem Opel auf der A 6 in Höhe der Tank- und

Rastanlage Hockenheim – West, in Richtung Heilbronn fahrend auf. Er wurde

mittels Leuchtschrift und Blaulicht aufgefordert dem Streifenwagen zu folgen.

Dies befolgte er zunächst. Am Autobahnkreuz Walldorf fuhr er jedoch wieder auf

die Durchgangsfahrbahn in Richtung Heilbronn und beschleunigte stark.

Anschließend versuchte er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 220 km/h zu

flüchten. Auch im Baustellenbereich fuhr er mit dieser Geschwindigkeit. Die

Beamten folgten dem Flüchtenden bis zur Anschlussstelle Bad Rappenau, wo der

35-Jährige die Autobahn verließ. Beim Auffahren auf die Bundesstraße 39 verlor

er fast die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Plötzlich

stoppte er sein Fahrzeug und blieb im Auto sitzen. Der Mann wurde zunächst aus

dem Fahrzeug gezogen, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen. Ein

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Zudem waren

Anzeichen für Drogenkonsum erkennbar. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei der Durchsuchung seines Opel fanden die Beamten Kleinmengen verschiedener

Rauschgift.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun wegen Nötigung, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsteilnahme unter

Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt.

Während seiner Flucht gefährdete der 35-Jährige mehrere Verkehrsteilnehmer und

nötigte sie. Teilweise kam es mehrfach fast zu Kollisionen. Die geschädigten

Verkehrsteilnehmer werden, ebenso wie Zeugen des Vorfalls, gebeten, sich bei der

Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227735826-0 zu melden.

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorrang beim Abbiegen missachtet – 46-jähriger Motoradfahrer schwer verletzt

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz

nach 14 Uhr wurde ei n 46-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Eine

22-jährige Autofahrerin war von der Hauptstraße nach links in die Foschaustraße

abgebogen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem

entgegenkommenden Fahrer einer Yamaha. Der Motorradfahrer wurde über die

Motorhaube abgeworfen. Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde er mit

einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sinsheim eingeliefert. Nach Auskunft

der Ärzte bestand keine Lebensgefahr. Die 22-jährige Autofahrerin wurde leicht

verletzt und musste im gleichen Krankenhaus ambulant behandelt werden. Bei dem

Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro, beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.