Heidelberg-Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad aus Hofraum gestohlen – zwei Tatverdächtige bei Fahndung festgenommen – Fahrräder sichergestellt

Heidelberg-Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr

entwendete ein 20-Jähriger aus einem Innenhof in der Burgstraße ein

unverschlossenes Fahrrad. Ein 21-jähriger Mittäter stand dabei „Schmiere“. Der

Fahrradbesitzer wurde dabei durch das Quietschen des Hoftores auf den Diebstahl

aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die

beiden Tatverdächtigen gegen 7.40 Uhr auf Fahrrädern in der Friedrichstraße in

Dossenheim erkannt und festgenommen werden. Die beiden Fahrräder wurden

sichergestellt. Das zuvor gestohlene Rad wurde dem Besitzer wieder ausgehändigt,

das zweite Fahrrad auf das Revier gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem

20-jährige Tatverdächtigen ergab einen Wert von über 1,7 Promille, nach der

erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Der

21-jährige Mittäter hatte knapp ein Promille Alkohol intus. Die weiteren

Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Heidelberg-Wieblingen: Unfall zwischen Radfahrern – zwei Leichtverletzte

Heidelberg – Bei einem Fahrradunfall sind am Samstag gegen 14.45 Uhr zwei

Beteiligte gestürzt und wurden leicht verletzt. Ein 16-jähriger war auf dem

Radweg in der Mannheimer Straße stadtauswärts in Richtung Edingen-Neckarhausen

unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet er nach links, so dass es zum

Schulterkontakt mit einem entgegenkommenden 46-jährige Fahrradfahrer kam. Beide

Unfallbeteiligte stürzten zu Boden. Ihre Verletzungen wurden durch Sanitäter

eines zufällig vorbeikommenden DRK-Fahrzeuges an der Unfallstelle versorgt.