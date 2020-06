Mülltonnen der Grundschule Undenheim in Flammen

Undenheim

Am Sonntag, den 21.06.2020, kurz nach 15 Uhr, wurden der Feuerwehr zwei brennende Müllcontainer auf dem Hof der Grundschule Undenheim gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei standen schon vier Mülltonnen, zwei kleine und zwei große Müllcontainer, in Flammen.

Rückfrage bei dem Mitteiler ergab, dass er nur den Brand bemerkte, aber keinen Verursacher gesehen hatte.

Letztlich wurden vier Müllcontainer, ein Holzzaun und zwei Bäume durch das Feuer beschädigt.

Da es sich vermutlich um keine Selbstentzündung, sondern um Sachbeschädigung durch Feuer handelt, bittet die Polizei um Hinweise auf den oder die Täter.

Diese Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter der Telefonnummer 06133-933100.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen

Sprendlingen, 22.06., Kreuznacher Straße, 01:40 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein VW Golf mit LU-Kennung auf. Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 30-jährige reagierte außerdem aggressiv und stritt ab, gefahren zu sein. Es wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Duldens ebendieses Sachverhalts eingeleitet.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Bingen-Stadt

Im Rahmen eines Einsatzes wegen ruhestörendem Lärm in der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten Beamte der Polizei Bingen in einer Wohnung in der Innenstadt bereits beim Eintreffen den typischen Geruch von Marihuana wahrnehmen. Bei der 22-Jährigen Beschuldigten konnte im Nachgang eine kleine Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzung – Beschuldigter landet in Zelle

Bingen

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Schmittstraße in Bingen in der Nacht von Freitag auf Samstag landete ein 48-Jähriger Mann in der Zelle. Vorausgegangen war ein Körperverletzungsdelikt. Beim Eintreffen der Polizei kam der alkoholisierte Tatverdächtige in aggressiver Art und Weise mit einem Besenstiel auf die Beamten zu. Außerdem war der Mann sichtlich mit Messern im Hosenbund bewaffnet. Nach Androhung des Einsatzes eines Distanz-Elektroimpulsgerätes, auch „Taser“ genannt, legte sich der Beschuldigte widerstandslos auf den Boden. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Während der Festnahme behinderte die Mutter des Beschuldigten die Tätigkeiten der Beamten, indem sie einem Platzverweis keine Folge leistete. Außerdem versuchte sie mit ihrem Gehstock nach den Einsatzkräften zu schlagen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Waldalgesheim

Am Freitag im Laufe des Vormittags wurde in Waldalgesheim auf einem Privatparkplatz in der Rattener Straße ein Auto vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne seiner Warte- und Meldepflicht nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete eine Frau, die zuvor den beschädigten PKW fotografierte und anschließend in das dort befindliche Anwesen ging. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Handy am Steuer ist teuer! Polizei kontrolliert

Bingen

Die Polizei Bingen erwischte am Freitag bei einer verschärften Kontrollaktion zum Motto „Ablenkung im Straßenverkehr“ insgesamt 7 Verkehrssünder. Hinzu kamen weitere Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei möchte durch die Kontrollen sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass selbst ein kurzer Blick weg vom Geschehen im Straßenverkehr verheerende Folgen haben kann. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 100,- EUR und einen Punkt in Flensburg. Kommt es hierbei außerdem zu einer Gefährdung, zieht dies weitere Sanktionen nach sich.

Einbruch Burg Klopp

Bingen

In der Nacht von Donnerstag, 18.06. auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Restaurant der Burg Klopp. Es wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach Angaben eines verantwortlichen des Restaurants wurde ein Tablet entwendet. Die Polizei Bingen bittet um Zeugenhinweise.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Bingen

Am Freitagvormittag, gegen 11:15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bingen in der Mainzer Straße bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer drogenspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Test auf Betäubungsmittel bestätigte den Verdacht. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Meldung über einen vermeintlich gestohlenen PKW, stellte sich letztendlich als eigene Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall heraus

In der Nacht des 19.06.2020 meldet sich telefonisch gegen 00:40 Uhr eine 32 Jahre alte Frau aus der VG Rhein-Selz bei der Polizeiinspektion Oppenheim und zeigt einen unbefugten Gebrauch ihres silbernen Kleinwagens an. Dieser Unbekannte habe einen Verkehrsunfall mit ihrem Fahrzeug gebaut und den PKW wieder brav an dem Ursprungsort abgeparkt. Der PKW wies nun einen Frontschaden, rechtsseitig in Höhe von 6000 EUR auf. Weder an Tür noch Zündschloss des PKW konnten Beschädigungen aufgefunden werden, was die Polizeibeamten an der Glaubwürdigkeit der alkoholisierten Frau zweifeln ließ. Sie selbst gab an, dass sie ihr Fahrzeug an der Tatörtlichkeit abgestellt hatte, um mit dem Zug nach Mainz zu fahren und dort ein paar Wein zu trinken. Zurück sei sie ebenfalls mit dem Zug gefahren und den Rest gelaufen.

Im Rahmen der Aufnahme vor Ort konnte die Unfallörtlichkeit lokalisiert werden. An der Einmündung Boschstraße / Freyburger Allee konnte ein beschädigtes Werbeschild festgestellt werden. Nach Konfrontation mit der verdichteten Beweislage gestand die Frau schlussendlich, den Unfall alkoholisiert verursacht zu haben. In diesem Zusammenhang wurde eine Blutprobe entnommen, eine Strafanzeige eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle des Friedhofs Nackenheim

Nackenheim

Zwischen Donnerstag, dem 18.06.2020, 12:30 Uhr und Freitag, dem 19.06.2020, 06:30 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter, in einer Höhe von zirka 180cm, die Glasbausteine einer gemauerten Lagerhalle am Friedhof in Nackenheim ein. Zudem wurden Beschädigungen an einer der beiden Eingangstore festgestellt. Aus dem Innenraum wurden sechs Elektro-Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 4300 Euro entwendet. Die Täter flüchteten wahrscheinlich durch eines der Fenster. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen. 06133/933-0

Brand eines Wohnmobils auf der A61

Gau-Bickelheim – Am Montag, 22.06.2020, geriet ein Wohnmobil gegen 09.10

Uhr auf dem Standstreifen der A61 in Fahrtrichtung Süden kurz vor dem Parkplatz

Menhir aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Der Fahrer konnte sein

Fahrzeug frühzeitig und unverletzt verlassen. Für die Dauer der Lösch- und

Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn bis 11.25 Uhr voll gesperrt werden.

Ingelheim – Einbruchsdiebstahl in Gartenlaube

Mainz – Mittwoch, 17.06.2020, 17 Uhr bis Freitag, 19.06.2020 12:45 Uhr

Am Freitagvormittag wird der Polizei ein Einbruchsdiebstahl in eine Gartenlaube

in der Waldstraße in Ingelheim gemeldet. Demnach brechen bislang unbekannte

Täter das Vorhängeschloss der Gartenlaube auf und gelangen auf diese Weise ins

Innere des Gartenhäuschens. Dort entwenden die Täter mehrere Gegenstände und

Werkzeuge. Es bestehen keinerlei Täterhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ingelheim – Pflanzendiebstahl

Mainz – Freitag, 19.06.2020, 20 Uhr

Am Freitagabend wird der Polizei ein Diebstahl auf einem Feld an der L 419

zwischen dem Schwimmbad Rheinwelle und dem Wasserwerk gemeldet. Demnach

entwenden bislang unbekannte Täter aus der dort befindlichen Rebschule ca. 1000

Pfropfreben in Höhe eines vierstelligen Geldbetrages. Es bestehen derzeit

keinerlei Täterhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen

Mainz – Sonntag, 21.06.2020, 10:50 Uhr

Am Sonntagvormittag befährt eine 37-jährige Radfahrerin die

Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße vom Heiligkreuzweg kommend. Eine 58-jährige

Radfahrerin befährt den Fuß-/Radweg Landwehrweg von der Hechtsheimer Straße

herkommend in Richtung Göttelmannstraße. Als die 37-jährige Radfahrerin nach

links in den querenden Fuß-/Radweg Landwehrweg abbiegt, kommt es zum

Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrerinnen. Die 58-Jährige wird dabei

leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Baustellencontainer

Mainz-Altstadt – Samstag, 20.06.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 21.06.2020,

13:00 Uhr

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brechen unbekannte Täter auf einem

Baustellengelände in der Mainzer Altstadt in einen Baustellencontainer ein. Sie

brechen zwei Vorhängeschlösser auf und entwenden Werkzeuge und Baustellengeräte.

Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit drei PKW auf der A60

Die Feuerwehr Mainz wurde am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren PKW alarmiert. Am Ende eines Staus auf der A60, kurz vor der Kreuz Mainz Süd, war es zu einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen gekommen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Insassen ihre Fahrzeuge aus eigener Kraft verlassen können. Die Meldung einer im Fahrzeug eingeklemmten Person bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Die Patienten wurden durch die Feuerwehr erstversorgt und anschließend den eintreffenden Kollegen des Rettungsdienstes übergeben. Ein Notarzt wurde durch den Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle gebracht. Die teilweise schwer verletzten Patienten wurden durch den Rettungsdienst in Mainzer Kliniken transportiert.

Für die Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Bingen durch die Autobahnpolizei zeitweise voll gesperrt. Die Polizei hat außerdem die Ermittlungen zur Unfallursache durchgeführt.

Bis zu Abtransport der Fahrzeuge sicherten Einheiten der Feuerwehr die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher.

Nach Beseitigung der beschädigten Unfallfahrzeuge musste die Fahrbahn aufgrund von ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten und Trümmerteilen durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden, weshalb die Fahrspur noch eine geraume Zeit gesperrt blieb.

Auffahrunfall mit 5 Leichtverletzten

Heidesheim – Auf der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen kam es kurz vor dem

Baustellenbereich AK Mainz-Süd zu einem Auffahrunfall auf dem linken

Fahrstreifen. Alle Unfallbeteiligten konnten selbstständig die Fahrzeuge

verlassen. Aufgrund einer unklaren Lage für den Rettungsdienst landete der

Rettungshubschrauber, sodass die Fahrbahn für ca. 10 Minuten voll gesperrt

wurde. Fünf Beteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser in Mainz

verbracht. Zwei Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Rückstau war aufgrund der mäßigen Verkehrslagen gering. Die Feuerwehr und

der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.