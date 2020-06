Worms – Einbruch in Gaststätte

Worms – Am gestrigen Sonntag, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr

wurde in eine Gaststätte in der Unteren Kämmererstraße eingebrochen. Unbekannter

Täter schaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt. Im Innern wurde die

Registrierkasse gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Zudem wurde versucht

ein Spielautomat aufzuhebeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der

Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigung auf Grundstück in Eppelsheim – Zeugen gesucht

In der Zeit von Mittwoch, 17. Juni, 18 Uhr, bis zum 19. Mai, 8 Uhr, kam es auf umfriedeten Freizeitgrundstück in Eppelsheim zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten ein auf dem Grundstück befindliches Holzgartenhaus, an welchem alle Fensterscheiben, sowie die Tür mit Glaseinsatz eingeschlagen/eingetreten wurden. Diverse Sitzmöbel, Wasserbehälter und andere Gegenstände werden auf dem gesamten Gelände verteilt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter 06731 911 100 zu melden.

Widerstand nach Rollerdiebstahl

Worms – Durch einen Zeugen wird der Verdacht eines Rollerdiebstahls in

Worms, Kapuziner Straße gemeldet. Vor Ort kann der 34-jährige Beschuldigte aus

Worms angetroffen werden. Dieser zeigt sich sofort verbal aggressiv gegen die

eingesetzten Beamten und beleidigt diese. Da ein Angriff durch den 34-jährigen

nicht ausgeschlossen werden kann, soll er gefesselt werden. Hierbei kommt es zu

massiver Gegenwehr. Bei der Maßnahme verletzt sich der Beschuldigte am Kopf.

Zwei Polizeibeamte werden ebenfalls leicht verletzt. Einem Beamten wird mit dem

Leben gedroht. Da der Verdacht bestand, dass der 34-jährige unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln stand wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Wie

sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, wurde der Roller kurze Zeit zuvor

entwendet, der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Schlägerei unter Verwendung einer Eisenstange

Worms – Am Sonntag, 21.06.2020, gegen 14:15 Uhr, gehen mehrere Notrufe

aufgrund einer Schlägerei in Worms, im Bereich der Oppenheimer Straße zu

zwischen vier männlichen Personen ein. Die beiden Geschädigten (35 und 31 Jahre,

männlich aus Worms) werden nach eigenen Angaben durch zwei ihnen unbekannten,

männliche Personen angegriffen und es kommt zu einer Auseinandersetzung. Im

Laufe der Auseinandersetzung setzt einer der unbekannten Täter eine Eisenstange

als Schlagwerkezug ein. Alle Beteiligten wurden glücklicherweise nur leicht

verletzt. Darüber hinaus wurde bei der Auseinandersetzung ein geparkter PKW

beschädigt. Von mindestens einem Zeugen wurde ein Handyvideo der Tat gefertigt

und der Polizei zur Verfügung gestellt.

Zeugen die Hinweise auf die beiden unbekannten Angreifer geben können, werden

gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden. (Tel.: 06241-852-0)

Drogen im Straßenverkehr

Alzey

Nachdem die Polizei am frühen Sonntagmorgen ein Kleinkraftrad kontrolliert hatte, stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer verschiedene Drogen konsumiert hatte.

Der 29-jährige Wendelsheimer war in Alzey angehalten worden und besitzt darüber hinaus auch keinen Führerschein für das von ihm geführte Zweirad.

Den Verkehrssünder erwarten nun unter anderem verschiedene Strafverfahren, die erwartungsgemäß Geldstrafen nach sich ziehen dürften.

Betrunken am Steuer

Hochborn

Am späten Samstagabend verlor ein betrunkener Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf einem Feldweg bei Hochborn unterwegs war. Er landete schließlich in einem Acker.

Nachdem der Alkoholtest bei dem 19-jährigen Rheinhessen knapp über 2%o angezeigt hatte, wird dieser wohl einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen und eine empfindliche Geldstrafe zu erwarten haben.

Einbrecher unterwegs

Wonsheim

In der Nacht zum Samstag suchten unbekannte Diebe das Schützenhaus in Wonsheim auf. Nachdem die Einbrecher mehrere Stahltüren aufgebrochen hatten, fiel deren Beute relativ mager aus. Einzige lohnende Beute war ein kleiner Fernseher, den die bisher unbekannten Täter entwendeten.

Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern mit zwei verletzten Kindern – ein Unfallbeteiligter flüchtig

Worms, Alzeyer Straße – Am Freitag, 19.06.2020, kam es gegen 18:30 Uhr zu

einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrradfahrern in Worms. Zwei Kinder

befuhren mit ihren Fahrrädern den Fahrradweg der Alzeyer Straße in Richtung

Worms-Zentrum. In Höhe der Bushaltestelle/Aral-Tankstelle kam ihnen ein

männlicher Fahrradfahrer entgegen. Auf gleicher Höhe kam es zum Zusammenstoß

zwischen den Fahrrädern, sodass beide Kinder stürzten und sich diverse

Schürfwunden zuzogen. Der Fahrradfahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Worms entgegen.