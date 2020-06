Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Am Samstagvormittag 20.06.2020, kam es in Sachsenhausen zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich ein 79-jähriger Mann. Der bislang unbekannte, südländisch aussehende Mietrad-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Der 79-Jährige war gegen 10:45 Uhr auf dem Gehweg des Schaumainkai zu Fuß in Richtung Friedensbrücke unterwegs. Er kam aus Richtung Schweizer Straße.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Radfahrer verbotswidrig den Gehweg der Dürerstraße aus Richtung Gartenstraße kommend in Richtung des Schaumainkai. An der Ecke Dürerstraße/Schaumainkai kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Fußgänger, wobei letzterer zu Boden stürzte.

Als sich der Radfahrer von der Unfallstelle entfernen wollte, griff der Senior nach diesem. Hierauf trat der Unbekannte gegen den Oberkörper des Seniors, sodass dieser erneut zu Boden stürzte.

Der 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrradfahrer flüchtete mit seinem Fahrrad von der Unfallstelle.

Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, circa 30 Jahre alt, Circa 180 cm groß. Dunkle kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild. Fuhr ein Mietfahrrad der Deutschen Bahn.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 10800 in Verbindung zu setzen.

