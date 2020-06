Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.06.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Mehrere Strafanzeigen nach verbaler Auseinandersetzung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es in der Parkanlage der Wallgasse in Neustadt/W. zu einem Streit zwischen drei Männern. Einer dieser beteiligten Männer ist ein Familienvater, der mit seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern durch die Wallgasse spazierte, als zwei junge Männer auf ihren Fahrrädern die Kinder beinahe angefahren hätten. Sofort entwickelte sich ein Streit, als der Familienvater die Männer zur Rede stellte. Es fielen mehrfach Beleidigungen in Richtung des Vaters und seiner Familie durch die jungen Männer. Die aufgeheizte Stimmung steigerte sich bis hin zu wechselseitigen Bedrohungen. Eine körperliche Auseinandersetzung konnte durch die hinzugerufene Polizei jedoch verhindert werden. Insgesamt wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung durch die Polizei erfasst.

Bad Dürkheim: Lkw Fahrer mit 2,55 Promille Alkohol festgestellt

Bad Dürkheim / Ludwigshafen (ots) – Durch seine unsichere Fahrweise fiel gestern Abend ein Lkw-Fahrer auf der A650 Fahrtrichtung Bad Dürkheim anderen Verkehrsteilnehmern auf. Ein Autofahrer meldete den Schlangenlinien fahrenden Lkw um 22.50 Uhr bei der Polizei. Durch eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnte der Lkw auf der A650 festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Deutlicher Alkoholgeruch bestätigte den Verdacht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt.

Bad Dürkheim: Erneute Kontrolle im Naturschutzgebiet Drachenfels

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.06.2020 wurde erneut eine gemeinsame Kontrolle des Forstamtes und der Polizei Bad Dürkheim im Naturschutzgebiet Drachenfeld durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Mountainbike Fahrer verbotswidrig im Naturschutzgebiet angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Mountainbiker wurden daraufhin hingewiesen, dass in einem Naturschutzgebiet Fahrräder zu schieben sind. Auch wurden Hundebesitzer darüber belehrt, ihren Hund in einem Naturschutzgebiet anzuleinen und nicht frei laufen zu lassen. Alle Personen zeigten sich einsichtig. In mehreren Gesprächen mit Waldbesuchern, gab es viele positive Rückmeldungen, für die durchgeführten Kontrollen.

Bad Dürkheim: Verletzter Fahrradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.06.2020 befuhr ein 70-jähriger Fahrradfahrer die Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Weinstraße Süd. Er überquerte die Fahrbahn in Richtung Polizeidienststelle und übersah hierbei die Straßenschwellen aus Hartgummi. Dadurch kam er zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Bad Dürkheim: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.06.2020 konnten im Rahmen der Streifenfahrt zwei Rollerfahrer in Bad Dürkheim festgestellt werden, welche die Weinstraße Süd aus Richtung Phillip-Fauth Straße nebeneinander befuhren. Die entgegenkommenden Rollerfahrer bogen beim Erblicken der Streife nach links in einen Innenhof ein. Ein Rollerfahrer stellte sein Kleinkraftrad, an welchen kein Versicherungskennzeichen angebracht war, versteckt hinter einer Garage ab und ergriff unmittelbar die Flucht zu Fuß. Die beiden Personen, welche auf dem anderen Roller saßen verblieben vor Ort. An diesem Roller konnten keine Verstöße festgestellt werden. Der Roller der flüchtigen Person, welcher offen-sichtlich technisch verändert wurde, wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt und zur Dienststelle verbracht. Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 19-jährigen Beschuldigten handelte der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun aufgrund der technischen Veränderungen und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bad Dürkheim: Jugendliche beleidigt und betrunken Fahrrad gefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.06.2020 gegen 21:30 Uhr beleidigte ein 40-jähriger Fahrradfahrer mehrere Jugendliche an den Salinen in Bad Dürkheim. Beim Erblicken der Streifenbesatzung setzte er sich auf sein Fahrrad und wollte wegfahren. Durch die eingesetzten Beamten konnte er jedoch daran gehindert und einer Kontrolle unterzogen werden. Er war erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Da er zuvor beim Fahrradfahren beobachtet wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrrad wurde einem Bekannten übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.