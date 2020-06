Lambrecht: Das Juz-Actionmobil unterwegs mit seinem Fahrradparcour

Lambrecht, Verbandsgemeinde – Ein momentanes Outdoor-Angebot der Offene Jugendarbeit ist ein „Klassiker“. Anfang der 2000er Jahre, als es noch nicht in allen Ortsgemeinden Kinder- und Jugendtreffs gab, waren die Mitarbeitenden mit dem Actionmobil dort unterwegs, u.a. mit einem selbstgebauten Fahrradparcour. Und siehe da, auch heute macht dieser Parcour den Kindern richtig Spaß.

Auf dem Bürgerplatz in Neidenfels war der Parcour am vergangenen Freitag aufgebaut. Der dazu entwickelte Corona-Schutz- und Hygieneplan sah vor, daß max. 5 Kinder pro Stunde den Parcour nutzen konnten. Auch auf Zeit wurde gefahren, aber nicht im Sinne eines Wettrennens, sondern da geht es einfach darum, seine eigene Zeit, durch Training im Parcour, möglichst kontinuierlich zu verbessern. Die Zeiten der Anderen interessieren nur am Rand. Alle Corona-bedingten Regelungen (insbesondere Abstand) wurden eingehalten. Eine gelungene Aktion, die am Mittwoch, 24. auf dem Schulhof in Esthal und am Freitag, 26.06., in Lambrecht auf dem Schulhof der Grundschule, jeweils um 15 Uhr fortgesetzt wird. Weitere Orte folgen.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.juz-lambrecht.de und auch auf eMail-Anfrage (juz-lambrecht@posteo.de) oder durch telefonische Anfrage (06325-980023, ggf. AB). Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich (Kontaktdaten).