Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße hat es am

Sonntag gebrannt.

Kurz vor 15 Uhr kam Rauch aus einer Wohnung. Anwohner wählten den Notruf. Sofort

rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Wie sich herausstellte war in

der Küche ein Feuer ausgebrochen. Wehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde

niemand. Der entstandene Schaden dürfte in die Tausende gehen. Die Brandursache

ist nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. |erf

Beim Geldabheben ausgetrickst

Kaiserslautern (ots) – Ein Rentner ist am Freitagabend in der Fackelstraße Opfer

eines Betrügers geworden.

Beim Geldabheben ist es einem Unbekannten vermutlich gelungen, die Geheimzahl

der Bankkarte eines Seniors auszuspähen. Zuvor hatte der Täter den Rentner

angesprochen und ihn an einen Geldautomaten dirigiert. Weil der Automat die

Karte einzog, schöpfte der Senior zunächst keinen Verdacht. Er wollte sich

deswegen bei nächster Gelegenheit an seine Bank wenden. Später kamen dem Mann

doch Zweifel und er ließ seine Karte über den Sperr-Notruf 116 116 vorsorglich

sperren.

Als der Senior heute (22. Juni 2020) den Vorfall seiner Bank meldete – der

Schock: Betrüger hatten 5.000 Euro von seinem Konto abgehoben. Vermutlich

handelte es sich bei dem Täter um den Unbekannten am Bankautomaten.

Möglicherweise hatte der Unbekannte den Karteneinzug des Automaten manipuliert,

um so an die Bankkarte zu kommen. Gleich danach könnte der Betrüger mit der

ausgespähten Geheimzahl das Geld abgehoben haben. Die Art und Weise der

Tatbegehung ist aktuell nicht geklärt.

Die Polizei ermittelt wegen des Betrugs und bittet um Hinweise. Wem ist der

Verdächtige am Freitagabend in der Fackelstraße aufgefallen?

Der Unbekannte trug eine gemusterte Mund-Nasen-Maske im Gesicht. Die Maske habe

größer gewirkt, als die sonst üblichen Mund-Nasen-Masken. Der Verdächtige ist

etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er sprach in einer dem Rentner

unverständlichen Sprache. Der Geschädigte vermutet, dass es sich bei dem Täter

um einen Südosteuropäer handeln könnte.

Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Körperverletzung – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Vier Personen sind bei einer Schlägerei in der Nacht zum

Sonntag in der Martin-Luther-Straße von Unbekannten verletzt worden. Die Polizei

bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Vier Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 23 Jahren wollten kurz nach 00.30

Uhr die Fußgängerbrücke über die Ludwigstraße in Richtung Benzinoring

überqueren, als sie auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam wurden. Die

Jugendlichen prügelten sich. Als sich die jungen Erwachsenen den Jugendlichen

näherten wurden sie ohne erkennbaren Grund aus der Gruppe heraus angegriffen.

Die Frau und drei ihrer Begleiter wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden vom

Rettungsdienst versorgt, die Frau und zwei Männer kamen vorsorglich ins

Krankenhaus. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung der Berufsschule. Dabei

handelte es sich um etwa acht bis zehn Personen. Zeugen gaben an, dass es sich

möglicherweise um türkischstämmige Personen handeln könnte. Der mutmaßliche

Haupttäter soll mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Streit wegen Käsekuchen eskaliert

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Wegen eines Käsekuchens ist es am

Sonntagabend in der Verbandsgemeinde zwischen Mutter und Sohn zum Streit

gekommen. Die Einzelheiten hierzu sind aktuell nicht bekannt. Der Streit

eskalierte. Dem 16-jährigen Sohn wird vorgeworfen, seine Mutter geschlagen zu

haben. Um die Gemüter zu beruhigen verbrachte der 16-Jährige die Nacht bei

Freunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

Glasscherben auf der Straße

Kaiserslautern (ots) – Wegen zahlreicher Glasscherben sind in der Nacht zum

Sonntag Feuerwehr und Polizei in die Mainzer Straße ausgerückt. Ein Taxifahrer

sorgte sich, weil auf der Fahrbahn etliche Splitter lagen. Die Polizei geht

aktuell davon aus, dass Anwohner aus einem Wohnanwesen zwei Spirituosenflaschen

auf die Straße warfen. In dem Anwesen fand eine Party statt. Gäste und

Wohnungsinhaber bestritten, etwas mit der Straßenverunreinigung zu tun zu haben.

Die Feuerwehr beseitigte die Scherben. Die Polizei leitete ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. |erf

Überfall: Opfer Zahn ausgeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein 28-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in der

Steinstraße von drei Männern überfallen worden. Einer der Täter schlug seinem

Opfer einen Zahn aus.

Die Unbekannten sprachen den 28-Jährigen kurz vor Mitternacht in englischer

Sprache an. Sie forderten Geld. Dann flogen die Fäuste und einer der Täter

schlug dem Geschädigten ins Gesicht. Der 28-Jährige verlor dadurch einen Zahn.

Noch bevor die Täter den Mann ausrauben konnten, gelang es dem Geschädigten zu

flüchten.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind die Verdächtigen in der Nacht zum

Sonntag in der Altstadt aufgefallen? Wer kann Hinweise geben?

Die Verdächtigen haben dunkle Hautfarbe. Sie sprachen Englisch und eine dem

Geschädigten unbekannte Sprache. Zwei der Männer hielten jeweils eine

Bierflasche in der Hand.

Der mutmaßliche Schläger ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er hat

kurze, schwarze Haare. Der Mann trug ein blaues Kopfband und weiße Sneaker.

Außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche bei sich. Einer der mutmaßlichen

Komplizen ist etwa 1,65 Meter groß und ebenfalls circa 30 Jahre alt. Zur dritten

Person ist nichts Weiteres bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Tankstellen-Räuber ermittelt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter

ermittelt, der Anfang Mai eine Tankstelle in Rockenhausen überfallen hat. Der

25-Jährige wurde bereits dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern

vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur des 25-Jährigen, der

eigentlich in Unterfranken lebt, aber Bezüge nach Rockenhausen hat. Der Mann

steht im Verdacht, am Abend des 7. Mai 2020 die Tankstelle in der

Kaiserslauterer Straße betreten und sich zunächst mehrere Getränke aus dem

Kühlregal genommen und anschließend den Kassierer mit einem Messer bedroht

haben. Der Tankstellen-Mitarbeiter konnte jedoch flüchten. Der Täter lief danach

zu Fuß in Richtung Innenstadt davon (wir berichteten: https://s.rlp.de/rbDor).

Die Wohnung des 25-Jährigen in Unterfranken wurde vergangene Woche von

Einsatzkräften der bayerischen Polizei durchsucht. Dabei konnten unter anderem

beweiserhebliche Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem Raub stehen,

sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde anschließend nach Kaiserslautern gebracht und dem

Ermittlungsrichter vorgeführt. Er machte jedoch von seinem

Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Aufgrund der Beweislage und einer

bestehenden Fluchtgefahr wurde Haftbefehl erlassen und der 25-Jährige in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Mit Drogen hinterm Steuer erwischt

Mackenbach (ots) – In der Nacht zum Montag hat die Polizei einen Autofahrer in

der Waldstraße kontrolliert.

Bei der Überprüfung kurz nach 1 Uhr stellten die Beamten Marihuanageruch fest.

Außerdem zeigte der 19-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein

angebotener Urintest verlief positiv auf Cannabis.

Der junge Mann übergab den Einsatzkräften freiwillig das im Pkw mitgeführte

Marihuana. Die Polizei nahm den Beschuldigten mit zur Dienststelle. Dort wurde

ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die

Autoschlüssel an seine Lebensgefährtin übergeben.

Auf den 19-jährigen Autofahrer kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. |mhm

Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Ein 40-jähriger Randalierer zertrümmerte am Samstag gegen

21:15 Uhr Geschirr und Einrichtungsgegenstände in der Wohnung seiner Freundin in

der Feuerbachstraße. Danach verlagerte sich der Streit des Paares vor das

Anwesen auf offene Straße, wo der Beschuldigte schließlich durch mehrere

Einsatzkräfte angetroffen werden konnte. Auch gegenüber den Beamten verhielt

sich der Mann aggressiv und außerdem fortwährend beleidigend. Gegen das Anlegen

der Handfesseln und Verbringen zum Gefangenenkraftwagen setzte er sich

körperlich zur Wehr. Auf der Fahrt zur Dienststelle beschädigte der Beschuldigte

die Tür der von ihm im Gefangenenkraftwagen belegten Zelle. Der augenscheinlich

alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem

Polizeigewahrsam zugeführt. Sowohl er als auch die Einsatzkräfte blieben

körperlich unverletzt. Der Einsatz in der Feuerbachstraße wurde von zahlreichen

Schaulustigen interessiert verfolgt. |pvd

Nächtliche Suchmaßnahmen mittels Polizeihubschrauber

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit von 05:15 Uhr bis

05:45 Uhr war im Zusammenhang mit einer Vermisstensuche im Bezirk

Innenstadt/Kaiserberg ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Da der

Gesuchte durch den Einsatz des Hubschraubers schnell gefunden werden konnte, war

die Störung der Nachtruhe für die Anwohner im Suchgebiet nach kurzer Zeit

vorüber. |pvd

Mehrere PKW beschädigt/Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr wurden in der

Hermann-Gehlen-Straße mehrere PKW mit eingeklappten Seitenspiegeln festgestellt.

Laut einem Anrufer soll dort zuvor der Fahrer eines Elektrorollers beim

Vorbeifahren an verschiedene PKW getreten haben. Vom Verursacher fehlte jede

Spur, so dass die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 Zeugen und Geschädigte

bittet, sich unter der 0631 369-2250 zu melden. |pvd

Mehrere Versammlungen an unterschiedlichen Orten

Donnersbergkreis (ots) – Im Donnersbergkreis haben am Samstagnachmittag an

verschiedenen Örtlichkeiten mehrere angemeldete Demonstrationen stattgefunden.

Einerseits handelte es sich um Versammlungen der Partei „Die Rechte“,

andererseits um Kundgebungen des Arbeitskreises „Aktiv gegen Rechts im

Donnersbergkreis“.

Die Polizei war an allen drei Versammlungsorten in Rockenhausen,

Kirchheimbolanden und Eisenberg im Einsatz. Ziel des Einsatzes war, die

friedliche Durchführung zu gewährleisten und insbesondere Störungen gegnerischer

Teilnehmer der Kundgebungen zu verhindern.

Die Einsatzleitung lag beim Polizeipräsidium Westpfalz. Unterstützt wurden die

Einsatzkräfte durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik und das

Polizeipräsidium Mainz sowie Mitarbeiter der Kreisverwaltung des

Donnersbergkreises.

Der Einsatz verlief an allen drei Einsatzorten überwiegend friedlich. Es kam

lediglich zu gegenseitigen verbalen Provokationen und Beleidigungen zwischen den

Teilnehmern der unterschiedlichen Lager. Es musste 1 Platzverweis ausgesprochen

werden. Darüber hinaus gab es zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Verwenden

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. |cri

Wie gewonnen, so zerronnen

Kaiserslautern (ots) – Von einem ehrlichen Finder wurde bereits am 11.06.2020

bei der Polizei in der Gaustraße eine aufgefundene Geldbörse inklusive 290 Euro

Bargeld abgeliefert. Anhand enthaltener Passfotos und Zahlungskarten konnte

durch büromäßige Ermittlungen ein 24-jähriger Mann als rechtmäßiger Eigentümer

und mutmaßlicher Verlierer identifiziert werden. Die polizeilichen Ermittlungen

förderten jedoch auch einen aktuellen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen zu Tage,

so dass das enthaltene Bargeld nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

einbehalten und mit dem offenen Haftbefehl verrechnet wurde. Die Geldbörse mit

dem restlichen Inhalt und übrig gebliebenen 2 Cent wurde an das Fundbüro der

Stadtverwaltung weitergegeben. |pvd

Verkehrsunfälle mit Zweirädern

Kaiserslautern (ots) – Ein 10-jähriger Junge aus dem Stadtgebiet befuhr am

Freitagmittag mit seinem Rennrad die Eisenbahnstraße in Richtung

Karl-Marx-Straße, während eine 24-jährige Frau mit ihrem Pkw die Augustastraße

in Richtung Eisenbahnstraße befuhr und an der Kreuzung nach links in die

Eisenbahnstraße einbog. Beim Einbiegen übersah die Frau den von links kommenden,

bevorrechtigten Jungen und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der Junge

stürzte mit seinem Rennrad zu Boden und zog sich hierbei oberflächliche

Schürfwunden zu, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. An dem

Rennrad und an dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Ähnlich erging es etwa zur gleichen Zeit einem 52-jährigen Rollerfahrer. Dieser

befuhr mit seinem Motorroller den Benzinoring in Richtung Gersweilerweg, während

ein 55-jähriger Mann mit seinem PKW von der Ludwig-Wahlschmidt-Straße kommend in

den Gersweilerweg einbog und den Motorrollerfahrer dabei übersah. Trotz

Ausweichversuch kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich Prellungen zu, er wurde an der

Unfallstelle medizinisch versorgt. Sein Fahrzeug war unfallbedingt nicht mehr

fahrbereit. |pvd

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagabend befuhren ein 57-Jähriger und ein

18-Jähriger mit ihren PKW die Burgstraße aus entgegengesetzten Richtungen und

bogen zeitgleich in die Schneiderstraße ab, wo die beiden Fahrzeuge seitlich

miteinander kollidierten. Der 57-Jährige missachtete bei seinem Abbiegevorgang

das für ihn geltende Rotlicht der an der Einmündung vorhandenen

Lichtzeichenanlage. Nach kurzer Begutachtung der entstandenen Schäden entfernte

sich der 57-Jährige zunächst unerlaubt mit seinem PKW von der Unfallstelle,

während der Unfallaufnahme kam er wieder zurück. Ein von ihm freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem

57-jährigen Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Einen Führerschein führte der Beschuldigte nicht mit. Die Überprüfung durch die

Militärpolizei ergab, dass der Beschuldigte den PKW berechtigt führte, seinen

Führerschein von der ausstellenden Stelle jedoch noch nicht abgeholt hatte. Nach

den jüngsten Vorkommnissen wird es nun nicht zu einer Aushändigung des Dokuments

kommen. |pvd

Kontrolle im 70er-Bereich der B37

Kaiserslautern (ots) – Knapp drei Stunden lang hat die Polizei am

Donnerstagnachmittag auf der B37 in der 70er-Zone in Höhe der Einfahrt zum

Ruheforst die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen. Etwas mehr

als 1.000 Autos wurden dabei erfasst – davon 546 in Fahrtrichtung Hochspeyer und

478 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Die Bilanz: Unterm Strich wurden 150 Fahrer

erwischt, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit hielten – im Schnitt also

jeder Siebte.

Zwar kamen die meisten der erwischten Schnellfahrer mit einer kostenpflichtigen

Verwarnung davon (insgesamt 111), aber es wurden auch 39

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die im Anzeigenbereich lagen. Vor allem

in Fahrtrichtung Kaiserslautern wurde im Kontrollzeitraum verstärkt aufs Gas

getreten – hier gab es 25 Anzeigen.

In beide Fahrtrichtungen wurde jeweils ein Fahrer erwischt, der so deutlich über

dem Limit lag, dass ihm jetzt ein Fahrverbot blüht. In Fahrtrichtung Hochspeyer

lag der Negativrekord dieses Nachmittags bei 100 km/h, in Fahrtrichtung

Kaiserslautern sogar bei 135 km/h, also fast doppelt so viel wie erlaubt. |cri

Etliche Türen aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

in der Engelsgasse am Werk. Zwischen nachmittags 16.30 Uhr und dem nächsten

Morgen 8 Uhr hebelten die Unbekannten die Eingangstür zu einem kirchlichen

Gebäude auf und stiegen ein. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen; an

einigen scheiterten die Täter.

Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Die Höhe des

angerichteten Sachschadens ist ebenfalls noch unklar.

Hinweise auf verdächtige Personen, die im fraglichen Zeitraum in der Engelsgasse

gesehen wurden, nimmt die Kripo jederzeit gern unter der Nummer 0631 / 369 –

2620 entgegen. |cri

Einbruch am Gelterswoog

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag am

Gelterswoog in einen Gastronomiebetrieb eingedrungen. Am frühen Donnerstagmorgen

wurde festgestellt, dass nächtliche Besucher die Terrassentür aufgehebelt und

sich Zugang zum Speisesaal verschafft haben. Von dort aus wurden weitere Türen

aufgehebelt und die Räume durchsucht. Ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts

gestohlen. Zurück blieb dennoch der Sachschaden durch die beschädigten Türen.

Die genaue Höhe ist nicht bekannt.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 1 und 6 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen

ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |cri

Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Donnerstag im Stadtgebiet

zugeschlagen. In mindestens zwei Fällen waren sie erfolgreich.

Am Vormittag meldete ein 68-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, dass er zwischen

9.30 und 9.50 Uhr in der Pariser Straße bestohlen wurde. Er hatte seinen

Geldbeutel in einer Umhängetasche verstaut, die er über der Schulter trug.

Trotzdem merkte er nicht, dass sich jemand an der Tasche zu schaffen machte und

den Geldbeutel samt Bargeld und Führerschein herauszog. Hinweise auf mögliche

Täter konnte der 68-Jährige nicht geben; es war ihm niemand aufgefallen.

In etwa im gleichen Zeitraum wurde auch eine 70-jährige Frau aus dem Stadtgebiet

Opfer eines Taschendiebs. Auch sie war in der Pariser Straße unterwegs,

allerdings an anderer Stelle. Aber auch ihr wurde unbemerkt der Geldbeutel aus

dem Rucksack gestohlen, obwohl sie diesen nah am Körper trug. Zusammen mit dem

Portemonnaie verschwanden Bargeld, EC-Karte und diverse Kundenkarten. |cri