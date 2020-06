Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Fulda, Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen

Drogenring zerschlagen

Osthessen – Die Beschlagnahme von mehr als 26 kg Betäubungsmitteln, knapp 39.000,- EUR Bargeld, zwei scharfen Schusswaffen und vier für den Drogentransport präparierten Pkw ist das Ergebnis von mehr als 18 Monaten intensiver Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Fulda.

Das Netzwerk der Dealer erstreckte sich auch auf die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Erste Ermittlungsmaßnahmen in Osthessen begannen im Februar 2019. In der Folge kam es immer wieder zu einzelnen Einsatzmaßnahmen der Ermittler, bei denen jeweils mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sowie mehrere tausend Euro Bargeld und unterschiedliche Waffen beschlagnahmt wurden.

Der finale Zugriff erfolgte am vergangenen Samstag (13.06.) in einem Freiensteinauer Ortsteil (Vogelsbergkreis). Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen wurden in Hessen vier Objekte in Fulda und eine Wohnung in Wiesbaden durchsucht. Dabei stellten die Beamten in einem Versteck 2 Kilogramm Marihuana sowie 500 Gramm Amphetamin und im Wohnhaus eines Beschuldigten 1.000 EUR Bargeld sicher.

Auch in Bayern und Baden-Württemberg wurden in diesem Zusammenhang weitere Wohnungen durchsucht und vier Personen festgenommen. Gegen drei von ihnen ordnete das zuständige Gericht Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 26 Männer und drei Frauen im Alter von 20 bis 42 Jahren aus Hessen, Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg. Die hessischen Hauptbeschuldigten, ein 22-Jähriger aus Hünfeld und ein 29-Jähriger aus Fulda, befinden sich ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die sichergestellten Betäubungsmittel hätten im Straßenverkauf einen Erlös von mehr als 265.000,- EUR erzielen können.

Brand in Dixi-Toilette

Fulda – Eine Dixi-Toilette in der Straße „An St. Kathrin“ zündeten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (21.06.), gegen 0:40 Uhr, an und verursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Zudem warfen die unbekannten Täter mehrere Warnbaken auf die angrenzende Wiese. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Baucontainer aufgebrochen

Fulda – Zwischen Mittwochabend (17.06.) und Samstagabend (20.06.) brachen Unbekannte einen Baucontainer auf dem Gelände einer Sportanlage in der Flemmingstraße auf. Dabei entwendeten die Täter aus dem Inneren mehrere Fußbälle, zwei Minitore und eine Übungsleiter im Wert von rund 1.000 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Lauterbach – Bereits am Dienstag (16.06.), gegen 18:00 Uhr, parkte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Chevrolet Dodge Ram auf dem Marktplatz auf einem Parkplatz. Als er am Donnerstag (18.06.) gegen 11:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der vorderen Stoßstange im rechten Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Chevrolet gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Auffahrunfall – Sachschaden

Lauterbach – Am Freitag (19.06.), gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin mit ihren weißen Audi Q3 die Vogelsbergstraße. In Höhe der Hausnummer 40 musste sie mit ihrem Fahrzeug anhalten. Ein nachfolgender 48-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem weißen Sprinter der Marke Mercedes Benz leicht auf das Fahrzeugheck von dem Audi auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.600 Euro.

Pkw zerkratzt

Bebra – Am Donnerstag (18.06.) zwischen 12:00 Uhr und 19:40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A 3. Dieser wurde durch die Geschädigte auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße abgestellt. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die komplette Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Motorhaube eingedellt

Obersuhl – In der Nacht zu Freitag (19.06.), gegen 03:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Motorhaube eines schwarzen Audi A 3. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Eisenacher Straße abgestellt. Unbekannte stützten sich vermutlich auf die Haube und dellten diese dadurch ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

VW Golf zerkratzt

Bebra – In der Nacht von Freitag (19.06.) auf Samstag (20.06.) zerkratzten Unbekannte die Beifahrertür eines grauen VW Golf. Dieser war durch den Geschädigten im Bereich der Bismarckstraße abgestellt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Papiertonne angezündet

Bebra – Am Samstag (20.06.), gegen 19:00 Uhr, zündeten Unbekannte auf bisher nicht bekannte Art und Weise eine Papiertonne in der Straße „Im Bilder“ an. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Tonne wurde jedoch komplett zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hauswand beschädigt

Bad Hersfeld – Am Sonntag (21.06.), gegen 19:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung einer Hauswand in der Wallengasse. Unbekannte beschädigten die Hauswand auf bisher noch nicht bekannte Art und Weise. Hierdurch wurden zwei Naturschiefern beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Räuberische Erpressung

Bad Hersfeld – Am frühen Sonntagmorgen (21.06.), gegen 01:00 Uhr, ereignete sich eine räuberische Erpressung zum Nachteil eines 56-jährigen Mannes aus dem Landkreis Fulda. Dieser nahm eine ihm unbekannte männliche Person in seinem Fahrzeug mit. Im Bereich der Straße „Alter Kirchweg“ hielt das Opfer sein Fahrzeug an. Hier nahm der Täter den Autoschlüssel an sich und entfernte sich. Erst gegen Herausgabe der Geldbörse gab der Täter den Zündschlüssel dem Opfer zurück und flüchte im Anschluss über den angrenzenden Friedhof. Folgende Beschreibung konnte der Geschädigte angeben: Männlich, circa 180 cm groß, schlanke Figur, südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare sowie einen Dreitagebart. Zur Tatzeit war dieser komplett dunkel bekleidet und trug eine dunkle Schildmütze.

Radfahrer streift Fußgängerin und kollidiert mit Mauer

Hünfeld (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 17:45 Uhr in Hünfeld, An der Grotte, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einer Nordic Walker´in, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zwei Nordic Walkerinnen liefen auf der Straße An der Grotte in Richtung Hünfeld. Eine lief, außerhalb geschlossener Ortschaften, vorschriftsmäßig links und die andere rechts daneben. Von hinten näherte sich ein Rennradfahrer und wollte durch die vorhandenen Lücke rechts an den beiden Damen vorbeifahren. Da er an seinem Sportgerät keine Klingel führen muss, warnte er sein Nähern durch Zurufen. Hierdurch erschraken die Läuferinnen jedoch, schauten ruckartig nach hinten und wichen nach rechts aus. Der 48-jährige Radfahrer aus Hünfeld versuchte noch auszuweichen, streifte die 51-jährige Burghaunerin, welche hierdurch zu Fall kam. Infolge der Berührung wurde der Radler nach rechts gegen eine Sandsteinmauer gedrängt und streifte diese mit dem Vorderrad. Letztlich stieß er gegen ein hölzernes Schuppentor und kam zum Stillstand. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, musste sich aber im Krankenhaus untersuchen lassen. Die Läuferin wurde leicht verletzt und konnte nach Hause. Die zweite Läuferin blieb unverletzt. Am hochwertigen Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro und das Tor wurde minimal beschädigt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Rätsel um ausgebrannten PKW am Eichenzeller Türmchen gelöst!

Fulda (ots)

Fulda – Für Gesprächsstoff hatte das ausgebrannte Wrack eines Audi am Ausflugspunkt „Eichenzeller Türmchen“ im November 2018 gesorgt. Das Fahrzeug war in der Nacht vom 24. auf den 25. November in Flammen aufgegangen und am nächsten Morgen von einer Spaziergängerin entdeckt worden.

Die Ermittler der Fuldaer Kriminalpolizei konnten nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda gegen zwei erwachsene männliche Tatverdächtige – darunter der Fahrzeughalter – sowie einen Zeugen Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Fulda erwirken. Diese wurden am 17. Juni in den frühen Morgenstunden vollstreckt.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge, hatte der Fahrzeughalter die Inbrandsetzung seines Fahrzeuges bei seinem Bekannten in Auftrag gegeben, um die Versicherungssumme des seinerzeit reparaturbedürftigen, aber vollkaskoversicherten Fahrzeugs, zu erlangen.

Die Durchsuchung bei den beiden Beschuldigten sowie dem Zeugen und die anschließende Vernehmung derselben erbrachten weitere Beweise. Außerdem stellten die Ermittler eine geringe Menge Marihuana und eine betriebene Indoorplantage mit Marihuanapflanzen sicher.

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun wegen Versicherungsmissbrauchs, Betruges und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Lautertal (Vogelsberg) – Zwischen Mittwochnachmittag (17.06.) und Freitagmorgen (19.06.) zerkratzen Unbekannte einen schwarzen VW Golf. Das Auto war im Hof eines Wohnhauses abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.