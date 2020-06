Mutmaßlicher Handydieb festgenommen, Limburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 18.06.2020, 16.10 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag konnte eine Streife des Limburger Bahnhofpostens einen mutmaßlichen Handydieb in der Frankfurter Straße in Limburg festnehmen. Die Streife war zuvor von dem Besitzer des in Frankfurt entwendeten Mobiltelefons informierte worden, da er den Tatverdächtigen in einem dortigen Kiosk wiedererkannt hatte. Bei einer anschließenden Kontrolle des Tatverdächtigen, konnten die Beamten das entwendete Mobiltelefon bei dem 24-Jährigen auffinden und sicherstellen. Als der Mann für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeiposten gebracht werden sollte, beleidigte der 24-Jährige die Beamten mehrfach lautstark in dem Kiosk sowie auf dem Weg zum Streifenwagen, weshalb gegen den Mann zur Anzeige wegen Diebstahls noch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurde.

Einbrecher erbeuten Getränke und Bargeld, Limburg, Graupfortstraße, Sonntag, 21.06.2020, 21.00 Uhr bis Montag, 22.06.2020, 07.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag haben Einbrecher in der Graupfortstraße in Limburg zugeschlagen. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Pizzaservice im Erdgeschoß eines Wohn- und Geschäftshauses und durchsuchten den Verkaufsraum nach Wertgegenständen. Von dort nahmen die Täter dann mehrere Getränkedosen sowie rund 70 Euro Bargeld an sich und ergriffen unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher scheitern, Limburg-Linter, In den Aspen, Freitag, 19.06.2020, 19.00 Uhr bis Samstag, 20.06.2020, 10.00 Uhr

(si)Von Freitag auf Samstag sind Einbrecher „In den Aspen“ in Linter gescheitert. Die Unbekannten versuchten gewaltsam die Tür eines dortigen Vereinsheims aufzubrechen und ergriffen die Flucht, ohne das Gebäude betreten zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Bagger entwendet, Weilburg, Löhnberger Weg, Freitag, 19.06.2020, 00.15 Uhr bis 21.00 Uhr

(si)Im Laufe des Freitages haben Unbekannte im Bereich eines Baustoffhandels im Löhnberger Weg in Weilburg einen Bagger samt Fahrzeuganhänger entwendet. Am Freitagabend konnte der Anhänger sowie der darauf stehendem grau-orangenen Bagger der Marke Kubota dann in der Hauptstraße in Mengerskirchen aufgefunden werden. Unbekannte hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Firmenaufkleber entfernt und den Anhänger mit einem Schloss versehen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Kater gestohlen, Limburg-Offheim, Staffeler Weg, Freitag, 19.06.2020, 19.30 Uhr

(si)Am Freitagabend hat ein Katzenbesitzer bei der Limburger Polizei angezeigt, dass eine bisher unbekannte Frau seinen Kater gestohlen hat. Zeugen sollen am Freitag gegen 19.30 Uhr beobachtet haben, wie sich eine korpulente Frau das Tier griff und zu einem älteren blauen Opel mit Limburger Kennzeichen brachte. In dem Fahrzeug sollen ein Junge und ein Mädchen im Alter von etwa 14 Jahren gesessen haben. Laut den Angaben des Geschädigten habe die unbekannte Frau bereits vor drei bis vier Wochen versucht, das Tier an sich zu nehmen. Der Kater ist 13 Jahre alt, hat ein grau-schwarz meliertes Fell, humpelt hinten rechts und hat eine Tätowierung an einem Ohr. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Vandalen wüten in Aumenau Villmar-Aumenau, Leistenbachstraße, Samstag, 20.06.2020, 13.00 Uhr bis Sonntag, 21.06.2020, 10.30 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Sonntag haben Unbekannte im Bereich des Aumenauer Bahnhofes gewütet. Die Vandalen beschädigten unter anderem die Fensterscheibe eines dortigen Cafés sowie den Klappfensterladen einer dortigen Holzhütte, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Kirchstraße 5 Tatzeit: Samstag, den 20.06.20 zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr

Ein am Straßenrand geparkter silber/blauer Ford Focus wurde durch einen anderen Fahrzeugführer an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber sollen sich bitte bei der Polizei in Limburg unter 06431 / 9140-0 melden.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Geldbörse und Jacke entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Frankfurter Straße 10 – Cityparkhaus Tatzeit: Samstag, 20.06.20 zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr

Unbekannte schlugen eine Scheibe an einem blauen Renault Clio ein. Es wurde eine Jacke und eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweispapieren und Geldkarten entwendet.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 / 9140-0 melden.

Verkehrsunfallflucht in Hadamar-

Zwischen Donnerstagmittag und dem gestrigen Freitagabend kam es Am Elbbachufer in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ausparken einen schwarzen Mercedes, welcher dort parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter 06431/9140-0 zu melden.

55-jährige in Limburg von Hund gebissen-

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, führte ein Ehepaar ihren Hund in der Lindenholzhausener Stiegelstraße aus. Hier begegneten sie einem Mann und einer Frau, welche ebenfalls ihre Hunde ausführten. Es handelte sich hierbei um eine Dogge und einen weiteren großen braunen Hund. Als diese den kleinen Mischlingshund des Ehepaars erblickten, rissen die großen Hunde sich los und stürzten auf den kleineren Hund. Die 55-jährige Frau konnte ihren Hund noch rechtzeitig auf den Arm nehmen, wurde aber von einem der herannahenden Hunde in den Unterarm gebissen und verletzt. Auf den Vorfall angesprochen, verließen die unbekannten Hundehalter die Örtlichkeit, ohne ihre Personalien anzugeben.

Unfall in Selters mit 2 Schwerverletzten-

Am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, kam es in Niederselters zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 24-jährige aus Hadamar fuhr mit ihrem Kia von der Straße Am Schwimmbad auf die B 8, ohne vermutlich auf den dortigen Verkehr zu achten. Ein 18-jähriger aus Bad Camberg, welcher die B 8 von Limburg nach Bad Camberg befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Kia. Die Fahrerin des Kia und ein Mitfahrer des 18-jährigen Audi-Fahrers mussten schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Fahrer des Audi und ein weiterer Mitfahrer wurden leichtverletzt, wobei der Fahrer des Audi in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro.

Unfallflucht am Samstagmorgen in Hadamar-

Am Samstag, gegen 03.00 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Dornburg die B 54 aus Richtung Elbtal kommend. Kurz vor dem Ortseingang Oberzeuzheim kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber später von der Polizei, in der Nähe des Unfallortes, angetroffen werden. Er hatte keinen Führerschein und muss jetzt mit entsprechenden Strafverfahren rechnen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.