Widerstand geleistet, Hofheim, Kelkheim, 19.06.2020 und 21.06.2020

(ho)Zwei Männer haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes gegen polizeiliche Maßnahmen Widerstand geleitstet. Am späten Freitagabend wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Hattersheimer Straße in Hofheim ein alkoholisierter 35-jähriger Autofahrer festgestellt. Als der Mann mit zur Blutentnahme zum Revier kommen sollte, weigerte er sich und widersetzte sich der anschließenden Festnahme mit Gewalt. Nur mit Zwangsmaßnahmen konnte der Mann mit zur Dienststelle genommen werden. Ihn erwartet neben der Trunkenheitsfahrt nun noch eine weitere Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei einer weiteren Auseinandersetzung mit der Polizei sind am späten Sonntagabend drei Beamte der Kelkheimer Polizei leicht verletzt worden. Die Beamten waren zuvor gegen 23.30 Uhr zu einem Familienstreit gerufen worden. Nachdem der Sachverhalt geklärt schien und die betroffenen Frau in der Sache die Wohnung bereits verlassen hatte, kam es auf der Straße zu verbalen Auseinandersetzung mit dem betroffenen 41-jährigen Mann. Nachdem dieser sich weigerte einem Platzverweis nachzukommen eskalierte die Situation und es kam zum Einsatz von Zwangsmaßnahmen. Auch dieser Sachverhalt endete mit der Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Mann.

Taxifahrer angegriffen, Kelkheim, Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, 20.06.2020, gg. 00.30 Uhr

(ho)Ein 30-jähriger Taxifahrer ist in der Nacht zum Samstag in Ruppertshain von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray angegriffen worden. Der Geschädigte hatte zuvor drei Personen transportiert mit denen es zu Meinungsverschiedenheiten kam. Beim Aussteigen sprühte einer der Fahrgäste dem Geschädigten das Reizgas ins Gesicht und flüchtete. Der Täter wurde als ca. 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren, bekleidet mit einem weißen T-Shirt sowie einer schwarzen Hose und südländischem Aussehen beschrieben. Einer seiner Begleiter habe eine schwarze Hautfarbe. Hinweisgeber werden gebeten, die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 zu informieren.

Automat aufgebrochen, Hochheim, Königsberger Ring, 22.06.2020, gg. 00.00 Uhr

(ho)Ein unbekannter Mann hat in der vergangenen Nacht einen Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in Hochheim aufgebrochen. Bei der Tat wurde der Einbrecher von einem Zeugen gestört und flüchtete daraufhin in Richtung Marzelstraße. Dort wartete in einem Renault Megane eine zweite Person und die beiden fuhren davon. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest und an dem Automaten entstand Sachschaden. Der Flüchtige wurde von dem Zeugen als ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit dunklen Haaren, dunkler Kleidung und einem südländischen Aussehen beschrieben. Weitere Hinweisgeber melden sich bitte bei der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

Fahrradfahrerin verletzt, Bad Soden, Gartenstraße, 21.06.2020, gg. 11.00 Uhr

(ho)Eine 47-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonntagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Rad in der Gartenstraße unterwegs und wollte an einer Einmündung in die Königsteiner Straße abbiegen. Dort stieß sie mit dem Opel eines 79-jährigen Mannes zusammen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Die Frau wurde nach dem Unfall mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Diebstahl von Erdbeeren, Kriftel, Elisabethenstraße, 20.06.2020, 22:00 Uhr

Am Samstagabend begaben sich vier Personen nach Kriftel zur Elisabethenstraße und betraten ein Erdbeerfeld. Dort pflückten die Täter mehrere Kilogramm Erdbeeren. Anschließend verließen die Personen das Erdbeerfeld ohne dafür zu bezahlen. Die Personen konnten identifiziert und festgenommen werden. Gegen die Personen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht, Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, 20.06.2020, Zeitraum 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

Am Samstagvormittag kam es in der Zeilsheimer Straße in Hofheim am Taunus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug in der Zeilsheimer Straße in Hofheim am Taunus. Hierbei entstand Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Anschließend flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Fahrraddiebstahl, Eschborn, Dörnweg, 18.06.2020, 16:45 Uhr

Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es zu einem versuchten Fahrraddiebstahl in Eschborn im Dörnweg. Vier Jugendliche Täter betraten die offen stehende Garage und versuchten ein dort befindliches Fahrrad zu entwenden. Der Besitzer der Garage bemerkt die Täter bei der Tatausführung. Daraufhin flüchten die Täter, ohne etwas zu entwenden.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

männliche Täter

zwischen 10 und 15 Jahren

160 – 170 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

Sportbekleidung

ein Täter trug eine rote Jacke

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug beschädigt, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, 20.06.2020, Zeitraum 16:50 Uhr bis 17:20 Uhr

Am Samstagnachmittag zerkratzte ein unbekannter Täter ein geparktes Fahrzeug auf dem LIDL-Parkplatz in Flörsheim am Main in der Wickerer Straße. Hierbei entstand ein länglicher Kratzer auf der Fahrerseite. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Flörsheim am Main unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkws, Flörsheim, Wilhelm-Dienst-Straße, im Zeitraum vom 15.06.2020 bis 19.06.2020

Im Verlauf der letzten Woche wurden, durch unbekannte Täter, in Flörsheim, in der Wilhelm-Dienst-Straße, insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt. Die Pkw wurden auf der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Bei einem Pkw war die gesamte Beifahrerseite betroffen.

Aufgrund der gleich aussehenden Kratzer und der zusammenliegenden Tatorte wird davon ausgegangen, dass es sich um dieselben unbekannten Täter handelt.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 5000.- Euro. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 in Verbindung zu setzen.