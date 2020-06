Konflikt im Straßenverkehr eskaliert

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am Sonntagnachmittag 21.06.2020 kam es in der Breite Straße zu einem Konflikt zwischen einem 45-jährigen und einem 23-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen. Beide wollten eine Engstelle durchfahren, konnten sich aber nicht einigen, wer zuerst fahren darf.

Die Situation eskalierte und der 45-Jährige beleidigte den andere Autofahrer.

Dann drückte der 45-Jährige sich mit seinem Auto durch die Engstelle und streifte das Auto des

23-Jährigen. Der 45-Jährige entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt ca. 250 EUR.

Rollerdiebstahl scheitert

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Sonntagmorgen (21.06.2020) ein Kleinkraftrad im Bereich der Rheinstraße zu stehlen. Der/die Täter versuchte/n den Roller kurzzuschließen.

Das Vorhaben misslang jedoch. Durch das Vorhaben wurde der Roller beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Autodiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstagabend, 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen, 09:30 Uhr wurde ein weißer 1er BMW in der Seydlitzstraße entwendet.

Wer hat in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wohnhausbrand

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 21.06.2020 gegen 14:30 Uhr brannte es in einem Wohnhaus auf der Parkinsel. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein elektrisches Gerät die Ursache für den Brand gewesen sein. An dem Haus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 40.000 EUR.

Das Haus ist derzeit noch nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.