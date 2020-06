Lohfelden (ots) – Folgemeldung 22.06.2020 – Nachdem sich ein zunächst unbekannter Mann am vergangenen Mittwoch 17.06.2020) in Lohfelden an 2 verschiedenen Orten vor mehreren 9 bis 10-jährigen Jungen entblößt hatte, konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen.

Aufgrund der beiden Fälle waren fortlaufende Fahndungsmaßnahmen in Lohfelden eingeleitet und die polizeiliche Präsenz in dem Ort deutlich erhöht worden.

Zudem gingen nach der Presseveröffentlichung mehrere unterschiedliche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei ein, denen die Kripo intensiv nachgeht.

Die fortgesetzte Fahndung führte schließlich dazu, dass eine Streife des Polizeireviers Ost unweit der letzten Tatorte in Lohfelden am Samstagabend 20.06.2020 gegen 17:20 Uhr auf einen Mann aufmerksam wurde, auf den die Täterbeschreibung zutraf.

Bei der Überprüfung des 34-Jährigen aus Lohfelden ergaben sich weitere Verdachtsmomente dafür, dass er mit den beiden Sexualdelikten in Verbindung stehen könnte.

Die Streife nahm den 34-Jährigen vorläufig fest und brachte ihn zur Dienststelle.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, dessen Identität nun fest steht, dauern an und werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.

Erstmeldung

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen