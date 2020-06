Lindenberg: Waldspielplatz ab 22.06.2020 gesperrt

Lindenberg – Der Waldspielplatz in Lindenberg ist ab Montag, 22.06.2020, ab 0 Uhr bis auf Weiteres gesperrt. Darauf weist Ortsbürgermeister Reiner Koch in einer Pressemitteilung hin.

„Nachdem es in den letzten Wochen zu immer größerem Besucheraufkommen und in der Folge zu ständigen Verstößen gegen die geltenden Corona-Vorschriften kam, habe ich mich nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde schweren Herzens entschlossen, den Waldspielplatz bis auf Weiteres für Besucher zu sperren.“, so Rainer Koch.

Große Gruppen und Grillparty

Neben Gruppen von 20 Personen, die gemeinsam auf dem Spielplatz waren, wurde am Sonntag, 21.06.2020 durch das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung eine Grillparty von Erwachsenen ohne Kinder festgestellt. „Der Waldspielplatz ist kein Grillplatz. Dort ist Grillen, Rauchen und offenes Feuer verboten.“

Schließung die Folge

Ortsbürgermeister Koch betont, dass er keine andere Möglichkeit sieht, als den Spielplatz zu sperren. „Die Leidtragenden sind unsere Kinder, die durch die Unvernunft einiger Erwachsener einer wunderschönen Spielmöglichkeit beraubt werden.

Die Sperrung wird vom Ordnungsamt überwacht, so der Ortsbürgermeister. Allerdings befindet sich am Spielplatz kein Hinweis, dass der Spielplatz gesperrt ist. Nach Angaben des Ordnungsamts der VG Lambrecht werden die Beschilderungen und Hinweise vor Ort eingerichtet.

Gesundheit steht im Vordergrund

Die Gemeinde und die Verbandsgemeinde sind verpflichtet, die Corona-Bekämpfungsverordnung zu überwachen und Verstöße zu ahnden.

In den kommenden Tagen sollen seitens der Orts- und Verbandsgemeinde Gespräche geführt werden, um eine Lösung des Problems zu finden. „Der Spielplatz soll ein Spielplatz bleiben und von unberechtigten Personen nicht zweckentfremdet werden.“ Das Ordnungsamt hat Kontrollen angekündigt.