Kassel-Niederzwehren (ots) – Am Freitagabend 19.06.2020 eskalierte in einer Straßenbahn in Kassel-Niederzwehren ein Streit. Ein alkoholisierter 60-Jähriger war gegen 20:45 Uhr mit drei 13, 16 und 17 Jahre alten Jungen aneinandergeraten. Die drei hatten ihre mitgeführten Mund-Nasen-Bedeckungen nicht aufgesetzt.

Im Zuge des Streitgesprächs soll der 60-Jährige dann eine Schreckschusswaffe aus seiner Tasche hervorgeholt und damit auf den 13-Jährigen gezielt haben. Einem an der Auseinandersetzung nicht beteiligten 33-jährigen Fahrgast gelang es jedoch, den 60-Jährigen zu überwältigen und ihm dabei

die Waffe abzunehmen.

An der Haltestelle “Brüder-Grimm-Straße” konnte der Zeuge den 60-Jährigen an die hinzueilenden Polizeibeamten übergeben. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West brachte den Festgenommenen anschließend zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,9 Promille.

Die Schreckschusswaffe stellten die Beamten sicher.

Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

