Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Eine Funkstreife des 6. Polizeirevieres wollte am Sonntag 21.06.2020 gegen 15:50 Uhr einen Mofafahrer an der Ecke Rothschildallee/Rohrbachstraße einer Kontrolle unterziehen, da das benutze Mofa als gestohlen gemeldet war. Der Mofafahrer entzog sich jedoch zusammen mit seinem Sozius der beabsichtigten Kontrolle und fuhr in Richtung Günthersburgpark davon.

In den Seitenstraßen hatte die Funkstreifenbesatzung das Mofa aus den Augen verloren.

Als sie mit ihrem Streifenwagen in die Comeniusstraße fuhren, konnten sie den flüchtigen Mofafahrer

in Höhe der Orangerie ausmachen.

Im Park fuhr der Beschuldigte über Wiesen und Wege und übersah dabei in Höhe des Spiel-/Basketballplatzes einen 67-jährigen Fußgänger.

Diesen fuhr er um und setzte seine Fahrt in Richtung der Hartmann-Ibach-Straße fort. Der 67-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

An der Ecke zur Gellertstraße stellte der Fahrer das Mofa ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Sein 18-jähriger Sozius konnte festgenommen werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen