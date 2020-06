Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Über Notruf wurde der Polizei am Sonntag 21.06.2020 gegen 20:25 Uhr, eine durch einen Messerstich verletzte Person im Bereich der U-Bahnstation Hügelstraße gemeldet. Der Verletzte war beim Eintreffen der Polizei kurzzeitig nicht mehr bei Bewusstsein und wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht. Angreifer sollen ein Mann und eine Frau mit dunklem Teint gewesen sein, wobei die Frau schulterlange Dreadlocks oder Rastalocken hatte.

Der verletzte 52-jährige Frankfurter war am Sonntag gegen 14 Uhr in der Innenstadt unterwegs.

Dort bemerkte er einen Streit zwischen einem Paar, den er zu schlichten versuchte.

Dies mündete jedoch in einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 52-Jährige von dem unbekannten Mann einen Messerstich in den Oberschenkel erhielt.

Als Tatort nannte der Verletzte zunächst die Konstablerwache, dann die Hauptwache und schließlich eine U-Bahn zwischen Hauptwache und Heddernheim. Eine genauere Eingrenzung war durch die körperliche Verfassung des Verletzten nicht möglich.

Täterbeschreibung:

Der Angreifer soll etwa 35 Jahre alt und von normaler Figur sein.

Dunkler Teint, bekleidet mit einem schwarzen Hemd oder T-Shirt mit drei blauen Streifen.

Dunkler Teint, bekleidet mit einem Kleid oder Gewand.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

