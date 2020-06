Täter flüchtet nach Körperverletzung

Bebra (ots) – Am Freitag 19.06.2020 um 20:29 Uhr, kam es in Bebra in der Straße Im Göttinger Bogen zu einer Körperverletzung. Nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten inkl. diverser Beleidigungen wurde ein 36-jähriger Mann aus Bebra mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wobei zwei Schneidezähne des Geschädigten abbrachen.

Der Täter entkam anschließend unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Rotenburg unter 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

“Straftatenserie” durch 31-jährigen Rotenburger

Rotenburg (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen “sammelte” ein 31-jähriger Mann aus Rotenburg am Samstagabend 20.06.2020 gegen 21:17 Uhr, in Rotenburg-Schwarzenhasel. Zunächst nahm er nach einer Feier in Schwarzenhasel seiner Verlobten gewaltsam deren Pkw-Schlüssel ab. Anschließend setzte er sich alkoholisiert ans Steuer ihres Pkw und fuhr los.

Einer Kontrolle durch eine zwischenzeitlich verständigte Streife der Polizeistation Rotenburg versuchte sich der 31-Jährige dann mittels Flucht zu entziehen, wobei er unter anderem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet raste. Schließlich konnte er gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei widersetzte sich der Mann gegen die einschreitenden Beamten, trat nach ihnen und traf dabei einen Beamten in den Magen.

Der Mann konnte überwältigt und bei der Polizeistation Rotenburg eine Blutentnahme durchgeführt werden. Den 31-jährigen Rotenburger erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugter Benutzung des Pkw, Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie häuslicher Gewalt gegen seine Verlobte.

Landung eines Segelfliegers

Petersberg (ots) – Am Sonntag 21.06.2020 kam es um 19:55 Uhr auf einem Maisfeld neben der Bundesstraße 458, Höhe Böckels, zu einer unplanmäßigen Landung eines Segelfliegers. Aufgrund ungünstiger thermischer Verhältnisse war der Pilot gezwungen seinen Segler zu landen.

Bei dem nicht alltäglichen Manöver entstand weder Personen- noch Sachschaden am Segler. Bezüglich des Ernteausfalls wurden die Personalien zwischen dem Landwirt und dem Piloten ausgetauscht.

Zusammenstoß mit Rehbock

Bebra (ots) – Am 20.06.2020 um 24 Uhr fuhr ein 24-jähriger Rotenburger mit seinem Pkw von Lüdersdorf in Richtung Dickenrück, als kurz hinter dem Hof Dachsfeld ein Rehbock von links nach rechts über die Straße wechselte und vom Fahrzeug erfasst wurde. Der Rehbock wurde getötet.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Motorradfahrer auf der A 5 verunglückt

Alsfeld (ots) – Am Sonntagnachmittag 21.06.2020 gegen 13.40 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Saarpfalz-Kreis (Saarland) mit seinem Motorrad die A 5, zwischen den AS Homberg (Ohm) und AS Alsfeld (West). Im Bereich der Gemarkung Gemünden (Felda) befuhr er den linken von zwei Fahrstreifen, geriet vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach links und touchierte die dort befindliche Betonschutzwand.

Der Motorradfahrer wurde in die Luft geschleudert und blieb im Bereich des Mittelstreifens, zwischen den Betonschutzwänden, liegen. Das Fahrzeug bewegte sich alleine noch etwa einen Kilometer weiter. Erste Meldungen, wonach der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, bestätigten sich nicht.

Nach einer kurzen Absuche durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte sowie der Polizei konnte der 59-Jährigen aufgefunden werden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen ins Klinikum Gießen verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Sowohl auf der Richtungsfahrbahn Nord als auch auf der Richtungsfahrbahn Süd mussten jeweils beide Fahrstreifen während der Maßnahmen gesperrt werden, der Verkehr lief über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Vor Ort waren ein Notarzt, eine Rettungswagenbesatzung, die Freiwilligen Feuerwehren aus Homberg (Ohm) und Mücke-Nieder-Ohmen sowie Kräfte der Polizeistation Alsfeld und der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld eingesetzt.

Unfall unter Alkoholeinfluss löst weitere Straftaten aus

Nentershausen (ots) – Am Samstagabend 20.06.2020 gegen 21:38 Uhr, kam es in Nentershausen in der Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein PKW gegen einen Gartenzaun prallte, bei dem der Pkw-Fahrer jedoch unter Alkoholeinfluss stand. Durch den Hauseigentümer wurde die Polizei verständigt. Dies gefiel dem ebenfalls alkoholisierten Beifahrer des Unfallwagens nicht, so dass er eine Bierflasche nach dem Geschädigten warf, diesen glücklicherweise jedoch verfehlte.

Der Geschädigte wurde zusätzlich noch bedroht.

Gegen den 55-jährigen Beifahrer aus Nentershausen, wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Bei dem 51-jährigen Unfallfahrer ebenfalls aus Nentershausen wurde eine Blutentnahme angeordnet,

da dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Sachschaden des Unfalls wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer – Erstmeldung

Alsfeld (ots) – Am Samstag 20.06.2020 gegen 11:50 Uhr, befuhren zwei Fahrradfahrer die Landgraf-Hermann-Straße von der Rodenbergstraße kommend in Richtung des Amtsgerichts.

Ein entgegenkommender PKW-Fahrer wollte an der Kreuzung Im Grund in die Schwabenröder Straße abbiegen und touchierte hierbei einen der Radfahrer.

Dieser stürzte und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber “Christoph” in ein Unfallkrankenhaus gebracht werden musste.

Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld

Am Samstag, 20.06.2020 im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr wurde auf dem Marktplatz oder auf dem Lidl-Parkplatz in der Friedloser Straße ein geparkter PKW BMW Z4, Farbe rot, vermutlich durch einen anderer PKW beim Ein-oder Ausparken beschädigte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeistation oder über die

Online-Wache der hessischen Polizei.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Bad Hersfeld

Beim Ausparken im Bereich der Straße “Neustadt” beschädigte eine 32-Jährige PKW-Fahrerin aus Homberg /Efze am Samstag, 20.06.2020, 16:36 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW.

An diesem entstand ein Sachsachaden von 1.300 Euro.

Altpapiertonne brennt ab – Zeugenaufruf

Bebra (ots) – Am Samstagabend 20.06.2020 gegen 18:55 Uhr, kam es in Bebra in der Straße Im Bilder auf Höhe der Hausnummer 14 zu einem Brand einer blauen Altpapiertonne. Diese war zum Großteil mit Altpapier gefüllt. Die Tonne brannte vollständig ab.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bebra gelöscht. Hinweise auf einen möglichen Verursacher erbittet die Polizei Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Rotenburg (ots) – Im Zeitraum von Freitag 19.06.2020, 18:00 Uhr bis Samstag 20.06.2020, 19:35 Uhr wurde in Rotenburg an der Fulda in der Mündershäuser Straße 38 ein silberfarbenes Damenfahrrad der Marke Gudereit im Wert von etwa 250 EUR aus einem unverschlossenen Holzschuppen entwendet.

Das Fahrrad war mit einem Bügelschloss gesichert.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rotenburg, 06623/937-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Dipperz (ots) – Am Donnerstag 18.06.2020 kam es gegen 14.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die B458 aus Richtung Friesenhausen kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Auf Höhe der Abfahrt Dipperz-Ost setze der Fahrzeugführer, trotz Gegenverkehr, zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an.

Zunächst überholte er einen Pkw, anschließend einen Linienbus, mit dem er seitlich kollidierte, da ihm im Gegenverkehr ein 27-jähriger aus Poppenhausen mit seinem BMW entgegenkam. Der 27-jährige musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er ins Schlingern, konnte den BMW aber wieder abfangen und kam kurze Zeit später im Straßengraben zum Stehen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen hellen, silberfarbenen bzw. hellblauen Pkw-Kombi, der Marke BMW oder Mercedes gehandelt haben. Das Fahrzeug ist mit einem FD-Kennzeichen sowie der Zahlenkombination 8888 versehen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand an dem Linienbus sowie dem BMW ein Sachschaden von insgesamt 2.100 EUR. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

Mehrfach Überschlagen

Niederaula (ots) – Im Ortsteil Niederjossa wollte am Freitagnachmittag 19.06.2020 gegen 14:45 Uhr ein 25-jähriger Mann der erst seit kurzer Zeit in Niederjossa wohnt, auf ein Grundstück in der Jossastraße abbiegen. Da die Mercedes A-Klasse jedoch hierfür deutlich zu schnell war und der Fahrer deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte, kollidierte das Auto mit einem Stein.

Dieser wiederum wirkte wie eine Rampe und beförderte das Fahrzeug in die Luft, wo es sich mehrfach überschlug und dann unsanft auf dem Dach landete.

Hierbei wurde der Beifahrer verletzt und kurzzeitig eingeklemmt. Der Fahrer konnte, ebenfalls leicht verletzt, seinen Wagen verlassen. An diesem wiederum waren zum Erstaunen der später eintreffenden Polizeibeamten nur entwertete Kennzeichenschilder angebracht, die auch nie zu diesem Auto gehört hatten. Der Mercedes an sich war weder zugelassen noch versichert. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten jedoch nicht wegnehmen, da er nie einen besessen hatte. Gegen den Fahrer wird nun wegen zahlreicher Straftaten ermittelt.

Riskantes Überholmanöver

L 3171 (ots) – Am Freitag 19.06.2020, gg. 14:50 Uhr, befuhren ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus dem Wartburgkreis und eine 19jährige aus Fulda in ihrem BMW die L 3171 von Hünfeld-Roßbach kommend in Rtg. Eiterfeld-Betzenrod. Vor einer Rechtskurve setzte die Fuldaerin zum Überholen an.

Ausgangs der Kurve kam ihr ein weißer BMW entgegen. Sie wich nach rechts aus und streifte dabei mit ihrer Beifahrerseite die vordere linke Ecke des Führerhauses des LKW. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich auch der BMW-Fahrer nach rechts aus. Dort befand sich glücklicherweise eine befestigte Fläche, so dass er seinen PKW sicher lenken konnte.

Bei dem Zusammenprall zwischen LKW und PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.500 EUR.

Die junge Dame aus Fulda erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Der geschädigte BMW-Fahrer hielt kurz an und verständigte sich mit Zeugen des Unfalles, ließ

aber keine Personalien zurück. Dieser etwa 55 bis 60-jährige Herr wird nun gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der 06652/ 9658-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen