Schussabgabe nach Streitigkeiten

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag 20.06.2020 gegen 17.00 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Bereich S 3 in deren Folge ein Schuss abgegeben wurde. Eine Person wurde hierbei am Arm verletzt. Die Umstände sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat unter Einbeziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Dieb entwendet 83-Jähriger die Tasche und kann entkommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwochabend 17.06.2020 entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter einer 82-jährigen Frau aus Mannheim eine rot/schwarze Stofftasche mit der Aufschrift “Mannheim Original”.

Die Frau befand sich gegen 19:20 Uhr beim Quadrat R 5 neben der Ausfahrt eines Baumarktes, als der Mann blitzschnell die Tasche an sich nahm und flüchtete. Der Mann wurde noch kurzzeitig von einer jungen Frau mit dem Fahrrad und einem weiteren Zeugen verfolgt, konnte aber letztlich entkommen. In der Handtasche befand sich der Geldbeutel der Frau mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie ihren Ausweisdokumenten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einem Hut oder einer Mütze.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun die Fahrradfahrerin sowie mögliche weitere

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Diese werden unter der Rufnummer 0621/1258-0 entgegengenommen.

Werkzeugkasten aus Fahrzeug entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Bislang unbekannte Täter schlugen die vordere rechte Seitenscheibe eines Mazdas ein, der am Paul-Martin-Ufer in Höhe des Anwesens 5a geparkt war, und entwendeten einen Werkzeugkasten und ein elektronisches Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto in der Nacht zum Samstag gegen 02 Uhr dort abgestellt und wurde am Samstagmorgen gegen 07 Uhr auf den Schaden aufmerksam. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben oder Angaben zum Tathergang machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 0621/174-3301 an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Null-Toleranz gegenüber PS-Protzen und Auto-Posern

Mannheim (ots) – Mit einem besonderen Augenmerk auf sogenannte “Poser” führte die Verkehrspolizei Mannheim am Freitagnachmittag 19.06.2020 im Stadtgebiet Mannheim wieder Verkehrskontrollen durch. Die Beamten überprüften insgesamt 16 Fahrzeuge, die insbesondere wegen unnötigen Lärms aufgefallen waren.

Bei fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis wegen der vorgenommenen technischen Veränderungen an der Auspuffanlage und an der Lichttechnik erloschen. Drei Mängelberichte wurden erstellt, zwei Fahrer wurden verwarnt. Ein Fahrzeug befand sich aufgrund der Umbauten am Fahrwerk in einem verkehrsunsicheren Zustand. Es wurde aus dem Verkehr gezogen und vorläufig sichergestellt.

Der Fahrer musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind weitere Kontrollen

zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr in Planung.