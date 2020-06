Autoscheibe mit Gullydeckel eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Samstagmorgen 20.06.2020 um 08.45 Uhr stellte eine 41-jährige Heidelbergerin fest, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrertüre an ihrem Audi A4 Avant mit einem Gullydeckel eingeschlagen hatten. Sie hatte ihr Fahrzeug am Freitagabend 19.06.2020 gegen 17.30 Uhr in der Voßstraße in Höhe des Anwesens Nr. 7 am Fahrbahnrand geparkt. Der Gullydeckel lag noch auf dem Beifahrersitz.

Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Die Frau bewahrte keine wertvollen Gegenstände in ihrem Wagen auf. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wer Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 in Verbindung.

Pakete aus Zustellfahrzeug entwendet – hoher Schaden – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Bereits am 05.05.2020 ereignete sich zwischen 10:45 Uhr und 11 Uhr am Beginn der Hauptstraße ein Diebstahl von Paketen aus einem Paketzustellfahrzeug, während das Fahrzeug nicht besetzt war. Der Fall wurde nach Anzeige des Geschädigten polizeilich aufgenommen. Wie erst jetzt durch die weiteren Ermittlungen bekannt geworden ist, beläuft sich der Diebstahlschaden der in den Paketen befindlichen Waren auf fast 20.000 Euro.

Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Zeugen, die zum relevanten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese Hinweise können unter der Rufnummer 06221/99-1700 abgegeben werden.

Sachbeschädigung im Parkhaus – Autos zerkratzt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Eine bislang unbekannte Person zerkratzte am Freitag im Zeitraum von 08.00 bis 14.40 Uhr im Parkhaus der Stadtbücherei in der Poststraße mit einem vermutlich spitzen Gegenstand die Fahrertüre eines schwarzen BMW X4. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/99-1700 entgegen.

Rücksichtloser Autofahrer gefährdet Frau und 5-jährigen Sohn

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Freitagabend 19.06.2020 gegen 20 Uhr gefährdete der Fahrer eines grauen 4er-BMW Coupé durch seine rücksichtslose Fahrweise auf der Uferstraße eine Mutter und ihren 5-jährigen Sohn. Sie wollten den Fußgängerüberweg am Treppenabgang der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Schulzengasse überqueren. Der Fahrer des BMW setzte zum Überholen eines am Fußgängerüberweg wartenden Pkw an und konnte gerade noch durch ein starkes Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit den beiden Fußgängern verhindern.

Glücklicherweise blieben alle unverletzt. Den Verkehrsrowdy erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachteten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.